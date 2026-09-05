Co obejrzeć w HBO Max w weekend? 6 mocnych propozycji
Jak co tydzień sprawdzamy, co warto obejrzeć w HBO Max. Wszystko wskazuje na to, że to będzie dobry weekend. Bo chociaż nie ma może tu dużo nowości oryginalnych, to serwis ma dla was coś ekstra.
Pierwszy weekend września przynosi wyraźną zmianę klimatu w katalogu HBO Max. Do serwisu trafia mocna mieszanka gatunkowa, od wybitnego filmu, aż po programy TVN-u.
Co obejrzeć w HBO Max w weekend?
Wartość sentymentalna
Nie zignorujcie tego filmu, bo Akademia Oscarowa tego nie zrobiła. Ale nie tylko dlatego. To wspaniała opowieść o nietypowej rodzinie, która zostanie z wami na dłużej. Produkcja opowiada o starym reżyserze, który ma szansę naprawić relacje rodzinne z córkami. Niestety szybko okazuje się, że sprawa nie będzie aż tak prosta.
Więcej na temat tej premiery: HBO Max wygrało ten weekend. Oscarowa perełka wleciała do serwisu
W serwisie od 4 września.
Azja Express V
Uwielbiany program reality show wraca do TVN-u, a więc również do HBO Max. Już po raz 5. ekipa gwiazd będzie musiała poradzić sobie z podróżą pełną niespodzianek. Spryt, życzliwość i zwykle nie są tematami tego typu programów i być może to właśnie za obecnością tych cnót kryje się popularność serii. Wśród ośmiu par, które spotkają się ze sobą w programie zobaczycie między innymi: Mateusza Banasiuka i Aldonę Banasiuk, Edytę Herbuś i Piotra Bukowieckiego.
W HBO Max od 5 września.
Rewolwerowcy
Nie będę udawał, że „Rewolwerowcy” to dobre kino. Jest wręcz przeciwnie. Film ten ma dwie zalety, które mogą zwrócić waszą uwagę. Po pierwsze – jest to film tak zły, że aż… można się na nim dobrze bawić, a po drugie – gra tu Nicolas Cage, który swoją charyzmą i specyficznym aktorstwem, potrafi nawet z niezbyt dobrego filmu… zrobić przynajmniej zabawny obraz.
W serwisie od 4 września.
Dogu
Przyczajony tygrys wśród nowości serwisu w tym tygodniu. To opowieść o mężczyźnie, któremu nic w życiu jeszcze nie wyszło, ale ma wielkie marzenie. Chce zostać komikiem i zrobi wszystko, aby tak się stało. Do serwisu trafiły właśnie 4 sezony serialu. To dlaczego o nim nigdy nie słyszeliście? Choć to serial bardzo wysoko oceniany (7,2 na IMDb), to podbił przede wszystkim swój rodzimy rynek, czyli Turcję.
4 sezony dostępne w serwisie od 4 września.
Made in EU
Bardzo poruszające kino. „Made in EU” zabierze was do Bułgarii, gdzie na prowincji znajduje się fabryka ubrań. Zaczyna się właśnie pandemia COVID-19 i jedna z kobiet zostaje zarażona. Szybko cała złość niewielkiej miejscowości skupia się właśnie na niej.
Premiery TVN-u
Zaczyna się jesień, a to oznacza, że do ramówki TVN-u trafiają nowe programy, ale też nowe sezony klasyków. Dzięki temu, że i popularna w Polsce stacja telewizyjna, i HBO Max są częścią Warner Bros. Discovery większość programów telewizyjnych szybko trafia do streamingu. W tym tygodniu swoją premierę, obok wspomnianego już programu „Azja Express”, mają:
- Kuchenne rewolucje
- Życie na kredycie IX, odc. 1
- Top Model XV, odc. 1
- Kuba Wojewódzki XXXX, odc. 1
- Damy i wieśniaczki XII, odc. 1
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.