Lepszego fantasy Netflix nigdy nie miał. Widzowie sprzedaliby duszę za kontynuację

Drugiego takiego fantasy można ze świecą szukać. Inne seriale fanów mogą mu co najwyżej pozazdrościć. Od trzech lat są oni wściekli na Netfliksa, że tak nagle skasował "Cień i kość". Wciąż piszą o tym w mediach społecznościowych.

Rafał Christ
"Cień i kość" to adaptacja powieści Leigh Bardugo. Serial fantasy od Netfliksa przenosi nas więc do uniwersum Griszów. W rozdartym wojną świecie młoda żołnierka odkrywa w sobie nadzwyczajną moc, która może być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Dzięki temu rusza na specjalne szkolenie elitarnej armii. W jego trakcie odkrywa, że sojusznicy i wrogowie mają ze sobą wiele wspólnego. Tym samym nie będzie jej łatwo przetrwać i wypełnić swojego przeznaczenia.

Brzmi ciekawie? Na pewno. A i tak nawet ciekawiej wygląda historia dotycząca serialu z naszego świata. W 2023 roku Netflix postanowił go bowiem skasować po 2. sezonach (i zapowiedzianym wcześniej spin-offie, który również nie doszedł do skutku). Fani wpadli w rozpacz, co oczywiście zdarza się za każdym razem, gdy platforma rezygnuje z kontynuacji w miarę popularnej produkcji. Ale w tym wypadku ich zachowanie jest zupełnie inne i godne podziwu.

Cień i kość - fani wciąż wściekli na Netfliksa

Zazwyczaj to jest tak, że fani skasowanego serialu trochę popłaczą, trochę popsioczą i ruszają dalej z życiem. Nie w przypadku miłośników "Cienia i kości". Ci byli wyjątkowo zdeterminowani w walce, żeby Netflix jednak produkcję przedłużył. Nie tylko przecież stworzyli specjalną petycję, ale też organizowali oddolne akcje, aby każdy widz włączał i na okrągło gdzieś tam w tle oglądał dotychczasowe epizody. Miało to podnieść oglądalność i przekonać platformę do dalszego rozwoju uniwersum. Na nic się to jednak zdało.

Nawet jeśli od tej zażartej walki od kontynuacje minęły już lata, nie znaczy to, że fani pogodzili się z losem uwielbianego serialu fantasy. Wciąż są wściekli na Netfliksa. Mówią o tym głośno, ciągle tęskniąć za "Cieniem i kością". Piszą o tym wprost w mediach społecznościowych.

Z każdym odcinkiem "Cienia i kości" coraz bardziej nienawidzę Netfliksa... Wiem, że potrafi robić dobre seriale, ale potem KASUJE je po 1-2 sezonach, żeby kontynuować jakieś gnioty

Netflix, mógłbyś raz przestać być tak bezużyteczny i dać nam 3. sezon "Cienia i kości", na który zasługujemy?

W randomowych momentach myślę o "Cieniu i kości", po czym wściekam się na Netfliksa, że je skasował

- czytamy na X (dawny Twitter).

Mówią, że nadzieja umiera ostatnia. Dlatego to właśnie ona miesza się z wściekłością fanów "Cienia i kości". Jak bowiem widać, wciąż mnożą się wpisy z #SaveShadowAndBone. Po takim czasie możemy jednak założyć, że nic już nie dadzą. Netflix nie zmieni zdania i nie zamówi nowych odcinków. Nawet za cenę duszy swoich użytkowników.

Więcej o "Cieniu i kości" poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
13.04.2026 10:50
Najnowsze
9:23
Piotr Kędzierski trwalszy niż Titanic. W Tańcu z Gwiazdami jest niezatapialny
Aktualizacja: 2026-04-13T09:23:46+02:00
19:05
Dla tego filmu warto zaspać do pracy. Doskonały kryminał
Aktualizacja: 2026-04-12T19:05:58+02:00
17:37
To jedna z najlepszych adaptacji w historii. Wreszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-04-12T17:37:52+02:00
13:03
Co łączy Devon, Maula i Lucasa? Darth Talon. Czekaj, kto?
Aktualizacja: 2026-04-12T13:03:00+02:00
12:20
Kowboj współczesnego kina. Glen Powell to gwiazda, której brakowało
Aktualizacja: 2026-04-12T12:20:26+02:00
11:45
Twórca Wielkich kłamstewek o 3. sezonie. Są postępy
Aktualizacja: 2026-04-12T11:45:23+02:00
11:02
Stary Voldemort wybrał nowego Voldemorta. Nie jesteście na to gotowi
Aktualizacja: 2026-04-12T11:02:00+02:00
10:11
TOP 10 ról Roberta Pattinsona. On nie ma złych kreacji
Aktualizacja: 2026-04-12T10:11:00+02:00
9:42
Genialny horror już w HBO Max. Jestem na tak
Aktualizacja: 2026-04-12T09:42:00+02:00
9:03
Nie awanturujcie się o nowość Netfliksa. Wraca jeden z najbardziej uznanych seriali
Aktualizacja: 2026-04-12T09:03:00+02:00
8:12
Kiedy powróci Jedyna? Uwielbiany serial Apple TV wraca
Aktualizacja: 2026-04-12T08:12:00+02:00
6:11
Kiedy Rooster wróci z 2. sezonem? Próbujemy odkryć tajemnicę HBO Max
Aktualizacja: 2026-04-12T06:11:00+02:00
19:09
Nie żyje John Nolan. Aktor miał 87 lat
Aktualizacja: 2026-04-11T19:09:05+02:00
18:36
Netflix dokłada do pieca. 5 nowości, które trzeba obejrzeć w weekend
Aktualizacja: 2026-04-11T18:36:37+02:00
15:02
Nowe lokalizacje w 6. sezonie Emily w Paryżu. Zapowiada się inaczej
Aktualizacja: 2026-04-11T15:02:00+02:00
14:14
Chase Infiniti podbija Hollywood. Ma już na koncie rolę w oscarowym filmie
Aktualizacja: 2026-04-11T14:14:31+02:00
13:15
Nikt nie mówi o najlepszym serialu tego roku. Prime Video dowiozło perłę
Aktualizacja: 2026-04-11T13:15:00+02:00
12:35
Tak absurdalnego filmu jeszcze w tym roku nie było. Jazda bez trzymanki
Aktualizacja: 2026-04-11T12:35:00+02:00
11:15
Netflix miał nakręcić film z Millie Bobby Brown. Nie zobaczymy go
Aktualizacja: 2026-04-11T11:15:48+02:00
10:51
Użytkownicy Disney+ nie mają dość nowych sci-fi. Łakną więcej
Aktualizacja: 2026-04-11T10:51:00+02:00
