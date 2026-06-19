Co obejrzeć w Crunchyroll? Ostatnia szansa, żeby zaoszczędzić

Crunchyroll to największy na świecie serwis streamingowy poświęcony anime. Powstał w 2006 r. w Stanach Zjednoczonych i początkowo działał jako platforma publikująca treści dodawane przez użytkowników. Z czasem przekształcił się w legalny serwis współpracujący bezpośrednio z japońskimi studiami anime i wydawcami. Obecnie należy do Sony Pictures Entertainment i japońskiej firmy Aniplex. Po przejęciu przez Sony w 2021 r. oraz późniejszym połączeniu z marką Funimation stał się praktycznie dominującą platformą anime poza Japonią.



Teraz Crunchyroll stara się coraz wyraźniej zaznaczyć swoją obecność w Polsce. Doczekaliśmy się wreszcie interfejsu w naszym języku oraz poszerzenia oferty o tłumaczenia całej masy tytułów. Jeszcze tego lata mamy doczekać się w sumie ponad 4000 odcinków anime w polskiej wersji językowej (napisy oraz lektor).



Do końca 2026 r. serwis planuje rozszerzyć swoją ofertę o ponad 40 kolejnych zlokalizowanych na polski tytułów.

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Crunchyroll - okazyjna cena. Promocja dla nowych klientów

Z okazji odpalenia polskiej wersji serwisu, Crunchyroll przygotował dodatkową zachętę. Teraz nowi użytkownicy mogą skorzystać z promocji, która zakłada 50 proc. zniżki na oba plany subskrypcji przez pierwsze trzy miesiące korzystania. Dzięki niej za pakiet Fan zapłacimy zaledwie 11,99 zł miesięcznie, a za Mega Fan - 14,99. Czym się od siebie różnią? Ten drugi pozwala na strumieniowanie treści jednocześnie na czterech urządzeniach (Fan tylko na jednym) oraz odblokowuje dostęp do usługi Crunchyroll Game Vault (mobilne gry bez reklam).



Uwaga - promocja wkrótce się kończy. Obowiązuje tylko do 22 czerwca, więc macie ostatnie dni, by z niej skorzystać. Załapie się na nią każdy nowy użytkownik.



A co warto sprawdzić w serwisie? Wybieram 5 spolszczonych propozycji na weekend, które warto sprawdzić.

Crunchyroll - co obejrzeć? TOP 5

Chainsaw Man

Kultowe anime opowiada historię Denjiego, nastolatka żyjącego w skrajnej biedzie, który zarabia na życie jako łowca demonów, próbując spłacić ogromne długi pozostawione przez ojca. Jego jedynym przyjacielem jest Pochita - przypominający psa demon o mocy piły mechanicznej. Gdy Denji zostaje zdradzony i zamordowany przez ludzi, Pochita poświęca się, by go ocalić, łącząc się z nim w jedną istotę. Od tej chwili Denji potrafi zamieniać części swojego ciała w śmiercionośne piły mechaniczne i trafia do specjalnej jednostki rządowej zajmującej się zwalczaniem demonów.

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My Hero Academia

W świecie, w którym większość ludzi posiada nadprzyrodzone moce, Izuku Midoriya rodzi się bez żadnych zdolności. Mimo to marzy o zostaniu największym superbohaterem - i dostaje na to szansę od swojego idola, legendarnego All Mighta. Rozpoczyna naukę w elitarnej akademii dla bohaterów, gdzie musi udowodnić, że odwaga bywa równie ważna jak potężna moc.

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One-Punch Man

Saitama jest bohaterem, który potrafi pokonać każdego przeciwnika jednym ciosem. Problem w tym, że przez swoją niewiarygodną siłę stracił ekscytację płynącą z walki i nie może znaleźć godnego rywala. Seria w błyskotliwy sposób parodiuje superbohaterskie schematy, jednocześnie dostarczając widowiskowych starć i sporo humoru.

Solo Leveling

W świecie pełnym tajemniczych bram i śmiercionośnych potworów, Sung Jinwoo uchodzi za najsłabszego łowcę. Po dramatycznym incydencie zyskuje jednak wyjątkową zdolność, która pozwala mu rozwijać się bez ograniczeń niczym bohater gry RPG. Wówczas rozpoczyna samotną drogę ku potędze, stając się coraz większym zagrożeniem dla sił czających się poza ludzkim światem.

Black Clover

Akcja „Black Clover” rozgrywa się w świecie, w którym niemal każdy człowiek potrafi posługiwać się magią. Główny bohater, Asta, jest jednak wyjątkiem - urodził się całkowicie pozbawiony magicznych zdolności. Mimo tego marzy o zdobyciu tytułu Króla Magów, najwyższego obrońcy i przywódcy Królestwa Clover. Wychowywany razem z utalentowanym magicznie Yuno, Asta nieustannie rywalizuje z przyjacielem, próbując udowodnić, że ciężka praca i determinacja mogą pokonać nawet największe ograniczenia. Gdy wreszcie otrzymuje niezwykle rzadki grimuar zawierający moc antymagii, uczy się, jak neutralizować zaklęcia przeciwników. To klasyczna historia o przyjaźni, spełnianiu marzeń i przekraczaniu własnych granic.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).