Shrek 5 wraca, ale nie sam. Gwiazda zapowiada nowe części

Widzowie przygotowują się na powrót jednej z najbardziej wyczekiwanych kontynuacji. Mowa o filmie "Shrek 5", który ma zadebiutować niecałe 20 lat po premierze poprzedniej odsłony. Początki nie były kolorowe - fanom nie spodobała się przede wszystkim odświeżona wersja animacji, przez co uwielbiani bohaterowie wyglądali zupełnie inaczej, a to całkowicie zaburzyło ich poczucie nostalgii. Wszystko wskazuje na to, że być może to już nie będzie to samo, choć ostatecznie dowiemy się tego latem w przyszłym roku. Właśnie wtedy w kinach zadebiutuje długo wyczekiwana "piątka".

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Wygląda jednak na to, że "Shrek" dopiero się rozpędza i na 5. części wcale się nie skończy. Spekulacje wzbudziła niedawna wypowiedź Mike'a Myersa, aktora, który użyczał głosu ogrowi we wszystkich dotychczasowych filmach w angielskiej wersji językowej. Zasugerował on, że uniwersum może powiększyć się o kolejne pełnometrażowe produkcje.

Mike Myers zapowiada nowe filmy o Shreku. Mówi o kontynuacjach

Myers pojawił się na premierze filmu "Poznaj swojego teścia" w Nowym Jorku, podczas której wypowiedział się na temat nadchodzącego filmu o Shreku (za MovieWeb). Stwierdził, że "piątka" jest prawdopodobnie jego ulubioną częścią z całej serii i dodał, że twórcy przeszli samych siebie. Z jego wypowiedzi wynika również, że scenariusz jest znakomity. Myers podzielił się z widzami jeszcze jedną ekscytującą informacją, która dotyczy kontynuacji "Shreka".

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Aktor głosowy zasugerował, że na 5. części może się nie skończyć, a animowana saga będzie jeszcze kontynuowana. Myers podkreślił, że zawsze znajdzie się pole do opowiadania kolejnych historii, ponieważ główny motyw serii daje spore możliwości do dalszego rozwoju. Teraz pozostaje pytanie, czy widzowie będą chcieli obejrzeć nowe filmy, biorąc pod uwagę, jak chłodno zostały przyjęte dotychczasowe doniesienia na temat "piątki". Cóż, czas pokaże.

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Szczegóły związane z fabułą "Shreka 5" są trzymane w ścisłej tajemnicy. Ze zwiastuna wynika na razie, że Shreka, Fionę, ich dzieci oraz Osła czeka kolejna podróż pełna przygód, podczas której bohaterowie trafią nawet do więzienia. Możemy zatem spekulować, że będzie to równie zwariowana odsłona, co poprzednie.

W oryginalnej, anglojęzycznej wersji językowej, do swoich ról powrócą oryginalni aktorzy i aktorki, czyli Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) i Eddie Murphy (Osioł). Wśród nowych gwiazd, które użyczą głosów dzieciom Shreka i Fiony znaleźli się: Skyler Gisondo (Farkle), Marcello Hernandez (Fergus) oraz Zendaya (Felicia). Nie ujawniono jeszcze, kto będzie głosem bohaterów w polskiej wersji językowej.

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Premiera filmu "Shrek 5" zaplanowana jest na 30 czerwca 2027 r.

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