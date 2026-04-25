Czy Cień i kość wróci z 3. sezonem? Wiem, że czekacie

"Cień i kość" jest serialową adaptacją powieści napisanej przez Leigh Bardugo - amerykańską autorkę książek dla młodzieży oraz z gatunku fantastyki. Książka powstała w 2012 roku i prędko zyskała rozgłos, nominacje do branżowych nagród, miejsce na listach bestsellerów. Ekranizację otrzymała niemal 10 lat później - dopiero w 2021 roku postanowiono stworzyć serial o tym samym tytule. Okazało się to decyzją, która zyskała uwagę fanów gatunku.

Cień i kość - czy będzie 3. sezon?

Bohaterką serialu jest młoda Alina, która służy w wojsku podczas wojny toczonej z pomocą czarodziejów, zwanych Grishami. Życie dziewczyny komplikuje się, gdy ujawniają się jej własne magiczne zdolności. Z czasem okazuje się, że dzięki nim Alina może potencjalnie odegrać kluczową rolę w toczącym się konflikcie.

"Cień i kość" doczekały się 2. sezonów - drugi trafił na Netfliksa w marcu 2023 roku. Może ciężko nazwać ten serial klasykiem absolutnym, ale niekwestionowalnym jest fakt, że wyrobił sobie wystarczającą renomę, by zgromadzić wokół siebie rzeszę fanów, o których determinacji, by walczyć o kolejny sezon, pisaliśmy tutaj. Była ona umotywowana tym, że w 2023 roku, ze względu na niewystarczające zdaniem Netfliksa wyniki oglądalności, produkcja została skasowana po zaledwie dwóch sezonach. Okazało się to sporym ciosem, tym bardziej, że już wówczas były pewne sygnały, że ludzie pracujący nad serialem widzą perspektywy na kolejne odsłony - czy to kontynuację, czy spin-offy.

W kolejnych latach temat "reanimacji" serialu wracał i wracał. Wygląda jednak na to, że są to płonne nadzieje - nie ma żadnych sygnałów, by Netflix planował ponowne podejście do tego serialu w jakiejkolwiek formie. Kulisy skasowania "Cienia i kości" zapewne długo będą owiane tajemnicą, natomiast sam fakt anulowania produkcji wydaje się być permanentny i nieodwołalny.

Główną rolę w "Cieniu i kości" zagrała Jessie Mei Li, a w pozostałych rolach mogliśmy zobaczyć m.in. Freddy'ego Cartera, Archiego Renaux, Amitę Suman, Kita Younga, Zoe Wanamaker (panią Hooch z filmów o Harrym Potterze), Bena Barnesa (odtwórcę roli Księcia Kaspiana w "Opowieściach z Narnii"), czy Lewisa Tana ("Cobra Kai"). Twórcą "Cienia i kości" jest Eric Heisserer, zaś jednym z producentów wykonawczych - Shawn Levy ("Stranger Things").

Adam Kudyba 25.04.2026 06:59

