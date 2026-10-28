Wyciekła fabuła nowych Gwiezdnych wojen. Krzyk fanów wypełni galaktykę

Biorąc pod uwagę przeciętny odbiór jakości filmu "Mandalorian & Grogu" i kiepskie wyniki finansowe tegoż, dalsza eksploracja gwiezdnowojennej marki może nie tyle stanęła pod znakiem i zapytania, co zmusiła do zadania sobie przez decydentów w Lucasfilm pytania o to, jak orzeźwić i nadać nowy, atrakcyjny kierunek szyldowi "Star Wars". Patrząc na to, że do wykonania tej misji wydelegowano Jona Wattsa, trudno skakać pod sufit z optymizmu. Nieco ciekawiej zapowiada się jednak sama fabuła filmu, której zarys wyciekł do sieci.

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Wyciekła fabuła nowych Gwiezdnych wojen. Rey Skywalker na czele

Już w momencie, gdy ogłaszano, że za sterami kontynuacji serii zasiądą Jon Watts wraz z Simonem Kinbergiem (scenarzystą), zastanawiano się, o czym konkretnie twórcy opowiedzą: czy postanowią nieco odciąć się od tego, co dotychczas poznaliśmy, czy będziemy mieli do czynienia z kontynuacją dawnych, znanych wątków. Niedługo po "nominacji" reżysera wyszło na jaw, że Lucasfilm, rękami Wattsa, zamierza kontynuować sagę Skywalkerów, z której ostatni dotychczasowy film miał premierę w 2019 roku - mowa oczywiście o "Skywalker. Odrodzenie" J.J. Abramsa.

Daisy Ridley - kadr z filmu "Skywalker. Odrodzenie"

Jak donosi ComicBookMovie, dziesiąta część "Gwiezdnych wojen" w reżyserii Wattsa ma wprowadzić nam dwie zupełnie nowe postacie - i mowa tu o młodych bohaterach. On ma być sierotą pochodzącym z trudnej rodziny, który zostaje wciągnięty w opowiadaną w filmie historię po tym, jak zostaje uwikłany w morderstwo, ona zaś - dziewczyną pochodzącą z wyższych sfer. Pomiędzy obojgiem ma wywiązać się jakaś forma romantycznego napięcia.

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Według informatora portalu, Lucasfilm ma poszukiwać do tych ról stosunkowo nieznanych aktorów w przedziale wiekowym 25-30 lat. Gdzie więc w tym wszystkim osoba o nazwisku Skywalker?

Rey, grana przez Daisy Ridley, ma pełnić funkcję mentorki obojga wspomnianych bohaterów.

Nie jest w tym momencie jasne, czy to oznacza, że będzie postacią mocno drugoplanową, "spinającą" dwójkę młodych, czy to ona będzie w centrum historii, a nowe postacie - np. podporządkowanymi jej uczniami. Widać jednak, że jest wśród twórców przynajmniej minimalna świadomość, że nie da się budować nowego rozdziału tylko w oparciu o stare twarze.

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Cokolwiek Watts, Kinberg i Lucasfilm wymyślą, świat na pewno będzie patrzył na nich z uwagą i oczekiwaniami. Dziesiąta część "Gwiezdnych wojen" to nie jedyny projekt z uniwersum, nad którym trwają prace - tak naprawdę większa ekscytacja zdaje się panować w kontekście "Starfightera" Shawna Levy'ego z Ryanem Goslingiem, Amy Adams, Mią Goth i Aaronem Pierre'em w rolach głównych. Ale czy kogokolwiek to dziwi?

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