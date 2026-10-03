Nic nie miało szans z premierą hitu prosto z kina. Disney+ pozamiatał
Tak musiało się zdarzyć. Na tę premierę prosto z kina użytkownicy Disney+ czekali od dawna. Przecież oglądali wcześniejsze części hitowej serii zanim jej najnowsza odsłona weszła na wielkie ekrany i narobiła niezłego szumu. Teraz wszyscy możemy obejrzeć trzeci najbardziej kasowy film 2026 roku w domach, w ramach subskrypcji platformy.
Disney+ miał w ostatnich dniach mnóstwo interesujących premier. Z serialowych najbardziej wybiło się "American Horror Story", które 1 października wróciło z 13. sezonem. Użytkownicy platformy chętnie go oglądają. Choć nie tak chętnie jak poświęcony produkcji podcast. Bo ten jest na drugim miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju. Sam serial spogląda na niego z zazdrością z szóstej pozycji zestawienia.
Co prawda premiera 13. sezonu "American Horror Story" to ogromne wydarzenie, ale na pewno nie było tak duże jak ostatnie debiuty filmowe na Disney+. Również 1 października na platformie zadebiutowało "Soulm8te", które całkowicie pominęło kinową dystrybucję. W Stanach Zjednoczonych spin-off "M3GAN" już od sierpnia można oglądać na VOD za dodatkową opłatą. U nas thriller erotyczny w klimatach science fiction wpadł od razu do streamingu. I z miejsca zdobył zainteresowanie subskrybentów platformy Myszki Miki.
Disney+ - co obejrzeć?
Użytkownicy nie zwlekali. Od razu postanowili się zapoznać z "Soulm8te". Z tego właśnie względu to science fiction zajmuje aktualnie siódmie miejsce w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Zanim ktoś powie, że słabo, zaznaczę, że produkcja i tak cudem przebiła się do świadomości szerszego grona widzów, którzy od dłuższego czasu świata nie widzą poza hitem prosto z kina.
Po długich wyczekiwaniach "Toy Story 5" trafiło na Disney+ jeszcze 23 września. Błyskawicznie wdrapało się na szczyt topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. I z niego nie schodzi. To było oczywiście do przewidzenia, bo przecież mówimy o trzecim największym przeboju 2026 roku.
Toy Story 5 hitem Disney+
"Toy Story 5" zarobiło w kinach na całym świecie 1,1 mld dol. Oznacza to, że w box offisie przegrywa jedynie z "Odyseją" (1,7 mld) i "Spider-Manem: Całkiem nowym dniem" (prawie 2,5 mld). Hit jak się patrzy. Widzowie tłumnie biegli na niego do kin, co w naszym kraju zwiastowała akurat sytuacja w topce filmów na Disney+. Tuż przed premierą użytkownicy chętnie oglądali bowiem poprzednie odsłony serii.
O ile przed premierą filmu topkę zdominowały cztery poprzednie odsłony "Toy Story", o tyle teraz piątka sama króluje w zestawieniu. Nie ma żadnego wsparcia. Bo użytkownicy Disney+ już się wcześniejszych części naoglądali i teraz wolą sięgać po Marvela. Aż cztery odsłony "Avengersów" znajdziemy bowiem w zestawieniu.
Gdzieś pomiędzy superbohaterskimi naparzankami znajdziemy jeszcze "Diabeł ubiera się u Prady 2". To też hito prosto z kina, który nie schodzi z topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju, odkąd tylko w serwisie zadebiutował. Choć oczywiście powoli spada na coraz niższe pozycje zestawienia. Aktualnie zajmuje miejsce piąte.
Warto jednak zauważyć, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" już swoje w topce odrobił. Bardzo długo w ogóle w niej królował, aż w końcu zrobił miejsce kolejnym nowościom. Najpierw "Mandalorianowi i Grogu", a teraz "Toy Story 5".
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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:
- Loki
- AHS13: Official Podcast
- Blue kompilacje
- Obsesja
- Krwawe miasto
- American Horror Story
- WandaVision
- Górnicy z Chile
- The Mandalorian
- Genialna Morgan
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:
- Toy Story 5
- Mandalorian i Grogu
- Avengers: Wojna bez granic
- Spidey i Avengers: Akcja Halloween
- Diabeł ubiera się u Prady 2
- Avengers: Koniec gry
- Soulm8te
- Psi patrol: Film
- Avengers: Czas Ultrona
- Avengers
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.