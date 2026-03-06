Fani najbardziej wstrząsającego sci-fi muszą przełączyć się na Disney+. Sequel rozwala system

Ładowanie...

W "Opowieści podręcznej" zabiera widzów do dystopijnego świata, w którym kobiety są zdehumanizowane i sprowadzone do funkcji reprodukcyjnej. Wizja Margaret Atwood pozostaje przerażająco aktualna, bo mechanizmy opresji totalitarnego państwa przyszłości są logiczne i możliwe do zastosowania w realnym świecie. Tak w 1985 roku jak i dzisiaj, ponad 40 lat później. Dlatego ta historia przedstawiona w wysmakowanym wizualnie serialu tak spodobała się widzom na całym świecie.



Serialowa "Opowieść podręcznej" rozpoczęła się w 2017 roku. Doczekała się 6 sezonów, z czego ostatni pojawił się w zeszłym roku. W Stanach Zjednoczonych wszystkie odcinki produkcji można oglądać na Hulu, bo właśnie dla tej platformy produkcja powstała. U nas serwis jest niedostępny, więc tytuł znajdziemy na HBO Max.

Testament - premiera sequela Opowieści podręcznej

W trakcie największej popularności serialowej "Opowieści podręcznej", bo jeszcze w 2019 roku, Margaret Atwood wydała kontynuację swojej powieści. Akcja "Testamentów" rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach przedstawionych przez autorkę w oryginale. Fabuła śledzi losy dwóch nastolatek: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Obie trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii, gdzie brutalnie próbuje wpoić im się posłuszeństwo w imię boskiego porządku.

Trzy lata po wydaniu powieści Hulu zapowiedziało, że przeniesie "Testamenty" na mały ekran. Słowa dotrzymało. Adaptacja zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo pojawi się w Polsce. Jednakże nie dołączy do "Opowieści podręcznej" na HBO Max. Zamiast tego pojawi się na Disney+. Platforma właśnie udostępniła zwiastun nadchodzącej produkcji.

"Testamenty" zadebiutują na Disney+ już 8 kwietnia. W dniu premiery na platformie pojawią się trzy pierwsze odcinki serialu, a kolejne będą udostępniane co tydzień.

Rafał Christ 06.03.2026 18:11

