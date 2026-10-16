HBO Max pokazuje nowości na październik 2026. Co trzeba obejrzeć?

Choć "Latarnie" dobiegły końca, wciąż jest się czym ekscytować, jeśli chodzi o nowości w ofercie. Od niedawna w HBO Max możemy oglądać m.in. wciągającą "Zmorę" z Magdaleną Cielecką i Łukaszem Simlatem, serialowy prequel "Piątku trzynastego" w postaci "Crystal Lake" z Lindą Cardellini w roli matki ikonicznego złoczyńcy z kina grozy. A to nie koniec gorących tytułów - platforma właśnie ujawniła kolejne tytuły, które zobaczymy w streamingu w październiku.

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Nowości HBO Max na październik. Świetne filmy w ofercie

Jaga, odc. 1-2

Jeden z najciekawszych serialowych tytułów miesiąca. W małym nadmorskim miasteczku Rapp (Noah Reid), prywatny detektyw, bada zaginięcie Henry'ego Parka (Hudson Williams), spadkobiercy lokalnego imperium. Na swojej drodze Rapp spotyka m.in. zasadniczą, lokalną detektyw Carson (Clark Backo), i Katherine (Carrie-Anne Moss), profesor uniwersytecką, która wykazuje zainteresowanie młodszymi mężczyznami. Z czasem śledztwo komplikuje się z powodu zagadkowych podejrzanych i...starożytnej magii.

kadr z serialu "Jaga"

Od 23 października w HBO Max.

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Wiking

Jeden z najlepszych i zdecydowanie niedocenionych filmów Roberta Eggersa. Bohaterem tej historii jest książę Amleth (Alexander Skarsgard), który zostaje świadkiem śmierci ojca (Ethan Hawke) z rąk jego rodzonego brata, Fjölnira (Claes Bang). Po wielu latach, przy okazji napadu na jedną ze słowiańskich wiosek, wieszczka przypomina Amlethowi, że dawno temu obiecał pomścić ojca, ocalić matkę i zamordować zdradzieckiego stryja. Mężczyzna wyrusza na Islandię, by wypełnić swoje przeznaczenie i wyrównać rachunki.

kadr z filmu "Wiking"

Od 23 października w HBO Max.

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Tajny agent

Akcja filmu rozgrywa się w Brazylii 1977 roku. Marcelo (nominowany za tę rolę do Oscara Wagner Moura) jest naukowcem, który zmierza do Recife. Jego celem jest specjalny ośrodek, pełen podobnych mu "uchodźców". Mężczyzna znalazł się na oku władzy i jest w związku z tym ścigany. Otrzymuje schronienie, zostaje przydzielony do pracy w lokalnym biurze zajmującym się identyfikacją i dowodami osobistymi. To wszystko jednak jest tymczasowe - podstawowym pragnieniem będącego również wdowcem Marcelo jest ucieczka na wolność wraz ze swoim synkiem Fernando. Sytuacja jednak się komplikuje, a główny bohater coraz mocniej zdaje sobie sprawę, że nigdzie nie jest bezpieczny

kadr z filmu "Tajny agent"

Od 23 października w HBO Max.

HBO Max: pełna lista nowości. Premiery drugiej połowy października

Courage to the Cowardly Dog, odc. 1 16/10/26

Nie mów zła 16/10/26

Siedmiu wspaniałych 17/10/26

Parachute 17/10/26

Na własną rękę 17/10/26

Kate Berlant: Parmezan 17/10/26

Most Extreme Humans, odc. 1-10 20/10/26

Drugie życie 21/10/26

40 akrów 21/10/26

Tragedia we Flores, odc. 1 22/10/26

Wolność po włosku 22/10/26

(Nie)zawodny komunikator, odc. 1-3 23/10/26

Jaga, odc. 1-2 23/10/26

Wiking 23/10/26

Wcielenie 23/10/26

Tajny agent 23/10/26

Air 24/10/26

Krwawe ulice 24/10/26

90 Day: Hunt for Love II, odc. 1 25/10/26

Kokuho 25/10/26

ER: Cought on Camera, odc. 1-8 28/10/26

Kordell Stewart: Slash & Burn 28/10/26

Poeta Kanibal, odc. 1-3 29/10/26

Gorączka złota XVII, odc. 1 29/10/26

Milion sposobów, jak zginąć na Zachodzie 29/10/26

Marley i ja 29/10/26

M3GAN 30/10/26

Sister Wives XXI, odc. 1 31/10/26

Łobuz 31/10/26

Rosyjska zima 31/10/26

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży 31/10/26

Igrzyska śmierci 31/10/26

Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia 31/10/26

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1 31/10/26

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 31/10/26

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