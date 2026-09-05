Co obejrzeć w HBO Max w weekend? 6 mocnych propozycji

Pierwszy weekend września przynosi wyraźną zmianę klimatu w katalogu HBO Max. Do serwisu trafia mocna mieszanka gatunkowa, od wybitnego filmu, aż po programy TVN-u.

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Co obejrzeć w HBO Max w weekend?

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Wartość sentymentalna

Nie zignorujcie tego filmu, bo Akademia Oscarowa tego nie zrobiła. Ale nie tylko dlatego. To wspaniała opowieść o nietypowej rodzinie, która zostanie z wami na dłużej. Produkcja opowiada o starym reżyserze, który ma szansę naprawić relacje rodzinne z córkami. Niestety szybko okazuje się, że sprawa nie będzie aż tak prosta.



Więcej na temat tej premiery: HBO Max wygrało ten weekend. Oscarowa perełka wleciała do serwisu

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W serwisie od 4 września.

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Azja Express V

Uwielbiany program reality show wraca do TVN-u, a więc również do HBO Max. Już po raz 5. ekipa gwiazd będzie musiała poradzić sobie z podróżą pełną niespodzianek. Spryt, życzliwość i zwykle nie są tematami tego typu programów i być może to właśnie za obecnością tych cnót kryje się popularność serii. Wśród ośmiu par, które spotkają się ze sobą w programie zobaczycie między innymi: Mateusza Banasiuka i Aldonę Banasiuk, Edytę Herbuś i Piotra Bukowieckiego.

W HBO Max od 5 września.

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Rewolwerowcy

Nie będę udawał, że „Rewolwerowcy” to dobre kino. Jest wręcz przeciwnie. Film ten ma dwie zalety, które mogą zwrócić waszą uwagę. Po pierwsze – jest to film tak zły, że aż… można się na nim dobrze bawić, a po drugie – gra tu Nicolas Cage, który swoją charyzmą i specyficznym aktorstwem, potrafi nawet z niezbyt dobrego filmu… zrobić przynajmniej zabawny obraz.

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W serwisie od 4 września.

Dogu

Przyczajony tygrys wśród nowości serwisu w tym tygodniu. To opowieść o mężczyźnie, któremu nic w życiu jeszcze nie wyszło, ale ma wielkie marzenie. Chce zostać komikiem i zrobi wszystko, aby tak się stało. Do serwisu trafiły właśnie 4 sezony serialu. To dlaczego o nim nigdy nie słyszeliście? Choć to serial bardzo wysoko oceniany (7,2 na IMDb), to podbił przede wszystkim swój rodzimy rynek, czyli Turcję.

4 sezony dostępne w serwisie od 4 września.

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Made in EU

Bardzo poruszające kino. „Made in EU” zabierze was do Bułgarii, gdzie na prowincji znajduje się fabryka ubrań. Zaczyna się właśnie pandemia COVID-19 i jedna z kobiet zostaje zarażona. Szybko cała złość niewielkiej miejscowości skupia się właśnie na niej.

Premiery TVN-u

Zaczyna się jesień, a to oznacza, że do ramówki TVN-u trafiają nowe programy, ale też nowe sezony klasyków. Dzięki temu, że i popularna w Polsce stacja telewizyjna, i HBO Max są częścią Warner Bros. Discovery większość programów telewizyjnych szybko trafia do streamingu. W tym tygodniu swoją premierę, obok wspomnianego już programu „Azja Express”, mają:

Kuchenne rewolucje

Życie na kredycie IX, odc. 1

Top Model XV, odc. 1

Kuba Wojewódzki XXXX, odc. 1

Damy i wieśniaczki XII, odc. 1

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Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.