Lepszego fantasy Netflix nigdy nie miał. Widzowie sprzedaliby duszę za kontynuację

"Cień i kość" to adaptacja powieści Leigh Bardugo. Serial fantasy od Netfliksa przenosi nas więc do uniwersum Griszów. W rozdartym wojną świecie młoda żołnierka odkrywa w sobie nadzwyczajną moc, która może być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Dzięki temu rusza na specjalne szkolenie elitarnej armii. W jego trakcie odkrywa, że sojusznicy i wrogowie mają ze sobą wiele wspólnego. Tym samym nie będzie jej łatwo przetrwać i wypełnić swojego przeznaczenia.



Brzmi ciekawie? Na pewno. A i tak nawet ciekawiej wygląda historia dotycząca serialu z naszego świata. W 2023 roku Netflix postanowił go bowiem skasować po 2. sezonach (i zapowiedzianym wcześniej spin-offie, który również nie doszedł do skutku). Fani wpadli w rozpacz, co oczywiście zdarza się za każdym razem, gdy platforma rezygnuje z kontynuacji w miarę popularnej produkcji. Ale w tym wypadku ich zachowanie jest zupełnie inne i godne podziwu.

Cień i kość - fani wciąż wściekli na Netfliksa

Zazwyczaj to jest tak, że fani skasowanego serialu trochę popłaczą, trochę popsioczą i ruszają dalej z życiem. Nie w przypadku miłośników "Cienia i kości". Ci byli wyjątkowo zdeterminowani w walce, żeby Netflix jednak produkcję przedłużył. Nie tylko przecież stworzyli specjalną petycję, ale też organizowali oddolne akcje, aby każdy widz włączał i na okrągło gdzieś tam w tle oglądał dotychczasowe epizody. Miało to podnieść oglądalność i przekonać platformę do dalszego rozwoju uniwersum. Na nic się to jednak zdało.

Nawet jeśli od tej zażartej walki od kontynuacje minęły już lata, nie znaczy to, że fani pogodzili się z losem uwielbianego serialu fantasy. Wciąż są wściekli na Netfliksa. Mówią o tym głośno, ciągle tęskniąć za "Cieniem i kością". Piszą o tym wprost w mediach społecznościowych.

Z każdym odcinkiem "Cienia i kości" coraz bardziej nienawidzę Netfliksa... Wiem, że potrafi robić dobre seriale, ale potem KASUJE je po 1-2 sezonach, żeby kontynuować jakieś gnioty



Netflix, mógłbyś raz przestać być tak bezużyteczny i dać nam 3. sezon "Cienia i kości", na który zasługujemy?



W randomowych momentach myślę o "Cieniu i kości", po czym wściekam się na Netfliksa, że je skasował - czytamy na X (dawny Twitter).

Mówią, że nadzieja umiera ostatnia. Dlatego to właśnie ona miesza się z wściekłością fanów "Cienia i kości". Jak bowiem widać, wciąż mnożą się wpisy z #SaveShadowAndBone. Po takim czasie możemy jednak założyć, że nic już nie dadzą. Netflix nie zmieni zdania i nie zamówi nowych odcinków. Nawet za cenę duszy swoich użytkowników.

Więcej o "Cieniu i kości" poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ 13.04.2026 10:50

Ładowanie...