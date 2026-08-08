Nie mów, że nie masz co oglądać. HBO Max i 5 nowości na weekend

Platforma Max kolejny raz nie zawodzi i serwuje solidną porcję świeżych tytułów. W tym tygodniu w ofercie pojawił się zarówno długo oczekiwany powrót polskiego hitu z Izabelą Kuną, wybitne kino grozy w klimacie lat 80., jak i powrót absolutnej klasyki animacji, która wywoła falę nostalgii. Sprawdziliśmy najciekawsze premiery - oto 5 produkcji, dla których warto włączyć telewizor.

HBO Max: co obejrzeć w weekend?

Klara

„Klara” wraca z 2. sezonem. Uwielbiany serial Playera znalazł swój dom w HBO Max. I są to doskonałe wieści, bo produkcja z Izabelą Kuną w roli głównej to jedna z najciekawszych propozycji platformy. Fabuła opowiada o kobiecie, która próbuje ułożyć sobie życie, niestety zakochała się w człowieku żonatym. Do tego w jej życiu panuje chaos wywołany niezbyt dobrą relacją z matką i ojcem.



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MaXXXine

To kino nietypowe, ale wyjątkowo interesujące. Mamy połowę lat 80. i aktorkę filmów dla dorosłych, która wierzy, że stać ją na więcej. Pewnego dnia udaje się na casting do pewnego horroru i świetnie sobie tam radzi. Niestety za namową pewnego niegodnego zaufania detektywa, idzie na spotkanie z podejrzanym klientem. To, co potem się stanie, będzie tematem filmu. I wierzcie mi – warto.

Anatomia potwora

„Anatomia potwora” to nowy serial z gatunku true crime. Opowiada o 2 dziennikarzach, którzy trafiają na trop międzynarodowej serii zbrodni. Do serwisu trafiły 4 odcinki serialu.

The Powerpuff Girls

„Atomówki” wróciły! Kultowy serial Cartoon Network nareszcie zawitał do HBO Max. Platforma od lat walczy o to, aby zebrać znowu swoje kultowe animacje i choć idzie to opornie, to warto zauważyć każdy kolejny krok. Tym razem do serwisu trafił 1. sezon, czyli w sumie 13 odcinków. Nostalgia gwarantowana.

Najlepiej, jak potrafisz

A może komedia na weekend? „Najlepiej, jak potrafisz” to produkcja opowiadająca o urolożce z Nowego Jorku, która traci kontrolę nad swoim życiem. Jej mąż zaczyna chorować na demencję. Pewnego dnia trafia na Stana Olszewskiego (Kevin Bacon). Olszewski jest ochroniarzem, nie ma planu na życie. Gdy krzyżują się drogi tej dwójki, z zupełnie innych światów, coś zaczyna się zmieniać.

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