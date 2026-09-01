Grochola jednak nie pozwie? Autorka "Nigdy w życiu" skasowała posta

Afera związana z "Nigdy w życiu 2" trwa w najlepsze. Zaczęło się od wywiadu, w którym Joanna Jabłczyńska ogłosiła, że nie wróci do roli Tosi w kontynuacji uwielbianej komedii romantycznej, nie ujawniając, co było tego powodem. Rozgoryczona aktorka miała jednak powody do radości - tysiące fanów stanęło za nią murem, publikując wspierające komentarze. W końcu mało kto wyobrażał sobie, że córkę Judyty może zagrać ktoś inny, szczególnie, w momencie gdy do filmu wraca oryginalna obsada.

Jabłczyńska poinformowała, że podmiot finansujący "Nigdy w życiu 2" ma już swoją kandydatkę do tej roli, a niedługo później pojawiły się doniesienia, że nową Tosią będzie Agnieszka Żulewska. Widzom się to nie spodobało. Produkcja próbowała odpierać ataki, twierdząc, że Jabłczyńska wzięła udział w castingu, tymczasem aktorka podkreśliła, że do samego końca nie wiedziała, że jej rozmowa z reżyserem i poznanie potencjalnego partnera ekranowego to tak naprawdę casting.

Katarzyna Grochola usunęła oświadczenie. Chciała pozwać Joannę Jabłczyńską

Żulewska w efekcie niesprawiedliwie oberwała rykoszetem, mimo że ani razu nie zabrała głosu w tej sprawie. Sytuacja eskalowała, a Katarzyna Grochola wykonała najgorszy możliwy ruch - postanowiła wejść z Jabłczyńską na drogę prawną. Poinformowała o tym internautów, publikując oświadczenie o treści:

Szanowni Państwo, w związku z rozpowszechnianiem przez panią Joannę Jabłczyńską nieprawdziwych informacji dotyczących udziału Agnieszki Żulewskiej, znakomitej aktorki i prawego człowieka, postanowiłam jako producentka podjąć stosowne kroki prawne w jej obronie. Będę Państwa informować na bieżąco.

Pisarka zaczęła być natychmiast wyjaśniania przez internautów, którzy krytykowali jej decyzję. W końcu Jabłczyńska wcale nie wypowiadała się niepochlebnie na temat Żulewskiej (ba, z jej ust w ogóle to nazwisko nie padło). Można jednak spekulować, że chodziło o wypowiedź na temat podmiotu finansującego "Nigdy w życiu 2" oraz faworytkę do roli Tosi.

Najpewniej pod naporem krytycznych komentarzy Grochola zdecydowała się usunąć oświadczenie ze swoich mediów społecznościowych.

Usunięte oświadczenie Katarzyny Grocholi

Wydarzenia, które obecnie się dzieją, działają tylko i wyłącznie na szkodę nadchodzącego filmu. Widzowie piszą wprost, że nie zamierzają iść na "Nigdy w życiu 2" do kina i dziwią się, jak można obrzydzić produkcję na długo przed premierą. Na ten moment rzeczywiście wygląda to nieciekawie, a internautów coraz bardziej interesuje afera niż sam film.

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