Czy Cień i kość wróci z 3. sezonem? Wiem, że czekacie

Adaptacje literackiej fantastyki były, są i będą normą w świecie popkultury. "Cień i kość" to jeden z najbardziej koronnych i świeżych przykładów na potwierdzenie tej tezy. Nie wszystko jednak trwa wiecznie, o czym przekonali się twórcy serialu oraz jego fani.

Adam Kudyba

"Cień i kość" jest serialową adaptacją powieści napisanej przez Leigh Bardugo - amerykańską autorkę książek dla młodzieży oraz z gatunku fantastyki. Książka powstała w 2012 roku i prędko zyskała rozgłos, nominacje do branżowych nagród, miejsce na listach bestsellerów. Ekranizację otrzymała niemal 10 lat później - dopiero w 2021 roku postanowiono stworzyć serial o tym samym tytule. Okazało się to decyzją, która zyskała uwagę fanów gatunku.

Cień i kość - czy będzie 3. sezon?

Bohaterką serialu jest młoda Alina, która służy w wojsku podczas wojny toczonej z pomocą czarodziejów, zwanych Grishami. Życie dziewczyny komplikuje się, gdy ujawniają się jej własne magiczne zdolności. Z czasem okazuje się, że dzięki nim Alina może potencjalnie odegrać kluczową rolę w toczącym się konflikcie.

"Cień i kość" doczekały się 2. sezonów - drugi trafił na Netfliksa w marcu 2023 roku. Może ciężko nazwać ten serial klasykiem absolutnym, ale niekwestionowalnym jest fakt, że wyrobił sobie wystarczającą renomę, by zgromadzić wokół siebie rzeszę fanów, o których determinacji, by walczyć o kolejny sezon, pisaliśmy tutaj. Była ona umotywowana tym, że w 2023 roku, ze względu na niewystarczające zdaniem Netfliksa wyniki oglądalności, produkcja została skasowana po zaledwie dwóch sezonach. Okazało się to sporym ciosem, tym bardziej, że już wówczas były pewne sygnały, że ludzie pracujący nad serialem widzą perspektywy na kolejne odsłony - czy to kontynuację, czy spin-offy.

W kolejnych latach temat "reanimacji" serialu wracał i wracał. Wygląda jednak na to, że są to płonne nadzieje - nie ma żadnych sygnałów, by Netflix planował ponowne podejście do tego serialu w jakiejkolwiek formie. Kulisy skasowania "Cienia i kości" zapewne długo będą owiane tajemnicą, natomiast sam fakt anulowania produkcji wydaje się być permanentny i nieodwołalny.

Główną rolę w "Cieniu i kości" zagrała Jessie Mei Li, a w pozostałych rolach mogliśmy zobaczyć m.in. Freddy'ego Cartera, Archiego Renaux, Amitę Suman, Kita Younga, Zoe Wanamaker (panią Hooch z filmów o Harrym Potterze), Bena Barnesa (odtwórcę roli Księcia Kaspiana w "Opowieściach z Narnii"), czy Lewisa Tana ("Cobra Kai"). Twórcą "Cienia i kości" jest Eric Heisserer, zaś jednym z producentów wykonawczych - Shawn Levy ("Stranger Things").

25.04.2026 06:59
Najnowsze
20:47
Bob Odenkirk nie chce, ale musi skopać wam tyłki. "Normal" wymiata
Aktualizacja: 2026-04-24T20:47:26+02:00
19:27
Nowy klip filmu Diabeł ubiera się u Prady 2 wkurzył widzów. Jest afera
Aktualizacja: 2026-04-24T19:27:40+02:00
17:36
Netflix nakręci serial Scooby-Doo. Tak wygląda Tajemnicza Spółka
Aktualizacja: 2026-04-24T17:36:57+02:00
16:55
Nowości Netfliksa na weekend. Survivalowy hit i wielki powrót do Hawkins
Aktualizacja: 2026-04-24T16:55:59+02:00
15:58
Najlepsze filmy w SkyShowtime. TOP 15 perełek w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-04-24T15:58:47+02:00
15:44
Stranger Things kochało lata 80. Opowieści z 85 kochają Stranger Things
Aktualizacja: 2026-04-24T15:44:00+02:00
15:12
Michael to płaskie kino. Aż zrobiło mi się smutno
Aktualizacja: 2026-04-24T15:12:52+02:00
13:47
LEGO pokazał zestaw Shreka. Szczegóły rozpoznają tylko wierni fani
Aktualizacja: 2026-04-24T13:47:42+02:00
13:09
Nowe fantasy Prime Video zawstydzi Ród smoka
Aktualizacja: 2026-04-24T13:09:16+02:00
11:38
Nowe Stranger Things poprawiło zakończenie serialu. Ona musiała odejść
Aktualizacja: 2026-04-24T11:38:33+02:00
11:02
Genialny, brutalny, nie do zniesienia. Półbrat od twórcy Reniferka - recenzja
Aktualizacja: 2026-04-24T11:02:45+02:00
11:01
Enola Holmes 3 leci na Netfliksa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-04-24T11:01:54+02:00
9:24
Netflix od dawna nie miał tak kinowego thrillera. Ściska w żołądku przez cały seans
Aktualizacja: 2026-04-24T09:24:38+02:00
8:55
Malcolm XD wraca. Widzieliśmy Ekspedycję XD
Aktualizacja: 2026-04-24T08:55:36+02:00
18:44
Finał The Boys zadowoli fanów? Twórca obiecuje, że hit Prime Video nie będzie Grą o tron
Aktualizacja: 2026-04-23T18:44:28+02:00
16:58
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-04-23T16:58:39+02:00
16:07
Teściowie 3 lecą na Netfliksa. Pół Polski na to czekało
Aktualizacja: 2026-04-23T16:07:00+02:00
15:26
Nowości Netfliksa na maj 2026 robią wrażenie. Potężna fala premier
Aktualizacja: 2026-04-23T15:26:32+02:00
14:01
Pierścienie Władzy wrócą szybciej, niż sądziliśmy. 3. sezon nadchodzi
Aktualizacja: 2026-04-23T14:01:53+02:00
13:08
Netflix zrealizuje film o polskim nauczycielu. Wychował geniuszy
Aktualizacja: 2026-04-23T13:08:28+02:00
