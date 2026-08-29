Użytkownicy Disney+ nie odpuszczają Avengersom. Wszystko przez nowy film
Widzicie to? Wystarczy jedno spojrzenie na topkę najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju, aby przekonać się, że "Doomsday" nadchodzi. Użytkownicy platformy oglądają bowiem "Avengersów" jak szaleni.
Marvel zdominował topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Jest go pełno w zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji. Wśród seriali znajdziemy dwa superbohaterskie tytuły: "Loki" i "Punisher". Mało? To spójrzcie na filmy. Tam mamy do czynienia z istnym trykociarskim szaleństwem. Choć oczywiście nie od razu.
Pierwsze trzy miejsca topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju okupują kolejno: "Diabeł ubiera się u Prady 2", krótkometrażowi "Simpsonowie: Żółte lustro" i "Camp Rock 3". Ale tuż za nim uplasowali się w tym tygodniu "Avengersi: Wojna bez granic". A to dopiero początek superbohaterskich tytułów w zestawieniu.
Disney+ - co obejrzeć?
Użytkownicy Disney+ zachowują się, jakby odrabiali zadanie domowe zadane im przed premierą "Doomsday". Aczkolwiek niekoniecznie korzystają z listy tytułów do obejrzenia, którą jakiś czas temu udostępnił Marvel. Znalazło się na niej łącznie 15 produkcji. I część pokrywa się z aktualną topką najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju.
W zestawieniu nie ma jednak "Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni", nie ma "X-Menów", a i "Doktora Strange'a w multiwersum szaleństwa" i "Czarnej Pantery 2" brakuje. Jest za to "Spider-Man: Bez drogi do domu" i "Avengersi". Wszystkie odsłony crossoverów z listy Marvela są w topce obecne, ale dochodzi do nich jeszcze "Czas Ultrona" i z jakiegoś powodu dużą popularnością cieszy się "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów".
Wykonaliście matematykę?
Sześć! Sześć produkcji Marvela znajduje się aktualnie w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju.
Bo gdzieś między nimi wepchał się "Avatar: Ogień i popiół", który nie schodzi z zestawienia już od długich tygodni, a nawet miesięcy. Wdarł się bowiem do niego zaraz po swojej premierze na platformie 24 czerwca i tak już został. Choć zainteresowanie nim ewidentnie słabnie, bo ledwo się na liście trzyma. Zajmuje dziewiątą pozycję.
Pozycja Marvela dawno za to nie była tak mocna. W topkach filmów i seriali na łącznie 20 miejsc aż osiem do niego należy. Polscy użytkownicy Disney+ wprost nie mogą nacieszyć się tytułami sygnowanymi jego logiem. I to się pewnie szybko nie zmieni. Bo, jeśli przygotowują się do premiery "Doomsday", to mają jeszcze sporo czasu i produkcji do obejrzenia/przypomnienia.
"Avengers: Doomsday" dopiero w grudniu zadebiutuje w kinach. To za parę ładnych miesięcy, które użytkownicy Disney+ ewidentnie chcą wykorzystać, żeby poznać dotychczasowe opowieści o superbohaterach. Nic dziwnego. Hype na nadchodzący film jest ogromny. Bilety, tam gdzie już trafiły do przedsprzedaży, zdążyły się w dużej mierze rozejść. Fani z uwagą wyczekują każdej kolejnej informacji i tworzą własne teorie, w którą stronę pójdzie teraz uniwersum Marvela.
I choć to Marvel najbardziej grzeje obecnie użytkowników Disney+, to między kolejnymi jego tytułami znajdują czas, aby śledzić nowości platformy. Przynajmniej serialowe. Bo w tym wypadku największym zainteresowaniem wciąż cieszą się dwa thrillery. Nowe odcinki "Obsesji" i "Strzępów" dostajemy regularnie z tygodniowymi przerwami, co ciągle podbija zainteresowanie produkcjami. Od czasu swej premiery nie schodzą więc z pierwszych miejsc topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie.
Warto przy tym zauważyć, że zarówno "Obsesja" jak i "Strzępy" dobiegają już końca. Na jakie seriale przerzucą się użytkownicy Disney+ po tym, jak dostaną ich finały? O tym przekonamy się w najbliższej przyszłości. W końcu za chwilę wrzesień, więc zaraz czeka nas wysyp nowych tytułów.
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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:
- Obsesja
- Strzępy
- Loki
- Blue: Kompilacje
- Punisher
- W królestwie lwa
- 9/11: Zjednoczeni
- Genialna Morgan
- Dziewiąty Jedi
- Zwierzogród+
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:
- Diabeł ubiera się u Prady
- Simpsonowie: Żółte lustro
- Camp Rock 3
- Avengers: Wojna bez granic
- Avengers: Koniec gry
- Avengers
- Spider-Man: Bez drogi do domu
- Avengers: Czas Ultrona
- Avatar: Ogień i popiół
- Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.