Upały dają się wszystkim we znaki i poszukujemy sposobów na to, jak sobie radzić z wysoką temperaturą. Jednym z moich pomysłów jest… wyjście do kina! Sale kinowe, zwykle zlokalizowane w centrach handlowych, są zaciemnione, a do tego możemy w nich liczyć na klimatyzację - i to taką, która mimo ogromnej powierzchni takiego pomieszczenia naprawdę sprawnie działa.

Nie jestem przy tym gołosłowny, bo przed upałem w kinie chroniłem się w ten weekend aż dwukrotnie - oglądając przy okazji nowy i swoją drogą całkiem niezły film science fiction od Stevena Spielberga, czyli „Dzień objawienia” oraz „Supergirl”. Niestety nie wszystkim będzie dane pójść w moje ślady, o czym Cinema City poinformowało na swoim Facebooku.

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Cinema City odwołuje seanse z powodu upałów.

Na profilu sieci pojawił się wypełniony emotikonami desperacki wpis, w którym admin apeluje „Ej dobra, kończmy te upały…”. Żali się, że z powodu pogody i rekordowych upałów klimatyzatory nie nadążają chłodzić widzów. Wyjaśnił też, że w niektórych kinach obecnie jest mniej seansów, niż moglibyśmy oczekiwać. To jednak nie złośliwość. To troska.

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Cinema City w swoim komunikacie wyjaśnia, że nie odwołuje seansów bez powodu, tylko „coś się dzieje”, a konkretnie - coś „&$)&)#^@&#” klimatyzację w salach kinowych. Pozostaje żywić jedynie nadzieję, że to jedynie typowa złośliwość rzeczy martwych, a nie czyjeś celowe działanie i sytuacja wróci do normy prędzej niż później.

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Muszę przy tym przyznać, że ze strony Cinema City to bardzo dobry ruch. Jakbym latem trafił na salę kinową bez klimatyzacji, a podczas oglądania filmu pot lałby się ze mnie strumieniami, to nie wiem czy bym wytrzymał do końca. Na pewno zaważyłoby to na mojej decyzji, którą sieć kin odwiedzić przy okazji kolejnej premiery.

Sieć zdaje sobie z tego jednak najwyraźniej sprawę i woli dmuchać na zimne (czy tam w tym przypadku ciepłe) i odwołać seanse niż narazić się na krytykę w sieci. Ktoś słusznie zauważył w komentarzach, że jeśli ten czy inny Książulo zaraz zrobiłby z tego, że klimatyzacja w kinie nie działa, swoją drogą całkiem słusznie, aferkę.

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Poprosiliśmy sieć kin Cinema City o komentarz ws. problemów z klimatyzacją i odwołanych seansów. Zamieszczamy go poniżej:

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego na ten moment nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnej liczby kin, których dotyczą czasowe utrudnienia. W pojedynczych lokalizacjach, przy temperaturach przekraczających 30°C na zewnątrz, mogą występować problemy z wydajnością systemów klimatyzacji, co stanowi duże wyzwanie techniczne. Komfort i bezpieczeństwo naszych widzów pozostają dla nas absolutnym priorytetem, dlatego w sytuacjach, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednich warunków na sali, podejmujemy decyzję o czasowym odwołaniu wybranych seansów. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną dostępność seansów.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.