Jabłczyńska doczekała się przeprosin. Na razie jedynych

Kilka dni temu Dorota Szelągowska postanowiła zabrać głos w związku z filmem "Nigdy w życiu 2". Celebrytka stanęła murem za swoją matką, Katarzyną Grocholą, nagrywając wideo, w którym wypowiedziała się na temat afery. Odniosła się przede wszystkim do osoby, która otworzyła tę puszkę Pandory, czyli Joanny Jabłczyńskiej.

Szelągowska zarzuciła Jabłczyńskiej, że niszczy jej rodzinę i rozpowszechnia nieprawdziwe informacje związane z castingiem do roli. Podkreśliła, że to nie sponsor zadecydował o tym, że Żulewska dostała rolę i że to "ściema". "Patrzę, jak sterujesz tym wszystkim i jaką masz niebywałą satysfakcję, jak się tym cieszysz" - stwierdziła. "Po prostu patrzę na ciebie i niepokoi mnie to, że ktoś może być tak złym człowiekiem, że nie umie powiedzieć stop".

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Dorota Szelągowska przeprasza Joannę Jabłczyńską

Wideo Szelągowskiej, w którym zarzucała Jabłczyńskiej, że nie potrafi odróżnić fikcji od rzeczywistości i że niszczy jej rodzinę, zostało już usunięte. Celebrytka opublikowała natomiast nowy materiał, w którym zdecydowała się przeprosić aktorkę.

Córka Grocholi zasugerowała, że nagrała poprzedni film pod wpływem emocji, choć miała dobre intencje. W opisie nowego wideo przyznała, że to właśnie tymi dobrymi intencjami piekło jest podobno wybrukowane. Przeprosiła Jabłczyńską zarówno w opisie, jak i w wypowiedzi:

Aśka, bardzo cię przepraszam. Nie miałam prawa cię obrażać. Żadne poczucie krzywdy czy zranienia tego nie tłumaczy. Jest mi wstyd. Bardzo cię przepraszam.

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Można mieć wątpliwości, czy teraz jakiekolwiek wyjaśnienia przywrócą renomę filmowi "Nigdy w życiu 2". Widzowie wciąż są wściekli na decyzję produkcji o usunięciu Jabłczyńskiej z kontynuacji kultowej komedii romantycznej i zastąpieniu jej Agnieszką Żulewską. Komunikaty osób odpowiedzialnych za produkcję nie są transparentne i nadal brakuje konkretnych i przede wszystkim szczerych ogłoszeń. Można odnieść wrażenie, że ekipa związana z "Nigdy w życiu 2" nabrała wody w usta, a widzom pozostaje czekać na kolejne ruchy.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.