Wszyscy mówią o Nigdy w życiu 2. Chcesz obejrzeć jedynkę? Nic z tego

"Nigdy w życiu!" to polska komedia romantyczna z 2004 roku. Opowiada historię Judyty, która po rozwodzie rozpoczyna budowę domu i samotnie wychowuje wchodzącą w okres młodzieńczego buntu córkę. Udaje jej się też znaleźć nową miłość. Ale nie wszystko idzie tak, jak powinno. Opowieść jest więc prosta, ale chwytliwa. Nie bez powodu przecież film stał hitem.



Autorka literackiego pierwowzoru Katarzyna Grochola poinformowała jakiś czas temu, że dostaniemy kontynuację "Nigdy w życiu!". Jej fabuła będzie oparta na wydanej w marcu tego roku książce pisarki "A właśnie, że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Jak sam tytuł wskazuje, poznamy dzięki temu dowiemy się, co dzieje się ze znanymi bohaterkami dwie dekady po wydarzeniach zaprezentowanych w pierwszej części. Judyta z córką Tosią powrócą więc w drugiej części kinowego hitu. W pewnym stopniu.

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Nigdy w życiu 2 - gdzie obejrzeć pierwszą część?

Danuta Stenka ma ponownie wcielić się w Judytę. Aczkolwiek w przypadku Tosi miało dojść do recastingu. Grająca ją w "Nigdy w życiu!" Joanna Jabłczyńska poinformowała niedawno, że przez decyzję osób odpowiedzialnych za produkcję nie powróci do roli córki głównej bohaterki w "Nigdy w życiu 2". Z tego powodu rozpętała się burza, która wciąż zresztą trwa.

Wydaje się więc, że to idealny moment, żeby sobie przypomnieć, jak świetnie Joanna Jabłczyńska wypadła w roli Tosi ponad 20 lat temu. Gdzie można to zrobić? Wychodzi na to, że fani mogą polegać jedynie na fizycznych nośnikach. O ile je posiadają i mają odpowiedni do ich użycia sprzęt. W przeciwnym wypadku jest to niemożliwe.

Możecie się zastanwiać, czy "Nigdy w życiu!" jest na Netfliksie. Przeglądając bibliotekę streamingowego giganta jednak go nie znajdziecie. Tak samo będzie na HBO Max, Prime Video czy innych dostępnych w naszym kraju platformach VOD. Polska komedia romantyczna z Joanną Jabłczyńską w roli córki głównej bohaterki nie jest nigdzie dostępna online.

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O aferze związanej z recastingiem w "Nigdy w życiu 2" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.