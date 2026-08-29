Użytkownicy Disney+ nie odpuszczają Avengersom. Wszystko przez nowy film

Marvel zdominował topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Jest go pełno w zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji. Wśród seriali znajdziemy dwa superbohaterskie tytuły: "Loki" i "Punisher". Mało? To spójrzcie na filmy. Tam mamy do czynienia z istnym trykociarskim szaleństwem. Choć oczywiście nie od razu.



Pierwsze trzy miejsca topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju okupują kolejno: "Diabeł ubiera się u Prady 2", krótkometrażowi "Simpsonowie: Żółte lustro" i "Camp Rock 3". Ale tuż za nim uplasowali się w tym tygodniu "Avengersi: Wojna bez granic". A to dopiero początek superbohaterskich tytułów w zestawieniu.

Disney+ - co obejrzeć?

Użytkownicy Disney+ zachowują się, jakby odrabiali zadanie domowe zadane im przed premierą "Doomsday". Aczkolwiek niekoniecznie korzystają z listy tytułów do obejrzenia, którą jakiś czas temu udostępnił Marvel. Znalazło się na niej łącznie 15 produkcji. I część pokrywa się z aktualną topką najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju.

W zestawieniu nie ma jednak "Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni", nie ma "X-Menów", a i "Doktora Strange'a w multiwersum szaleństwa" i "Czarnej Pantery 2" brakuje. Jest za to "Spider-Man: Bez drogi do domu" i "Avengersi". Wszystkie odsłony crossoverów z listy Marvela są w topce obecne, ale dochodzi do nich jeszcze "Czas Ultrona" i z jakiegoś powodu dużą popularnością cieszy się "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów".

Wykonaliście matematykę?

Sześć! Sześć produkcji Marvela znajduje się aktualnie w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju.

Bo gdzieś między nimi wepchał się "Avatar: Ogień i popiół", który nie schodzi z zestawienia już od długich tygodni, a nawet miesięcy. Wdarł się bowiem do niego zaraz po swojej premierze na platformie 24 czerwca i tak już został. Choć zainteresowanie nim ewidentnie słabnie, bo ledwo się na liście trzyma. Zajmuje dziewiątą pozycję.

Pozycja Marvela dawno za to nie była tak mocna. W topkach filmów i seriali na łącznie 20 miejsc aż osiem do niego należy. Polscy użytkownicy Disney+ wprost nie mogą nacieszyć się tytułami sygnowanymi jego logiem. I to się pewnie szybko nie zmieni. Bo, jeśli przygotowują się do premiery "Doomsday", to mają jeszcze sporo czasu i produkcji do obejrzenia/przypomnienia.

"Avengers: Doomsday" dopiero w grudniu zadebiutuje w kinach. To za parę ładnych miesięcy, które użytkownicy Disney+ ewidentnie chcą wykorzystać, żeby poznać dotychczasowe opowieści o superbohaterach. Nic dziwnego. Hype na nadchodzący film jest ogromny. Bilety, tam gdzie już trafiły do przedsprzedaży, zdążyły się w dużej mierze rozejść. Fani z uwagą wyczekują każdej kolejnej informacji i tworzą własne teorie, w którą stronę pójdzie teraz uniwersum Marvela.

I choć to Marvel najbardziej grzeje obecnie użytkowników Disney+, to między kolejnymi jego tytułami znajdują czas, aby śledzić nowości platformy. Przynajmniej serialowe. Bo w tym wypadku największym zainteresowaniem wciąż cieszą się dwa thrillery. Nowe odcinki "Obsesji" i "Strzępów" dostajemy regularnie z tygodniowymi przerwami, co ciągle podbija zainteresowanie produkcjami. Od czasu swej premiery nie schodzą więc z pierwszych miejsc topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie.

Warto przy tym zauważyć, że zarówno "Obsesja" jak i "Strzępy" dobiegają już końca. Na jakie seriale przerzucą się użytkownicy Disney+ po tym, jak dostaną ich finały? O tym przekonamy się w najbliższej przyszłości. W końcu za chwilę wrzesień, więc zaraz czeka nas wysyp nowych tytułów.



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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

Obsesja Strzępy Loki Blue: Kompilacje Punisher W królestwie lwa 9/11: Zjednoczeni Genialna Morgan Dziewiąty Jedi Zwierzogród+

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Diabeł ubiera się u Prady Simpsonowie: Żółte lustro Camp Rock 3 Avengers: Wojna bez granic Avengers: Koniec gry Avengers Spider-Man: Bez drogi do domu Avengers: Czas Ultrona Avatar: Ogień i popiół Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów

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