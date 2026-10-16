Batman 2 zmienia reżysera. Matt Reeves rezygnuje

Z perspektywy fanów to wszystko trwa zdecydowanie zbyt długo. "Batmana 2" zapowiedziano niedługo po pierwszej części, w 2022 roku. Od tamtej pory czekaliśmy, aż twórcy wejdą na plan. A oni się nie śpieszyli. Pierwotnie mieliśmy dostać film paręnaście dni temu, 2 października 2026 roku, ale potem zaczęto premierę przesuwać. Najpier na przyszły rok, a następnie na jeszcze kolejny. W efekcie jeszcze sobie poczekamy.

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Dobra wiadomość jest taka, że zdjęcia do "Batmana 2" rozpoczęły się już jakiś czas temu. Niestety, na początku miesiąca zostały przerwane. Wszystko przez "rodzinne sprawy" reżysera. Stojący za kamerą Matt Reeves musi się nimi teraz zająć. Z tego właśnie względu nie ukończy swojego filmu. Zostanie zastąpiony.

Batman 2 - kto zastąpi reżysera?

Portalowi Variety udało się potwierdzić, że Matt Reeves nie dokończy zdjęć do "Batmana 2". Zastąpi go za to Steven Soderbergh, twórca "Ocean's Eleven: Ryzykownej gry" czy "Erin Brockovich". Wytwórnia Warner Bros. podała w oświadczeniu, że wchodzi on na plan jako fan pracy Reevesa i będzie z nim blisko współpracował, żeby doprowadzić jego wizję do końca w ostatnich tygodniach produkcji.

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Uważam, że Matt Reeves wykonał przy "Batmanie" znakomitą robotę. Jego wizja była przemyślana, konkretna i konsekwentnie realizowana. Naszym celem jest teraz współpraca z Mattem i jego ekipą, by nagrać materiał, który płynnie wkomponuje się w to, co już zostało zrealizowane i pozwoli Mattowi należycie film doskończyć - czytamy w oświadczeniu Stevena Soderbergha.

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Sam Matt Reeves zamieścił w mediach społecznościowych informację, że nie zostawia "Batmana 2". Dalej będzie nad nim pracował, tylko nie na planie. Jest jednocześnie wdzięczny Stevenowi Soderberghowi za pomoc w ukończeniu zdjęć.

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O ile nie dojdzie do kolejnych przesunięć, "Batman 2" zadebiutuje na ekranach światowych kin 16 lutego 2028 roku.

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