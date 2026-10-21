Lekarze się pomylili. Aktorka przez lata myślała, że ma stwardnienie rozsiane

Christina Applegate, nagrodzona Emmy aktorka, która stała się jedną z rozpoznawalnych orędowniczek zwiększania świadomości na temat stwardnienia rozsianego (a nawet opisała swoje zmagania z chorobą w poruszających wspomnieniach opublikowanych w marcu), ujawniła, że... tak naprawdę wcale nie cierpi na tę wyniszczającą chorobę autoimmunologiczną.

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54-letnia artystka przekazała tę zaskakującą wiadomość w odcinku swojego podcastu „MeSsy”, nagranego wspólnie z aktorką Jamie-Lynn Sigler. Materiał opublikowano we wtorek na YouTubie.

Christina Applegate jednak nie choruje na stwardnienie rozsiane

Znowu jestem w punkcie wyjścia - i nie wiem, co się ze mną dzieje



- wyznała.

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Applegate opowiedziała, jak podczas wizyty u lekarki dowiedziała się, że jej diagnoza była błędna.

Weszła do mojego pokoju i powiedziała: gratulacje, jednak nie ma pani stwardnienia rozsianego. Ale wcale mnie to nie ucieszyło. Nie można po prostu błędnie zdiagnozować choroby, a potem nagle poczuć się lepiej. Nie wyzdrowiałam, Jamie. Pod pewnymi względami jest wręcz gorzej.

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Nic dziwnego, że nie poczuła ulgi. Wciąż jest chora, wciąż źle się czuje - różnica jest taka, że teraz nie ma pojęcia, co tak naprawdę jej dolega i jak to leczyć. Co gorsza, choć nie jest niczemu winna, może mieć poczucie, że oszukała wiele osób.

Nadal muszę korzystać z wózka inwalidzkiego, kiedy jadę do gabinetu lekarskiego. Nie jestem w stanie przejść od samochodu do gabinetu. Wciąż przez to przechodzę. Nie wydarzyło się nic magicznego, kiedy usłyszałam: nie ma pani stwardnienia rozsianego. Nic magicznego się nie stało.



To dziwne, bo mam wrażenie, że wszystkich zawiodłam. To takie osobliwe uczucie - stałyśmy się, ty i ja, twarzami stwardnienia rozsianego. Wszystko, co zrobiłam, wszystko, czym się zajmowałam... miałam, cholera, konkretny powód, dla którego każdy mój dzień był do dupy. A teraz nie mam żadnego wyjaśnienia. To bardzo niepokojące i naprawdę trudno mi się w tym wszystkim odnaleźć.

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Applegate poinformowała o chorobie w 2021 r. W wywiadzie dla magazynu „People”, udzielonym przy okazji promocji jej autobiograficznej książki „You With the Sad Eyes”, aktorka powiedziała, że ze względu na swoją przypadłość większość czasu spędza w łóżku.

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Dwa lata po diagnozie stwardnienia rozsianego, w 2023 r., zakończyła karierę aktorską. Wtedy też dobiegły końca jej prace nad serialem „Już nie żyjesz”. Przez ostatnie sześć miesięcy ograniczyła również udział w podcaście prowadzonym wspólnie z Sigler. Ta ostatnia ujawniła w 2016 r., że sama choruje na rzutowo-remisyjną postać stwardnienia rozsianego (RMS).

Jak stwierdziła Applegate w opublikowanym we wtorek odcinku, w czasie jej nieobecności „przydarzyło się wiele interesujących rzeczy”. Wracając do momentu, w którym w 2021 r. usłyszała diagnozę, opisała, jak lekarz pokazał jej obrazy przedstawiające dziesiątki zmian chorobowych w mózgu i potwierdził, że cierpi właśnie na stwardnienie rozsiane.

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To było to, prawda? To miało wyjaśniać wszystko, co się ze mną działo



- powiedziała.

Dodała, że w miarę postępów leczenia zaczęła czuć się bezpiecznie i odnajdywać swoje miejsce w społeczności osób chorujących na stwardnienie rozsiane.

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Miałam każdy objaw, jaki występuje u osoby ze stwardnieniem rozsianym. Absolutnie każdy.



Lekarze będą musieli przeprowadzić własne internetowe śledztwo, żeby ustalić, co działo się ze mną od 2021 roku. Dlaczego do tego doszło?

Znacie ją z ról w serialach „Świat według Bundych” i „Już nie żyjesz”, a także z filmów „Legenda telewizji” oraz „Nie mów mamie, że niania nie żyje”. Wystąpiła również w serialu „Przyjaciele”. W 2002 roku otrzymała nagrodę Emmy za gościnny występ w serialu komediowym.

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