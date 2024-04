Jennifer Salke, jedna z dyrektorek Amazon MGM Studios zapewniła, że serialu "końca nie widać". Dodała, że wciąż pracują nad pomysłami na seriale, a Alan zostanie w Amazonie dopóki będzie chciał wcielać się w Jacka Reachera: "Mam nadzieję, że potrwa to bardzo, bardzo, bardzo długo" - stwierdziła.



Wygląda na to, że sam aktor nie wyklucza, iż w ekipie Amazona pozostanie jeszcze przez dłuższy czas. Ritchson wypowiedział się na temat swojej roli, podkreślając, jak ważni w jego karierze są widzowie, a także ludzie, którzy zdecydowali się na wybranie go do zagrania Jacka Reachera: