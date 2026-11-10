Nowe Igrzyska śmierci będą wyjątkowe. Pierwszy raz w historii

Już za niecały miesiąc na wielkich ekranach zadebiutuje film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", który jest zarówno sequelem "Ballady ptaków i węży", jak i prequelem oryginalnej serii filmowej. Ponownie jest to adaptacja powieści Suzanne Collins w reżyserii Francisa Lawrence'a, która tym razem koncentruje się na Haymitchu Abernathym (wcielił się w niego Joseph Zada). Akcja rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci".

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Do tej pory widzowie mieli okazję obejrzeć poprzednie odsłony w oryginalnej wersji językowej z napisami. W przypadku "Wschodu słońca w dniu dożynek" po raz pierwszy w historii serii będzie można wybrać się na seans z dubbingiem.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - film po raz pierwszy w historii serii otrzyma polski dubbing

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to pierwszy film z serii, który po raz pierwszy w historii będzie można obejrzeć z polskim dubbingiem. Autorem polskiej wersji językowej jest Bartek Fukiet, który sam jest fanem powieści Suzanne Collins, co znacznie ułatwiło mu zadanie:

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Mam zasadę: z poczucia szacunku dla fanów każdego uniwersum, do którego "udaję się" jako tłumacz albo twórca dubbingu, staram się poznać je jak najlepiej, zrozumieć bohaterów, specyfikę świata, nazewnictwo. W przypadku adaptacji literatury, gier albo komiksów, a pracowałem już przy bardzo wielu, zawsze sięgam po materiał źródłowy, żeby wczuć się w dany świat - wyjaśnił.

Kadr z filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Fot. materiały prasowe

Fukiet dodał, że "Wschód słońca w dniu dożynek" to jedna z takich produkcji, przy której dubbing sprawdzi się idealnie:

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Uważam, że właśnie takie tytuły - zrealizowane z wizualnym rozmachem blockbustery - świetnie sprawdzają się w wersji dubbingowej, szczególnie na wielkoformatowych ekranach premium, gdzie napisy czyta się odrobinę trudniej. A większy wybór wersji to szansa na więcej widzów w kinach. To znak czasów i wyjście naprzeciw potrzebom widowni.

W polskiej wersji językowej głosów użyczyli m.in.: Ignacy Liss (Haymitch Abernathy), Mary Pawłowska (Lenore Dove Baird), Stanisław Biczysko (Coriolanus Snow), Piotr Pola (Plutarch Heavensbee) i Dominika Kachlik (Maysilee Donner). Za reżyserię odpowiada doświadczona realizatorka Joanna Węgrzynowska ("Minecraft", "Barbie", "Coco").

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Premiera filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" 20 listopada w kinach.

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