Lepszego fantasy Netflix nigdy nie miał. Widzowie sprzedaliby duszę za kontynuację
Drugiego takiego fantasy można ze świecą szukać. Inne seriale fanów mogą mu co najwyżej pozazdrościć. Od trzech lat są oni wściekli na Netfliksa, że tak nagle skasował "Cień i kość". Wciąż piszą o tym w mediach społecznościowych.
"Cień i kość" to adaptacja powieści Leigh Bardugo. Serial fantasy od Netfliksa przenosi nas więc do uniwersum Griszów. W rozdartym wojną świecie młoda żołnierka odkrywa w sobie nadzwyczajną moc, która może być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Dzięki temu rusza na specjalne szkolenie elitarnej armii. W jego trakcie odkrywa, że sojusznicy i wrogowie mają ze sobą wiele wspólnego. Tym samym nie będzie jej łatwo przetrwać i wypełnić swojego przeznaczenia.
Brzmi ciekawie? Na pewno. A i tak nawet ciekawiej wygląda historia dotycząca serialu z naszego świata. W 2023 roku Netflix postanowił go bowiem skasować po 2. sezonach (i zapowiedzianym wcześniej spin-offie, który również nie doszedł do skutku). Fani wpadli w rozpacz, co oczywiście zdarza się za każdym razem, gdy platforma rezygnuje z kontynuacji w miarę popularnej produkcji. Ale w tym wypadku ich zachowanie jest zupełnie inne i godne podziwu.
Cień i kość - fani wciąż wściekli na Netfliksa
Zazwyczaj to jest tak, że fani skasowanego serialu trochę popłaczą, trochę popsioczą i ruszają dalej z życiem. Nie w przypadku miłośników "Cienia i kości". Ci byli wyjątkowo zdeterminowani w walce, żeby Netflix jednak produkcję przedłużył. Nie tylko przecież stworzyli specjalną petycję, ale też organizowali oddolne akcje, aby każdy widz włączał i na okrągło gdzieś tam w tle oglądał dotychczasowe epizody. Miało to podnieść oglądalność i przekonać platformę do dalszego rozwoju uniwersum. Na nic się to jednak zdało.
Nawet jeśli od tej zażartej walki od kontynuacje minęły już lata, nie znaczy to, że fani pogodzili się z losem uwielbianego serialu fantasy. Wciąż są wściekli na Netfliksa. Mówią o tym głośno, ciągle tęskniąć za "Cieniem i kością". Piszą o tym wprost w mediach społecznościowych.
Z każdym odcinkiem "Cienia i kości" coraz bardziej nienawidzę Netfliksa... Wiem, że potrafi robić dobre seriale, ale potem KASUJE je po 1-2 sezonach, żeby kontynuować jakieś gnioty
Netflix, mógłbyś raz przestać być tak bezużyteczny i dać nam 3. sezon "Cienia i kości", na który zasługujemy?
W randomowych momentach myślę o "Cieniu i kości", po czym wściekam się na Netfliksa, że je skasował
- czytamy na X (dawny Twitter).
Mówią, że nadzieja umiera ostatnia. Dlatego to właśnie ona miesza się z wściekłością fanów "Cienia i kości". Jak bowiem widać, wciąż mnożą się wpisy z #SaveShadowAndBone. Po takim czasie możemy jednak założyć, że nic już nie dadzą. Netflix nie zmieni zdania i nie zamówi nowych odcinków. Nawet za cenę duszy swoich użytkowników.
