Marvel może przesunąć premierę Avengersów. Finał Sagi Multiwersum zagrożony

Póki co siły marketingowe Marvela są skoncentrowane przede wszystkim na promocji "Avengers: Doomsday" - nadchodzącej superprodukcji MCU, która wejdzie do kin już w grudniu tego roku. Choć wiele szczegółów fabuły pozostaje tajemnicą, wiele wskazuje na to, że w centrum fabuły filmu będzie zemsta Doktora Dooma (Robert Downey Jr.), który chce doprowadzić do zagłady Multiwersum i stworzenia nowego porządku po tym, jak Steve Rogers (Chris Evans) cofnął się w czasie, przyczynił się do zderzenia światów, a eksperymenty Dooma, które miały powstrzymać ten proces, pozbawiły go rodziny, a jego samego - okaleczyły. W związku z sytuacją, grupy superbohaterów w postaci Avengersów, Nowych Avengersów, X-Menów, Fantastycznej Czwórki, Wakandy i Talokanu, muszą się zjednoczyć, by ocalić świat.

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Avengers: Secret Wars zostaną przełożone? To możliwe

"Avengers: Secret Wars" to jednak zupełnie inna bajka. Na temat fabuły tego filmu wiadomo jeszcze mniej. Pojawiają się różnorakie doniesienia o tym, że Doom ma rządzić Battleworld, niektórzy z superbohaterów - podlegać mu, a z czasem ma dojść do sformowania się ruchu oporu złożonego głównie z młodych superbohaterów. To wszystko jednak jest częścią sfery pogłosek - zwłaszcza, że zdjęcia do "Secret Wars" jeszcze nie ruszyły pełną parą. Mimo informacji, że powinny się wkrótce rozpocząć, może się okazać, że jeszcze przez najbliższy czas do tego nie dojdzie.

Według dotychczasowych informacji, produkcja "Secret Wars" była zaplanowana na listopad 2026 roku. Taki termin naturalnie dawałby braciom Russo dużo czasu na pracę. ComicBookMovie, za sprawą doniesień branżowego insidera, Daniela Richtmana, donosi jednak, że ten termin może nie być taki pewny, jak dotychczas. Marvel Studios ma bowiem rozważać ponowne przełożenie zdjęć do "Secret Wars". Według Richtmana, w grę - jako moment startu produkcji - wchodzi luty 2027 roku.

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Choć bracia Russo od jakiegoś czasu prowadzą tzw. "miękkie przygotowania" do filmu, produkcja jeszcze nie ruszyła na dobre. Jeżeli doniesienia o starcie zdjęć do "Secret Wars" w lutym następnego roku okażą się prawdą, może być to sporym utrudnieniem, jeśli chodzi o utrzymanie aktualnego terminu premiery. W przypadku "Doomsday" proces głównych zdjęć trwał od kwietnia do września 2025 roku.

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Film miał jednak tę przewagę, że, biorąc pod uwagę czas do dnia premiery, ekipa miała dużo czasu na ewentualne dokrętki czy konieczną postprodukcję. Zwłaszcza, znając sposób pracy nad tym filmem i (mówiąc delikatnie) elastyczność scenariusza, ten czas był bardzo cenny. Zakładając, że terminy pozostają niezmienne, a najnowsze informacje o starcie zdjęć prawdziwe, twórcy "Secret Wars", rozpoczynając w lutym, mieliby 10 miesięcy, by nakręcić wszystkie ujęcia, dokonać postprodukcji, zmontować to i dostarczyć ostateczną wersję do kin. Na tym etapie ma nie być wykluczone, że kontynuacja "Doomsday" miałaby trafić do kin w 2028 roku.

Są jednak argumenty za tym, by wierzyć, że Russo i spółka wyrobią się na 17 grudnia 2027 roku (aktualny dzień premiery "Secret Wars"). Mówi się o tym, że finalizując prace nad tegorocznym tytułem, reżyserom udało się już stworzyć też skromną ilość materiału do kolejnego filmu. Co równie istotne, część planów zdjęciowych, skonstruowanych na potrzeby "Doomsday", zapewne przyda się także w "Secret Wars". Taki obrót spraw z pewnością skróciłby nieco poświęcony na przygotowania czas i pozwolił usprawnić proces powstawania filmu. Zadanie "dowiezienia" tej produkcji na grudzień przyszłego roku będzie trudne, ale nie niemożliwe. Czas pokaże, czy za rok wrócimy do kin na kolejne widowisko MCU.

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