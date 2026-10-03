Nic nie miało szans z premierą hitu prosto z kina. Disney+ pozamiatał

Disney+ miał w ostatnich dniach mnóstwo interesujących premier. Z serialowych najbardziej wybiło się "American Horror Story", które 1 października wróciło z 13. sezonem. Użytkownicy platformy chętnie go oglądają. Choć nie tak chętnie jak poświęcony produkcji podcast. Bo ten jest na drugim miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju. Sam serial spogląda na niego z zazdrością z szóstej pozycji zestawienia.

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Co prawda premiera 13. sezonu "American Horror Story" to ogromne wydarzenie, ale na pewno nie było tak duże jak ostatnie debiuty filmowe na Disney+. Również 1 października na platformie zadebiutowało "Soulm8te", które całkowicie pominęło kinową dystrybucję. W Stanach Zjednoczonych spin-off "M3GAN" już od sierpnia można oglądać na VOD za dodatkową opłatą. U nas thriller erotyczny w klimatach science fiction wpadł od razu do streamingu. I z miejsca zdobył zainteresowanie subskrybentów platformy Myszki Miki.

Disney+ - co obejrzeć?

Użytkownicy nie zwlekali. Od razu postanowili się zapoznać z "Soulm8te". Z tego właśnie względu to science fiction zajmuje aktualnie siódmie miejsce w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Zanim ktoś powie, że słabo, zaznaczę, że produkcja i tak cudem przebiła się do świadomości szerszego grona widzów, którzy od dłuższego czasu świata nie widzą poza hitem prosto z kina.

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Po długich wyczekiwaniach "Toy Story 5" trafiło na Disney+ jeszcze 23 września. Błyskawicznie wdrapało się na szczyt topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. I z niego nie schodzi. To było oczywiście do przewidzenia, bo przecież mówimy o trzecim największym przeboju 2026 roku.

Toy Story 5 hitem Disney+

"Toy Story 5" zarobiło w kinach na całym świecie 1,1 mld dol. Oznacza to, że w box offisie przegrywa jedynie z "Odyseją" (1,7 mld) i "Spider-Manem: Całkiem nowym dniem" (prawie 2,5 mld). Hit jak się patrzy. Widzowie tłumnie biegli na niego do kin, co w naszym kraju zwiastowała akurat sytuacja w topce filmów na Disney+. Tuż przed premierą użytkownicy chętnie oglądali bowiem poprzednie odsłony serii.

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O ile przed premierą filmu topkę zdominowały cztery poprzednie odsłony "Toy Story", o tyle teraz piątka sama króluje w zestawieniu. Nie ma żadnego wsparcia. Bo użytkownicy Disney+ już się wcześniejszych części naoglądali i teraz wolą sięgać po Marvela. Aż cztery odsłony "Avengersów" znajdziemy bowiem w zestawieniu.

Gdzieś pomiędzy superbohaterskimi naparzankami znajdziemy jeszcze "Diabeł ubiera się u Prady 2". To też hito prosto z kina, który nie schodzi z topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju, odkąd tylko w serwisie zadebiutował. Choć oczywiście powoli spada na coraz niższe pozycje zestawienia. Aktualnie zajmuje miejsce piąte.

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Warto jednak zauważyć, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" już swoje w topce odrobił. Bardzo długo w ogóle w niej królował, aż w końcu zrobił miejsce kolejnym nowościom. Najpierw "Mandalorianowi i Grogu", a teraz "Toy Story 5".

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