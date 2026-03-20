REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nowiutka adaptacja Stephena Kinga wbiła do streamingu. Wielki film

Mało filmów zasługuje na takie określenie, jakie widać w tytule. Mimo pewnych, naprawdę nielicznych, zarzutów, jestem absolutnie skłonny bronić go w przypadku "Wielkiego marszu", który właśnie zasilił ofertę Prime Video. To kino, które uderza widza w gardło i długo nie pozwala na oddech.

Adam Kudyba
wielki marsz prime video
REKLAMA

Dystopia, Stany Zjednoczone, władza opresyjnie traktująca jednostkę Francis Lawrence wie z czym się tego typu opowieści je - dał nam przecież większość filmów o Igrzyskach Śmierci. Tę tematykę można określić jako bezpieczne rewiry, w których reżyser jest bardzo obeznany. Wykorzystał tę wiedzę, by dać nam bardzo mocne, poruszające i intensywne kino.

REKLAMA

Wielki Marsz to coroczna inicjatywa władz Stanów Zjednoczonych, wciąż liżących rany po wyniszczającej wojnie. Aby wzniecić na nowo narodowego ducha, etos pracy i przy okazji zarobić na wzrost PKB, co roku młodzi mężczyźni (po jednym na stan) ruszają w wyścigu, który nie ma mety. Idą określonym tempem, a kto łamie zasady, po trzecim ostrzeżeniu otrzymuje śmiertelną kulkę. Jednym z tegorocznych uczestników jest Raymond Garraty (Cooper Hoffman), który po drodze nawiązuje przyjaźń z Peterem McVriesem (David Jonsson).

Główne pytanie brzmiało - czy biorąc pod uwagę sam pomysł wyjściowy (bohaterowie cały czas idą), uda się zrobić z tego dobry, trzymający w napięciu film? Lawrence wraz ze scenarzystą JT Mollnerem ("Strange darling" pokazali, że tak. Stopniowo pokazują piekło, które zaczyna coraz mocniej oddziaływać na bohaterów: zarówno fizyczne (kamera nie odwraca się od fizjologicznych katuszy uczestników), jak i te wpływające na ich psychikę. Pokazuje motywacje chłopaków, takie jak chwała, pieniądze, sposobność do zrobienia czegoś dobrego.

Rzeczywistość weryfikuje to brutalnie: pomimo sporadycznego luzu i humoru nie ma żadnych wątpliwości, że niezależnie od wyniku, na mecie jest rozpacz, zwycięstwo poprzedzone jest rzezią, a ostatni na mecie w nagrodę otrzymuje połamaną psychikę. Minimalny niedosyt, jaki mam po seansie, wynika z tego, że chętnie zobaczyłbym w filmie nieco więcej o wątku wagi Wielkiego Marszu, który szczególnie podkreśla jeden ze złoczyńców. Twórcy świetnie prowadzą bohaterów, skupiają się na tworzących się pomiędzy nimi relacjach, a ich motywacji nie wykładają od razu na tacy.

Mimo tego, że od początku wiemy, która dwójka zostanie na koniec, to twórcy, niezależnie od czasu ekranowego, rysują pozostałych uczestników z odpowiednim sercem i autentyzmem zachowań. Cooper Hoffman swoją główną rolą znów potwierdza, że nosi w sobie więcej niż ojcowskie dziedzictwo i jest czystym, szlifującym się diamentem aktorskim. Podobnie jest z kapitalnym Davidem Jonssonem. Jego Peter McVries to ostoja dobroci, człowiek doświadczony przez życie, który oprócz wyrwania się z życiowego dołu ma w sobie gigantyczne pokłady empatii i braterstwa. Chemia między Hoffmanem a Jonssonem jest niesamowita.

"Wielki marsz" to film, który nie emanuje spektakularnością czy rozmachem. To surowa, mocna, przytłaczająca opowieść, konfrontująca marzenia i aspiracje z brutalną rzeczywistością. Twórcy, mimo tego, zdają się pośród tego mroku wierzyć w ludzi i dostrzegać, że nawet w takich sytuacjach jest cień szansy na zrodzenie się szczerej więzi.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
20.03.2026 12:05
Tagi: Co obejrzeć?PremieryPrime VideoStephen King
Najnowsze
10:52
Uwielbiany serial HBO sprzed lat powróci. Gigantyczne zmiany
Aktualizacja: 2026-03-20T10:52:13+01:00
10:03
Widziałem film Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Nie tylko Tommy Shelby cierpi
Aktualizacja: 2026-03-20T10:03:48+01:00
9:13
Nowy film o Spider-Manie już pobił rekord. Wróżę: to będzie kasowy hit
Aktualizacja: 2026-03-20T09:13:46+01:00
20:08
Skończcie płakać po najlepszym fantasy Prime Video. Dostanie nowy serial i parę filmów
Aktualizacja: 2026-03-19T20:08:48+01:00
18:01
Nowi Peaky Blinders na Netfliksie to nie wszystko. 5 nowości na weekend
Aktualizacja: 2026-03-19T18:01:00+01:00
16:14
Niezwyciężony rusza śmiało tam, gdzie łamią się serca. Recenzja 4. sezonu
Aktualizacja: 2026-03-19T16:14:13+01:00
15:23
Nowy Dumbledore chciał odejść z Harry’ego Pottera. Wszystko przez Rowling
Aktualizacja: 2026-03-19T15:23:00+01:00
14:35
Toy Story 5 ma nowego złoczyńcę. Wygląda jak żaba, ale to nie żaba
Aktualizacja: 2026-03-19T14:35:00+01:00
14:11
Zwiastun Spider-Mana 4 spoiluje 2. sezon Daredevila? Bądźcie rozsądni
Aktualizacja: 2026-03-19T14:11:54+01:00
12:22
Diuna 3 i Avengersi w kinach tego samego dnia. Nikt nie chce się cofnąć
Aktualizacja: 2026-03-19T12:22:13+01:00
10:55
Prime Video przedłużyło swój uwielbiany thriller. Fani zachwyceni
Aktualizacja: 2026-03-19T10:55:57+01:00
10:11
Uwielbiane filmy Disneya z datami premiery. Wielki powrót po 10 latach
Aktualizacja: 2026-03-19T10:11:34+01:00
9:14
Netflix mówi, że nie powtarza fabuły dla widzów z nosem w telefonach. To już mem
Aktualizacja: 2026-03-19T09:14:44+01:00
8:01
Halo, Apple TV? Tu 2019. Chcę swój thriller o zamożnych kobietach z powrotem
Aktualizacja: 2026-03-19T08:01:52+01:00
18:06
Val Kilmer zmarł po obsadzeniu do roli w filmie. Zagra go AI
Aktualizacja: 2026-03-18T18:06:27+01:00
17:33
Big Arch większy od Drwala. McDonald's ostrzega: nie zamawiaj nic więcej
Aktualizacja: 2026-03-18T17:33:00+01:00
15:35
Nie róbcie X-Mena ze Spider-Mana! Boję się Brand New Day
Aktualizacja: 2026-03-18T15:35:00+01:00
15:09
Fani Star Wars niemal ją zniszczyli. Po dekadzie terapii jest już inną osobą
Aktualizacja: 2026-03-18T15:09:00+01:00
14:39
Spider-Man: kolejność oglądania filmów i seriali - nie tylko MCU
Aktualizacja: 2026-03-18T14:39:12+01:00
14:08
Niezwyciężony i 5 kluczowych wątków do odświeżenia przed 4. sezonem
Aktualizacja: 2026-03-18T14:08:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA