Genialny serial komediowy wreszcie na polskim HBO Max

"Dogu" to opowieść o młodym, ambitnym komiku. Niestety, kariera niezbyt mu idzie. Zostaje wyrzucony z talent show i wszyscy jego bliscy każą mu znaleźć prawdziwą pracę. Ale on zamierza gonić za marzeniami, co wiąże się z wieloma różnymi problemami. Na tyle uniwersalnymi, że co chwilę będziecie wskazywać palcem na ekran i mówić: "totalnie ja". Tak przynajmniej wynika z krążących po sieci opinii.



"Dogu" zadebiutował jeszcze w 2021 roku. Te pięć lat temu pojawił się na tureckiej platformie streamingowej GAIN, ale prawa do jego światowej dystrybucji zyskało HBO Max. Platforma nie śpieszyła się z jego wypuszczeniem w naszym kraju. Dlatego, jeśli jakimś cudem, ktoś słyszał w międzyczasie o serialu, to głównie dlatego, że widzowie go chwalili.

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Dogu - opinie o nowym serialu komediowym na HBO Max

Według widzów "Dogu" jest świetnym serialem komediowym, który rozśmiesza do łez. Ale nie to jest w nim najlepsze. Najlepsze w produkcji jest to, że z łatwością idzie się utożsamiać z głównym bohaterem. Właśnie dlatego zbiera tak pochwalne opinie od fanów.

"DOGU" OBEJRZYSZ NA:

Serial "Dogu" jest tak śmieszny. Podczas seansu łzy leciały mi z oczu ze śmiechu. Jeśli jeszcze nie widzieliście, mega polecam



"Dogu" to najlepsza rzecz, jaką ostatnio oglądałem. Naprawdę, dobrze się bawiłem



W ósmym odcinku 3. sezonu "Dogu" odniosłem wrażenie, że oglądam samego siebie - czytamy na X (dawny Twitter).

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Najwięcej opinii na temat "Dogu" jest w języku tureckim, bo serialowi nie udało się przebić na zagranicznych rynkach. Być może właśnie dlatego HBO Max tak długo zwlekało z wprowadzeniem go do naszego kraju. Na szczęście już u nas jest.

Dzisiaj, 4 września, na HBO Max pojawiły się wszystkie cztery sezony "Dagu". Dzięki temu możemy sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak śmieszny, jak mówią tureccy fani.



Sprawdź aktualną cenę subskrypcji HBO Max w naszym tekście.

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Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.