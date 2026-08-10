Dubbing czy napisy? Polacy mają (zaskakującą) odpowiedź

Kina oferują dwie możliwości, jeśli chodzi o oglądanie filmów. Mimo że zagraniczne produkcje są pokazywane przeważnie z napisami, to niektóre filmy można obejrzeć również z dubbingiem. Dotyczy to przede wszystkim produkcji animowanych lub tych skierowanych do młodszej widowni, ale również superbohaterskich tytułów. Pojawia się zatem pytanie, co widzowie częściej wybierają, jeśli mają taką możliwość: dubbing czy napisy? Dane z lipca mogą pod tym względem zaskoczyć.

Ponad połowa Polski stawia na dubbing w kinach. Zaskakujące dane

KinoMetrics, czyli profil zajmujący się publikowaniem informacji na temat kina, statystyk oraz danych z box office, opublikował mapę Polski, która przedstawia, które województwa częściej wybierały seans z dubbingiem, a które z napisami. Wyniki są zaskakujące - okazuje się, że 75 proc. województw decyduje się na obejrzenie filmu z dubbingiem.

Większość Polski stawia na dubbing, ale duże ośrodki miejskie (Warszawa, Kraków, Łódź) zdecydowanie wybierają wersje z napisami.

Wśród województw, które preferują wersje z dubbingiem znalazły się województwa: zachodnio-pomorskie (54,8 proc.), pomorskie (53 proc.), warmińsko-mazurskie (59,4 proc.), podlaskie (57,1 proc.), lubuskie (55,2 proc.), wielkopolskie (51,7 proc.), kujawsko-pomorskie (55,4 proc.), dolnośląskie (51,9 proc., w tym 3,1 proc. to dubbing ukraiński), opolskie (58,1 proc.), śląskie (51,4 proc.), świętokrzyskie (57,7 proc.) i podkarpackie (59,8 proc.).

Województwa, które chętniej wybierają napisy zamiast dubbingu to natomiast województwa: mazowieckie (54 proc.), łódzkie (51,7 proc.), lubelskie (49,7 proc.) oraz małopolskie (53,7 proc.).

Dane zostały przeanalizowane na podstawie 3 908 043 biletów na wszystkie filmy, które były pokazywane w kinach w lipcu. W ubiegłym miesiącu z dubbingiem można było obejrzeć takie produkcje jak "Toy Story 5", "Minionki i straszydła", "Vaiana" czy "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Jeśli chodzi o napisy, to wśród tytułów z tą opcją znalazły się m.in. "Odyseja", "Dzień objawienia", "Obsesja" i również "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".

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