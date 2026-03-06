Fani najbardziej wstrząsającego sci-fi muszą przełączyć się na Disney+. Sequel rozwala system
To science fiction wstrząsnęło opinią publiczną jeszcze w 1985 roku. Od tamtej pory nie straciło nic ze swej aktualności. Najlepiej tego dowodzi serial na podstawie powieści Margaret Atwood, który cieszył się taką popularnością, że doczekał się sześciu sezonów. Teraz nadchodzi jego sequel. Niedługo obejrzymy go na Disney+.
W "Opowieści podręcznej" zabiera widzów do dystopijnego świata, w którym kobiety są zdehumanizowane i sprowadzone do funkcji reprodukcyjnej. Wizja Margaret Atwood pozostaje przerażająco aktualna, bo mechanizmy opresji totalitarnego państwa przyszłości są logiczne i możliwe do zastosowania w realnym świecie. Tak w 1985 roku jak i dzisiaj, ponad 40 lat później. Dlatego ta historia przedstawiona w wysmakowanym wizualnie serialu tak spodobała się widzom na całym świecie.
Serialowa "Opowieść podręcznej" rozpoczęła się w 2017 roku. Doczekała się 6 sezonów, z czego ostatni pojawił się w zeszłym roku. W Stanach Zjednoczonych wszystkie odcinki produkcji można oglądać na Hulu, bo właśnie dla tej platformy produkcja powstała. U nas serwis jest niedostępny, więc tytuł znajdziemy na HBO Max.
Testament - premiera sequela Opowieści podręcznej
W trakcie największej popularności serialowej "Opowieści podręcznej", bo jeszcze w 2019 roku, Margaret Atwood wydała kontynuację swojej powieści. Akcja "Testamentów" rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach przedstawionych przez autorkę w oryginale. Fabuła śledzi losy dwóch nastolatek: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Obie trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii, gdzie brutalnie próbuje wpoić im się posłuszeństwo w imię boskiego porządku.
Trzy lata po wydaniu powieści Hulu zapowiedziało, że przeniesie "Testamenty" na mały ekran. Słowa dotrzymało. Adaptacja zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo pojawi się w Polsce. Jednakże nie dołączy do "Opowieści podręcznej" na HBO Max. Zamiast tego pojawi się na Disney+. Platforma właśnie udostępniła zwiastun nadchodzącej produkcji.
"Testamenty" zadebiutują na Disney+ już 8 kwietnia. W dniu premiery na platformie pojawią się trzy pierwsze odcinki serialu, a kolejne będą udostępniane co tydzień.
