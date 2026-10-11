Pokochaliście Carrie? Mike Flanagan nakręcił inne znakomite horrory

Horrory Mike'a Flanagana to produkcje, które zostają w pamięci na długo. Twórca znakomitych horrorów ma na swoim koncie nie tylko filmy pełnometrażowe, ale również seriale. Do tej pory wszystkie pojawiały się w serwisie Netflix, natomiast najnowsza "Carrie" jako jedyna zadebiutowała w Prime Video. Subskrybenci tego serwisu, którzy zachwycają się tym horrorem, powinni przenieść się na Netfliksa. Odnajdą tam znakomite seriale grozy, z którymi zdecydowanie powinni się zapoznać.

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Mike Flanagan - wszystkie seriale. Pełna lista horrorów

Nawiedzony dom na wzgórzu

Tytuł serialu: Nawiedzony dom na wzgórzu (The Haunting of Hill House)

Nawiedzony dom na wzgórzu (The Haunting of Hill House) Lata emisji: 2018

2018 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Carla Gugino, Michiel Huisman, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser

Carla Gugino, Michiel Huisman, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 8,5/10

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"Nawiedzony dom na wzgórzu" to miniserial luźno oparty na powieści Shirley Jackson. W centrum fabuły znajduje się rodzina Crainów: Hugh i Olivia oraz ich piątka dzieci - Steven, Shirley, Theo, Luke i Nelly. Latem 1992 roku przeprowadzają się oni do Hill House z zamiarem wyremontowania i sprzedania starego domu. Nieoczekiwane usterki sprawiają jednak, że prace remontowe przeciągają się. Kiedy Crainowie doświadczają nasilających się zjawisk paranormalnych, postanawiają uciec z nawiedzonego domu. Nie wszystkim uda się przeżyć. Niemal 3 dekady później członków rodziny łączy kolejna tragedia, która sprawi, że znów będą musieli stawić czoła upiornej przeszłości, jaką lata temu zgotował im Hill House.

Kadr z serialu "Nawiedzony dom na wzgórzu". Fot. materiały prasowe Netflix

Nawiedzony dwór w Bly

Tytuł serialu: Nawiedzony dwór w Bly (The Haunting of Bly Manor)

Nawiedzony dwór w Bly (The Haunting of Bly Manor) Lata emisji: 2020

2020 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Henry Thomas, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Bea Smith, Victoria Pedretti

Henry Thomas, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Bea Smith, Victoria Pedretti Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 7,4/10

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Miniserial "Nawiedzony dwór w Bly" jest luźno oparty o powieści autorstwa Henry'ego Jamesa "The Turn of the Screw". Większość obsady to członkowie, którzy zagrali w "Nawiedzonym domu na wzgórzu", co pokazuje, że Flanagan ma swoich ulubionych aktorów. Akcja serialu toczy się w Anglii w latach 80., kiedy do dworu Bly przybywa młoda amerykańska niania. Ma ona zajmować się osieroconymi bratankiem i bratanicą Henry'ego Wingrave'a. Okazuje się jednak, że gotyckie mury dworu skrywają dawno pogrzebane tajemnice, które nie chcą dać się zakopać, bo umarli wcale nie odeszli.

Kadr z serialu "Nawiedzony dwór w Bly". Fot. materiały prasowe Netflix

Nocna msza

Tytuł serialu: Nocna msza (Midnight Mass)

Nocna msza (Midnight Mass) Lata emisji: 2021

2021 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel

Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 7,7/10

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W "Nocnej mszy" Flanagan zabiera widzów na odizolowaną od świata wyspę Crockett, którą zamieszkuje mała społeczność. Kiedy zjawiają się na niej pewien okryty hańbą mężczyzna oraz charyzmatyczny ksiądz Paul, mieszkańcy zaczynają się coraz bardziej dzielić. Co więcej, wraz z pojawieniem się przybyszy na wyspie zaczyna dochodzić do niewyjaśnionych i cudownych zdarzeń, które sprawią, że ludzie na nowo poczują religijny żar. Nie zdają sobie sprawy, że będą musieli za to słono zapłacić.

Kadr z serialu "Nocna msza". Fot. materiały prasowe Netflix

Klub Północny

Tytuł serialu: Klub Północny (The Midnight Club)

Klub Północny (The Midnight Club) Lata emisji: 2022

2022 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd

Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 6,5/10

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"Klub Północny" koncentruje się na chorych nastolatkach z hospicjum, którzy zawierają mrożący krew w żyłach pakt. Dochodzi do tego podczas jednego z conocnych spotkań w bibliotece, kiedy opowiadają sobie straszne historie. Dzieciaki umawiają się wówczas, że kiedy pierwsza osoba z ich grupy odejdzie, będzie musiała dać pozostałym znak z drugiej strony.

Kadr z serialu "Klub północy". Fot. materiały prasowe Netflix

Zagłada domu Usherów

Tytuł serialu: Zagłada domu Usherów (The Fall of the House of Usher)

Zagłada domu Usherów (The Fall of the House of Usher) Lata emisji: 2023

2023 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mary McDonnell, Mark Hamill

Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mary McDonnell, Mark Hamill Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7,9/10

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Twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" stanął również za kamerą innego przerażającego serialu, tym razem opartego o twórczość Edgara Allana Poego. "Zagłada domu Usherów" to mroczna opowieść o Rodericku i Madeline Usher, bezwzględnym rodzeństwie, odpowiedzialnym za przekształcenie firmy Fortunato Pharmaceuticals w imperium władzy i bogactwa. Kiedy jednak kolejni dziedzice rodu Usherów po kolei giną z rąk tajemniczej kobiety, na jaw zaczynają wychodzić dawne sekrety.

Kadr z serialu "Zagłada domu Usherów". Fot. materiały prasowe Netflix

Carrie

Tytuł serialu: Carrie

Carrie Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Matthew Lillard, Siena Agudong, Summer H. Howell, Amber Midthunder

Matthew Lillard, Siena Agudong, Summer H. Howell, Amber Midthunder Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 6,7/10

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Serialowa "Carrie" to najnowsza, uwspółcześniona adaptacja powieści Kinga. Licealistka Carrie White (Summer Howell) po śmierci ojca trafia do publicznego liceum i musi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Tam dziewczyna staje się ofiarą wiralowej fali prześladowań, zmagając się z okrucieństwem mediów społecznościowych. W tym czasie budzą się w niej telekinetyczne zdolności, które sprawiają, że Carrie zyskuje niebezpieczną i trudną do opanowania siłę. Produkcja jest jedynym serialem Flanagana, który zadebiutował w Prime Video.

Kadr z serialu "Carrie". Fot. Prime Video

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