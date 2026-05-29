Internetowa sensacja zmieniła się w najlepszy horror 2026 roku

Viralowa seria od paru lat rozpala wyobraźnię fanów horrorów. Jej autor zrobił na jej podstawie pełnowymiarowy film kinowy, który okazuje się niemniejszą sensacją. Zbiera znakomite opinie.

Rafał Christ
Kane Parsons ma zaledwie 20 lat. Już jednak jest mocno znany w horrorowym półświatku. W 2022 roku rozpoczął bowiem internetowy serial grozy na podstawie creepypasty z 4chana. Na popularnym forum ktoś wrzucił zdjęcie pustego biura, które wywołało niepokój wśród odbiorców. Od tego momentu internauci zaczęli rozbudowywać mitologię "Backrooms", aż w końcu wspomniany youtube'owy twórca wrzucił pierwsze krótkie wideo w niej osadzone. Poszło viralem.

Seria "Backrooms" stała się tak popularna, że Kane Parsons otrzymał szansę stworzenia na jej podstawie pełnometrażowego horroru. Film zabiera nas do piwnicy salony meblowego, gdzie pojawia się przejście do przerażającego, równoległego świata. Wszystko jest w nim niby znajome, a jednak zupełnie inne. Przez tę dziwność produkcja wywołuje ciarki na plecach. I to jakie.

Backrooms - opinie o nowym horrorze

Pełnometrażowe "Backrooms" właśnie zadebiutowało na ekranach światowych kin. Dlatego też na Rotten Tomatoes pojawiły się pierwsze recenzje. Do tej pory nazbierało się ich całkiem sporo. Agregator znalazł aż 121 opinii od krytyków. Powiedzieć, że są oni zachwyceni, to jak nic nie powiedzieć.

Według podsumowania pierwszych recenzji na Rotten Tomatoes Kane Parsons serwuje widzom "niepokojący, klimatyczny odjazd, który całkowicie rozbija poczucie rzeczywistości". Nic więc dziwnego, że horror ma aż 88 proc. pozytywnych opinii od krytyków. Wynik jak marzenie.

"Backrooms" jest głęboko niepokojące. Co więcej, wręcz prześladuje - pozostawia po sobie dreszcze i poczucie niepokoju. To inteligentny, ambitny horror dla ludzi zmęczonych slasherami, ale jednocześnie nie brakuje w nim typowych dla slasherów atrakcji

- twierdzi Tasha Robinson z Polygon.

"Backrooms" jest jednocześnie złożone i oszczędne, ale nigdy nie staje się powtarzalne. Akcja może i rozgrywa się w 1990 roku, lecz film znakomicie oddaje współczesne lęki i poczucie izolacji w sposób, który często wywołuje ciarki na skórze. Choć pod koniec produkcja traci impet przez enigmatyczność, wizualna interpretacja ludzkiej psychiki stworzona przez Parsonsa pozostaje niepokojąca jak mało co

- nieco krytyczniej na film spogląda Meagan Navarro z Bloody Disgusting.

Witajcie w piekle

- podsumowuje Kurt Loder z Creators Syndicate.

W innych krajach na świecie widzowie mogą już samodzielnie wyrobić sobie opinię na temat "Backrooms". My niedługo ruszymy ich śladem. Horror trafi bowiem na ekrany polskich kin 19 czerwca. Jak informuje rodzimy dystrybutor, bilety są już dostępne w przedsprzedaży.

Rafał Christ
29.05.2026 16:59
Tagi: Co obejrzeć?Horrory
