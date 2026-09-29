REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Aktor z Avengers: Doomsday nie rozumie fabuły filmu. Nie on jeden

"Avengers: Doomsday" trafi na ekrany kin już za niecałe trzy miesiące. Wraz z wielkimi oczekiwaniami narastają też wątpliwości, czy film braci Russo nie okaże się kolosem na glinianych nogach. Oliwy do ognia dolał jeden z członków obsady, który wprost dał do zrozumienia, że nie do końca wie o co chodzi w tym filmie.

Adam Kudyba
Dodaj do ulubionych w Google
avengers doomsday alan cumming
REKLAMA

Na barkach Joego i Anthony'ego Russo ponownie znalazła się gigantyczna odpowiedzialność za losy Kinowego Uniwersum Marvela. Reżyserski duet, po serii nieudanych projektów poza MCU, powrócił do "ojczyzny", by dowieźć "Avengers: Doomsday" - jedno z najbardziej ambitnych filmowych widowisk, które przez wielu komentatorów jest określane jako coś, co albo będzie niezwykłym dziełem, albo wielką klęską. Rzadko kiedy mówi się o czymś pomiędzy.

REKLAMA

Aktor z Avengers: Doomsday skonfundowany. Nie wie, o co chodzi w filmie

Biorąc pod uwagę wszystkie opisy, wycieki i informacje wokół fabuły filmu, można założyć, że będzie ona opowiadać o postępującym upadku Multiwersum i kolizji światów, które oznaczają zupełne unicestwienie wszechświata. Tragiczna sytuacja zmusi bohaterów z różnych rzeczywistości - Avengersów, Nowych Avengersów, X-Menów, Fantastyczną Czwórkę, reprezentantów Wakandy i Talokanu - do wspólnej walki przeciwko Doktorowi Doomowi (Robert Downey Jr.), któremu zależy na tym, by zniszczyć Multiwersum, zbudować lepszy porządek i zemścić się za wyrządzone krzywdy.

Jednym z najmocniej wzbudzających kontrowersje elementów "Avengers: Doomsday" jest to, w jaki sposób twórcy obchodzą się ze scenariuszem (za który aktualnie odpowiadają cztery osoby: Michael Waldron, Chris McKenna, Stephen McFeely, Erik Sommers). Nie od dziś wiadomo, że bracia Russo nie traktują tego tekstu jako coś, co musi powstać przed rozpoczęciem produkcji i być podstawą wszystkiego, a jako coś, co może ewoluować w trakcie i się zmieniać. Nic dziwnego, że takie podejście jest z zewnątrz uznawane za objaw chaosu.

Głos w sprawie filmu (po raz kolejny już) zabrał znany z roli mutanta Nightcrawlera Alan Cumming, który powtórzy tę rolę w "Doomsday". W rozmowie z SiriusXM (cytowanej przez Variety) przyznał otwarcie, że "nie do końca rozumie fabułę filmu". Oczywiście, istnieje możliwość, że twórcy nie dali mu pełnej wersji scenariusza i pozostawili pole do własnej inwencji, ale biorąc pod uwagę wszystko, co dotychczas wiadomo o "Avengers: Doomsday", najzwyczajniej w świecie łatwo się pogubić, zwłaszcza, jeśli nie ma się bardzo ważnej roli w projekcie. Dotychczasowe doniesienia wskazują, że Nightcrawler nie będzie raczej pełnił kluczowej funkcji w historii opowiadanej przez Russo. Sam Cumming wyraźnie podchodzi do tego z dystansem:

REKLAMA

Był taki moment, kiedy kręciliśmy scenę, i to była jedna z tych rzadkich scen, kiedy byłem na zapleczu, a nie przed niebieskim ekranem. A potem przyszedł jakiś facet i powiedział: "No więc, Alan, te gigantyczne roboty to bla bla bla" i zaczął mi opowiadać, a ja na to: "Wiesz co, bardzo dziękuję, ale powiedz mi tylko, gdzie mam skierować, cokolwiek mam skierować. I to zrobię. Naprawdę, wiem, że jestem tu po to, żeby pobiegać"

To nie jest pierwsza rozmowa, w której aktor jest dość mocno rozbawiony sytuacją wokół "Doomsday" i sprawia wrażenie zdystansowanego. Dla Cumminga będzie to powrót do roli Nightcrawlera po 23 latach od premiery "X-Men 2". W kolejnych częściach serii o mutantach jego postać w młodszej wersji portretował Kodi Smit-McPhee.

Avengers: Doomsday - obsada filmu

  • Chris Hemsworth - Thor
  • Chris Evans - Steve Rogers
  • Vanessa Kirby - Sue Storm
  • Anthony Mackie - Sam Wilson/Kapitan Ameryka, d. Falcon;
  • Sebastian Stan - Bucky Barnes
  • Letitia Wright - Shuri, Czarna Pantera
  • Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man
  • Kathryn Newton - Cassie Lang
  • Wyatt Russell - John Walker/U.S. Agent
  • Tenoch Huerta Mejia - Namor
  • Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm/Thing
  • Simu Liu - Shang Chi
  • Florence Pugh - Yelena Belova/Czarna Wdowa
  • Kesley Grammer - Hank McCoy/Bestia
  • Lewis Pullman - Bob Reynolds/Sentry
  • Danny Ramirez - Joaquin Torres/Falcon
  • Joseph Quinn - Johnny Storm/Human Torch
  • David Harbour - Red Guardian
  • Hannah John-Kamen - Ghost
  • Winston Duke - M’Baku
  • Tom Hiddleston - Loki
  • Patrick Stewart - Charles „Profesor X” Xavier
  • Ian McKellen - Magneto
  • Alan Cumming - Nightcrawler
  • Rebecca Romijn - Mystique
  • James Marsden - Cyclops
  • Channing Tatum - Gambit
  • Pedro Pascal - Reed Richards/Mister Fantastic
  • Robert Downey Jr. - Doktor Doom

"Avengers: Doomsday" w kinach od 18 grudnia.

Obserwuj nas w Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej o Marvelu na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
Redaktor

W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.

Tagi:
AvengersBracia RussoMarvelX-Men
REKLAMA
REKLAMA