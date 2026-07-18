Co obejrzeć w weekend w HBO Max? Wpadły genialne horrory

HBO Max dowozi w ten weekend kilka naprawdę przyzwoitych nowości. Fani horrorów będą zachwyceni. Ale nie tylko oni, bo platforma wchodzi w wakacje z prawdziwym przytupem.

HBO Max - nowości na weekend

Seria ciche miejsce

Uwielbiana seria horrorów trafiła do HBO Max. Od piątku widzowie mogą w jednym miejscu obejrzeć wszystkie 3 filmy. Cała seria zaczyna się od Johna Krasinskiego, który zagrał i wyreżyserował pierwszy, jak się wydawało wtedy, niepozorny horror. Jego punktem wyjścia jest świat, w którym grasują potwory tak bardzo wyczulone na dźwięk, że pozostali przy życiu mieszkańcy nie mają innego wyjścia niż… życie w ciszy. Stwarza to kapitalne możliwości budowania grozy, a to w połączeniu z ciekawymi bohaterami i niezłą pracą kamery, jest przepisem na sukces.



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Znajomy dotyk

Absolutna perełka kina autorskiego. Główną bohaterką jest 85-letnia Ruth (w tej roli genialna weteranka Broadwayu, Kathleen Chalfant). Kobieta zmaga się z postępującą demencją i zostaje zmuszona do opuszczenia swojego dotychczasowego życia, by zamieszkać w domu opieki. Film nie skupia się jednak na samej tragedii choroby, ale na tym, jak Ruth uczy się siebie na nowo w obcym środowisku.

Saipan

Czas na mocny dramat sportowy. „Saipan” opowiada o kapitanie irlandzkiej drużyny. Roy Keane traci miejsce w kadrze narodowej w wyniku konfliktu z menadżerem. Akcja rozgrywa się przed mistrzostwami świata w piłce nożnej w 2002 roku, a miejscem akcji jest tytułowy Saipan.

Rick i Morty

Przed nami 2 ostatnie odcinki 9. sezonu serialu. Najnowsza seria jest świetnym przykładem na to, iż produkcja żyje, ma się dobrze i nie widać nawet na horyzoncie najmniejszego kryzysu kreatywnego. Produkcja to aktualnie jedna z najlepszych aktualnie emitowanych animacji dla dorosłych.

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