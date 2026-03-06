REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Fani najbardziej wstrząsającego sci-fi muszą przełączyć się na Disney+. Sequel rozwala system

To science fiction wstrząsnęło opinią publiczną jeszcze w 1985 roku. Od tamtej pory nie straciło nic ze swej aktualności. Najlepiej tego dowodzi serial na podstawie powieści Margaret Atwood, który cieszył się taką popularnością, że doczekał się sześciu sezonów. Teraz nadchodzi jego sequel. Niedługo obejrzymy go na Disney+.

Rafał Christ
opowieść podręcznej testamenty disney science fiction co obejrzeć
REKLAMA

W "Opowieści podręcznej" zabiera widzów do dystopijnego świata, w którym kobiety są zdehumanizowane i sprowadzone do funkcji reprodukcyjnej. Wizja Margaret Atwood pozostaje przerażająco aktualna, bo mechanizmy opresji totalitarnego państwa przyszłości są logiczne i możliwe do zastosowania w realnym świecie. Tak w 1985 roku jak i dzisiaj, ponad 40 lat później. Dlatego ta historia przedstawiona w wysmakowanym wizualnie serialu tak spodobała się widzom na całym świecie.

Serialowa "Opowieść podręcznej" rozpoczęła się w 2017 roku. Doczekała się 6 sezonów, z czego ostatni pojawił się w zeszłym roku. W Stanach Zjednoczonych wszystkie odcinki produkcji można oglądać na Hulu, bo właśnie dla tej platformy produkcja powstała. U nas serwis jest niedostępny, więc tytuł znajdziemy na HBO Max.

"OPOWIEŚĆ PODRĘCZNEJ" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
OPOWIEŚĆ PODRĘCZNEJ
HBO Max
REKLAMA

Testament - premiera sequela Opowieści podręcznej

W trakcie największej popularności serialowej "Opowieści podręcznej", bo jeszcze w 2019 roku, Margaret Atwood wydała kontynuację swojej powieści. Akcja "Testamentów" rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach przedstawionych przez autorkę w oryginale. Fabuła śledzi losy dwóch nastolatek: pobożnej i posłusznej Agnes Mackenzie oraz Daisy, przybyłej spoza Gileadu. Obie trafiają do elitarnej szkoły Ciotki Lydii, gdzie brutalnie próbuje wpoić im się posłuszeństwo w imię boskiego porządku.

Trzy lata po wydaniu powieści Hulu zapowiedziało, że przeniesie "Testamenty" na mały ekran. Słowa dotrzymało. Adaptacja zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo pojawi się w Polsce. Jednakże nie dołączy do "Opowieści podręcznej" na HBO Max. Zamiast tego pojawi się na Disney+. Platforma właśnie udostępniła zwiastun nadchodzącej produkcji.

"Testamenty" zadebiutują na Disney+ już 8 kwietnia. W dniu premiery na platformie pojawią się trzy pierwsze odcinki serialu, a kolejne będą udostępniane co tydzień.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o "Opowieści podręcznej" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA


REKLAMA
Rafał Christ
06.03.2026 18:11
Tagi: Co obejrzeć?DisneyScience fiction
Najnowsze
17:09
To najlepszy kryminał wszech czasów. Wszystkie odcinki już dostępne
Aktualizacja: 2026-03-06T17:09:00+01:00
16:02
Nie możesz doczekać się najlepszego sci-fi roku? Już rezerwuj sobie miejsce
Aktualizacja: 2026-03-06T16:02:00+01:00
14:30
Gwiazda Bridgertonów spotkała pijaną fankę w toalecie. To była dziwna rozmowa
Aktualizacja: 2026-03-06T14:30:37+01:00
12:01
Netflix kradnie twórcę najgorętszego serialu HBO Max. Będzie nowy fenomen?
Aktualizacja: 2026-03-06T12:01:41+01:00
11:22
Leonardo DiCaprio nie do poznania. To będzie horror
Aktualizacja: 2026-03-06T11:22:04+01:00
10:21
Czy film Peaky Blinders się udał? Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-03-06T10:21:21+01:00
10:04
Vladimir to strzał w dziesiątkę. Netflix wszedł na grząski grunt
Aktualizacja: 2026-03-06T10:04:58+01:00
9:31
Dobry chłopiec to kandydat na thriller roku. Najlepszy film w karierze Polaka
Aktualizacja: 2026-03-06T09:31:21+01:00
8:45
Użytkownicy Netfliksa uzależnili się od gorącego hiciora. Połykają go na raz
Aktualizacja: 2026-03-06T08:45:50+01:00
19:02
Zaskoczył was Ślub od pierwszego wejrzenia? To pikuś przy tym nowym programie
Aktualizacja: 2026-03-05T19:02:00+01:00
18:33
Nowości Netfliksa na weekend. Kosmiczne kino sci-fi nadchodzi
Aktualizacja: 2026-03-05T18:33:00+01:00
17:58
Apple TV wypuścił serial, który mógł trafić do kosza. To mocny thriller
Aktualizacja: 2026-03-05T17:58:19+01:00
16:40
Nowy polski kryminał HBO Max pokazuje prawdziwe piekło kobiet
Aktualizacja: 2026-03-05T16:40:00+01:00
14:44
Influencerzy wrzucili takie same filmy o Dubaju. Czy to przypadek? Wątpię
Aktualizacja: 2026-03-05T14:44:07+01:00
12:58
Nowe daty na koncert Pitbulla. Ale nie w Warszawie
Aktualizacja: 2026-03-05T12:58:10+01:00
12:03
Najlepszy film 2025 roku dostanie sequel? Rozmowy już trwają
Aktualizacja: 2026-03-05T12:03:00+01:00
10:26
Must Be The Music powraca. Kiedy premiera 13. edycji?
Aktualizacja: 2026-03-05T10:26:05+01:00
10:14
Aktorka przez pomyłkę zdradziła koniec jednego z najlepszych seriali na Disney+
Aktualizacja: 2026-03-05T10:14:55+01:00
9:46
To oni zagrają w 2. sezonie Rycerza Siedmiu Królestw. Jest i Vesemir
Aktualizacja: 2026-03-05T09:46:45+01:00
9:36
Projekt Hail Mary bez zielonego ekranu. Nie mogę się doczekać tych efektów
Aktualizacja: 2026-03-05T09:36:33+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA