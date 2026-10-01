Ben Affleck stworzył nowy thriller Netfliksa z pomocą AI. Niedobrze

Powiedzmy to sobie szczerze - Ben Affleck jest twórcą, który zdecydowanie nie potrzebuje sztucznej inteligencji, by robić dobre filmy. Facet zdobył Oscara za napisany wraz z Mattem Damonem scenariusz do "Buntownika z wyboru", dał nam "Gdzie jesteś, Amando?", "Miasto złodziei", "Operację Argo" i "Air", współtworzył scenariusz do "Ostatniego pojedynku", współprodukował "Łup" czy "Drobiazgi takie jak te". Nawet jeśli nie każdy z tych filmów jest doskonały czy bez skazy, reprezentuje dobre, czasami nawet znakomite kino. Aktor doskonale zaadaptował się, jeśli chodzi o transfer za kamerę i z pewnością zdąży nam dowieźć wiele kolejnych, udanych projektów. Jeden z nich zobaczymy za chwilę.

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Ben Affleck gra w otwarte karty. Jego nowy film powstał z pomocą AI

"Zwierzęta" zapowiadają się jako intensywny thriller z motywem walki z czasem, a także ubogacony o wątek polityczny. Kiedy ich syn zostaje porwany, kandydat na burmistrza Los Angeles Mark Kimball (Affleck) i jego żona Abigail (Kerry Washington) wpadają w sidła oszustwa. Bohaterowie, walcząc o zdobycie okupu, zmuszeni są podejmować decyzje i ujawniać sekrety, które mogą zniszczyć ich świat. W obsadzie filmu znaleźli się również m.in. Gillian Anderson ("Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"), Adriana Paz ("Emilia Perez"), Steven Yeun ("Łup") i Luis Gerardo Mendez ("Narcos: Meksyk").

Ben Affleck - kadr z filmu "Zwierzęta"

Używanie przez twórców filmowych sztucznej inteligencji jest niezmiennie mocno krytykowanym zabiegiem. Ostatnio atakowi podległ m.in. Martin Scorsese, który nawiązał współpracę z firmą Black Forest Labs. Wówczas była mowa o "przesuwaniu granic kreatywności, aby tworzyć głębsze i bogatsze doświadczenia dla widzów". Dla wielu widzów sprawa wyglądała zupełnie inaczej, a AI nie bez powodu jest czymś, czego niektóre sektory się obawiają - w przypadku tworzenia filmów mowa o cięciu kosztów, by nie musieć płacić ludziom, wybieraniu czegoś taniego i sztucznego zamiast bezpośredniego efektu pracy rąk człowieka.

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Ben Affleck już jakiś czas temu okazał się reżyserem, który jest otwarty na dobrodziejstwa AI - w marcu tego roku Netflix kupił od niego firmę InterPositive Labs, która domyślnie ma opracowywać narzędzia wspierające twórców, oparte o sztuczną inteligencję, sam Affleck zaś został doradcą Netfliksa w tym zakresie. Teraz, w rozmowie z Lucasem Shawem z Bloomberga, cytowanej przez The Hollywood Reporter, ujawnił, że "Zwierzęta", które za kilka dni pojawią się w streamingu, zawierają w sobie niemało elementów, które powstały z pomocą AI:

W tym filmie wykorzystałem [sztuczną inteligencję] do wielu rzeczy. Trochę waham się, czy wskazać, o co chodzi – a nawet o tym mówić – bo w mojej branży staramy się pielęgnować iluzję rzeczywistości, prawda?. To trochę tak, jakbyś poszedł na pokaz magii i wyszedł i powiedział: "Zanim zacznę, chcę, żebyś wiedział, że pod tym jest jeszcze jeden królik, a ten facet to roślina". Wiesz, to trochę zrujnowane, prawda? Ale tak, wykorzystaliśmy ją i właściwie uważam, że to dobry przykład (jak etycznie używać sztucznej inteligencji), ponieważ to bardzo ludzki film.

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"Zwierzęta" nie będą zatem jedynym przykładem filmu, w którego procesie tworzenia sztuczna inteligencja odegrała istotną rolę - nie tak dawno na ekranach kin można było oglądać "Młodego Waszyngtona", gdzie około 100 ujęć zostało wzbogaconych za pomocą generatywnej AI. Affleck oczywiście nie zdradził dokładnego rozmiaru "wkładu" tego narzędzia w swój film, ale słowa "do wielu rzeczy" są jasnym i zdecydowanie pesymistycznym sygnałem.

Premiera filmu 9 października na Netfliksie.

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