Najlepsze filmy Piotra Domalewskiego. Samo złoto polskiego reżysera

Piotr Domalewski, zanim rozpoczął swoją przygodę z kinem pełnometrażowym, sprawdzał się w tworzeniu shortów. Ma również doświadczenie serialowe - odpowiada m.in. za "Sexify", "Kiedy ślub?" oraz ubiegłoroczne "Wzgórze psów", które stworzył wraz z Jackiem Borcuchem i będącym autorem literackiego oryginału, Jakubem Żulczykiem. Domalewski jest jednak twórcą, który dobrze się czuje na wielkim ekranie, a widownia ma to samo z jego filmami, nieschodzącymi poniżej pewnego poziomu. Poniższy ranking zawiera wyłącznie produkcje pełnometrażowe, których w filmografii reżysera jest niewiele, natomiast każda z nich to wartościowy kawał kina, który dobrze jest mieć na liście do obejrzenia.

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Piotr Domalewski - ranking filmów. Świetne dzieła reżysera

5. Nasza rewolucja

Najnowszy film Piotra Domalewskiego, reprezentujący biograficzny gatunek. "Nasza rewolucja" opowiada o Jacku i Grażynie Kuroniach (Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska), którzy stanowią filary funkcjonowania opozycji wobec władz PRL. On jest mówcą, strategiem, mającym misję przekonywania i instruowania zwykłych ludzi, jak najskuteczniej jest zastrajkować i osiągnąć realizację swoich postulatów, ona wiernie go wspiera, stojąc również na czele "domowego centrum", gdzie działacze opozycyjni spotykają się i rozmawiają. Dalsze wydarzenia mocno ich doświadczają, ale zarazem umacniają wzajemną miłość obojga.

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kadr z filmu "Nasza rewolucja"

4. Hiacynt

Film nawiązujący do słynnej akcji skierowanej przeciwko gejom i przeprowadzonej w czasach PRL. Głównym bohaterem tej historii jest Robert Mrozowski (Tomasz Ziętek), młody i zasadniczy milicjant, który wpada na trop groźnego przestępcy. W toku śledztwa poznaje Arka Krajewskiego (Hubert Miłkowski) i postanawia wykorzystać go jako informatora. Nie zdaje sobie jednak sprawy, jak relacja z nowopoznanym mężczyzną wpłynie zarówno na jego pracę, jak i życie osobiste.

kadr z filmu "Hiacynt"

3. Jak najdalej stąd

Ola (Zofia Safiej) to zbuntowana nastolatka, która mieszka razem z mamą (Kinga Preis) i niepełnosprawnym bratem w Olsztynie. Dziewczyna marzy o własnym samochodzie i większej życiowej samodzielności. Pewnego dnia główna bohaterka odbiera telefon, który wywróci jej życie do góry nogami. Dowiaduje się, że jej ojciec zginął w wypadku w Irlandii, dokąd pojechał do pracy. Los stawia przed nią nie lada wyzwanie – w imieniu rodziny ma sprowadzić ciało zmarłego do Polski.

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kadr z filmu "Jak najdalej stąd"

2. Ministranci

To właśnie ten film zdobył nagrodę publiczności, a także za scenariusz, na gali Orłów za ubiegły rok. Głównymi bohaterami są tytułowi ministranci - Filip (Tobiasz Wajda), Gucci (Bruno Błach-Baar), Kurczak (Mikołaj Juszczyk) oraz Mały Kurczak (Filip Juszczyk). To paczka kumpli, którzy chodzą do tej samej szkoły i trzymają się razem również poza nią. Z czasem chłopakom otwierają się oczy na otaczającą ich niesprawiedliwość. Aby jakoś jej zaradzić, decydują się zamontować w konfesjonale kamery, rejestrowanie spowiadających się tam ludzi i dostarczać pomoc tym, którzy jej potrzebują. Szlachetna postawa chłopców zostaje mocno wystawiona na próbę i staje się wyzwaniem pełnym dylematów.

kadr z filmu "Ministranci"

1. Cicha noc

Najlepszy, póki co, film, który dał światu Domalewski. Z tego samego założenia wyszło również gremium przyznające Orły - "Cicha noc" jest bowiem trzecim filmem w historii pod względem liczby nagród, otrzymał ich bowiem aż 10. Centralną postacią tej produkcji jest Adam (Dawid Ogrodnik), od pewnego czasu pracujący w Holandii. Mężczyzna niespodziewanie wraca do Polski i zjawia się w rodzinnym domu na święta, gdzie atmosfera i tak jest już daleka od normy. Spotkanie przy wigilijnym stole, z założenia mające mieć funkcję spajającą rodzinę, prowadzi do czegoś zupełnie odwrotnego.

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kadr z filmu "Cicha noc"

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