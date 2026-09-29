Aktor z Avengers: Doomsday nie rozumie fabuły filmu. Nie on jeden
"Avengers: Doomsday" trafi na ekrany kin już za niecałe trzy miesiące. Wraz z wielkimi oczekiwaniami narastają też wątpliwości, czy film braci Russo nie okaże się kolosem na glinianych nogach. Oliwy do ognia dolał jeden z członków obsady, który wprost dał do zrozumienia, że nie do końca wie o co chodzi w tym filmie.
Na barkach Joego i Anthony'ego Russo ponownie znalazła się gigantyczna odpowiedzialność za losy Kinowego Uniwersum Marvela. Reżyserski duet, po serii nieudanych projektów poza MCU, powrócił do "ojczyzny", by dowieźć "Avengers: Doomsday" - jedno z najbardziej ambitnych filmowych widowisk, które przez wielu komentatorów jest określane jako coś, co albo będzie niezwykłym dziełem, albo wielką klęską. Rzadko kiedy mówi się o czymś pomiędzy.
Aktor z Avengers: Doomsday skonfundowany. Nie wie, o co chodzi w filmie
Biorąc pod uwagę wszystkie opisy, wycieki i informacje wokół fabuły filmu, można założyć, że będzie ona opowiadać o postępującym upadku Multiwersum i kolizji światów, które oznaczają zupełne unicestwienie wszechświata. Tragiczna sytuacja zmusi bohaterów z różnych rzeczywistości - Avengersów, Nowych Avengersów, X-Menów, Fantastyczną Czwórkę, reprezentantów Wakandy i Talokanu - do wspólnej walki przeciwko Doktorowi Doomowi (Robert Downey Jr.), któremu zależy na tym, by zniszczyć Multiwersum, zbudować lepszy porządek i zemścić się za wyrządzone krzywdy.
Jednym z najmocniej wzbudzających kontrowersje elementów "Avengers: Doomsday" jest to, w jaki sposób twórcy obchodzą się ze scenariuszem (za który aktualnie odpowiadają cztery osoby: Michael Waldron, Chris McKenna, Stephen McFeely, Erik Sommers). Nie od dziś wiadomo, że bracia Russo nie traktują tego tekstu jako coś, co musi powstać przed rozpoczęciem produkcji i być podstawą wszystkiego, a jako coś, co może ewoluować w trakcie i się zmieniać. Nic dziwnego, że takie podejście jest z zewnątrz uznawane za objaw chaosu.
Głos w sprawie filmu (po raz kolejny już) zabrał znany z roli mutanta Nightcrawlera Alan Cumming, który powtórzy tę rolę w "Doomsday". W rozmowie z SiriusXM (cytowanej przez Variety) przyznał otwarcie, że "nie do końca rozumie fabułę filmu". Oczywiście, istnieje możliwość, że twórcy nie dali mu pełnej wersji scenariusza i pozostawili pole do własnej inwencji, ale biorąc pod uwagę wszystko, co dotychczas wiadomo o "Avengers: Doomsday", najzwyczajniej w świecie łatwo się pogubić, zwłaszcza, jeśli nie ma się bardzo ważnej roli w projekcie. Dotychczasowe doniesienia wskazują, że Nightcrawler nie będzie raczej pełnił kluczowej funkcji w historii opowiadanej przez Russo. Sam Cumming wyraźnie podchodzi do tego z dystansem:
Był taki moment, kiedy kręciliśmy scenę, i to była jedna z tych rzadkich scen, kiedy byłem na zapleczu, a nie przed niebieskim ekranem. A potem przyszedł jakiś facet i powiedział: "No więc, Alan, te gigantyczne roboty to bla bla bla" i zaczął mi opowiadać, a ja na to: "Wiesz co, bardzo dziękuję, ale powiedz mi tylko, gdzie mam skierować, cokolwiek mam skierować. I to zrobię. Naprawdę, wiem, że jestem tu po to, żeby pobiegać"
To nie jest pierwsza rozmowa, w której aktor jest dość mocno rozbawiony sytuacją wokół "Doomsday" i sprawia wrażenie zdystansowanego. Dla Cumminga będzie to powrót do roli Nightcrawlera po 23 latach od premiery "X-Men 2". W kolejnych częściach serii o mutantach jego postać w młodszej wersji portretował Kodi Smit-McPhee.
Avengers: Doomsday - obsada filmu
- Chris Hemsworth - Thor
- Chris Evans - Steve Rogers
- Vanessa Kirby - Sue Storm
- Anthony Mackie - Sam Wilson/Kapitan Ameryka, d. Falcon;
- Sebastian Stan - Bucky Barnes
- Letitia Wright - Shuri, Czarna Pantera
- Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man
- Kathryn Newton - Cassie Lang
- Wyatt Russell - John Walker/U.S. Agent
- Tenoch Huerta Mejia - Namor
- Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm/Thing
- Simu Liu - Shang Chi
- Florence Pugh - Yelena Belova/Czarna Wdowa
- Kesley Grammer - Hank McCoy/Bestia
- Lewis Pullman - Bob Reynolds/Sentry
- Danny Ramirez - Joaquin Torres/Falcon
- Joseph Quinn - Johnny Storm/Human Torch
- David Harbour - Red Guardian
- Hannah John-Kamen - Ghost
- Winston Duke - M’Baku
- Tom Hiddleston - Loki
- Patrick Stewart - Charles „Profesor X” Xavier
- Ian McKellen - Magneto
- Alan Cumming - Nightcrawler
- Rebecca Romijn - Mystique
- James Marsden - Cyclops
- Channing Tatum - Gambit
- Pedro Pascal - Reed Richards/Mister Fantastic
- Robert Downey Jr. - Doktor Doom
"Avengers: Doomsday" w kinach od 18 grudnia.
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