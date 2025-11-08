Najdziwniejsze sci-fi 2025 roku oszołomiło nawet gwiazdy. Oto co nam powiedziały

Ładowanie...

"Najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem" - ktokolwiek wymyślił oficjalny opis fabuły "Jedynej" zasłużył na podwyżkę. To prawdziwa sztuka w jednym zdaniu oddać sens serialu Vince'a Gilligana, jednocześnie nie zdradzając jego konceptu. Ba! Nawet Apple TV+ stanęło na wysokości zadania, udostępniając jakieś dwa tygodnie temu zwiastun produkcji, który rozbudza ciekawość, ale nie uchyla ani rąbka tajemnicy. Twórca "Breaking Bad" wpadł bowiem na pomysł tak szalony, że zbyt wczesne zdradzenie go, popsułoby widzom całą frajdę z jego stopniowego odkrywania.



Pierwsze dwa odcinki "Jedynej" zadebiutowały na platformie w piątek, 7 listopada. Użytkownicy Apple TV+ mogą się już przekonać, o co chodzi. Tak mniej więcej, bo jeszcze parę tajemnic do odkrycia zostało, ale na ten moment widzowie serialu science fiction poznali już jego główny zamysł. Po seansie wciąż mogą być w szoku. Dokładnie tak jak gwiazdy produkcji po przeczytaniu scenariusza.

Jedyna - reakcja gwiazd na scenariusz nowego sci-fi Apple TV+

Rhea Seehorn miała już okazją współpracować z Vince'em Gilliganem przy okazji "Better Call Saul", spin-offu "Breaking Bad", gdzie wcielała się w Kim Wexler. W "Jedynej" gra już główną bohaterkę. W misji zniszczenia wszelkiego szczęścia na Ziemi próbuje Carol pomóc lub przeszkodzić (w zależności od punktu widzenia) Zosia, którą na ekranie kreuje Karolina Wydra. Dzięki uprzejmości Apple TV+ udało mi się spytać obie aktorki, jaka była ich pierwsza reakcja na scenariusz produkcji.

Rhea Seehorn: Moją pierwszą myślą było, że jest totalnie odjechany, zupełnie szalony.



Karolina Wydra: Ekscytujący, porywający. Na pewno wyjątkowy, bardzo wyjątkowy.



R.S.: Musimy też wziąć pod uwagę, że sposób, w jaki on [Vince Gilligan] i cały zespół scenarzystów piszą, jest bardzo literacki. Jak w powieści. Nie dostałyśmy suchego scenariusza, tylko materiał, który podczas czytania się naprawdę przeżywa. Jest w nim ton, wizualność, emocje. To wszystko po prostu porywa. Podczas czytania zatrzymywałam się i zastanawiałam: "zaraz, to było śmieszne? Wydawało się śmieszne. Przecież śmieję się na głos". Bo te zmiany nastroju są niesamowite. Jest mnóstwo humoru, a jednocześnie nie brakuje poważnych pytań. Najpierw cieszyłam się, że mogę zagrać w science fiction, a potem byłam podekscytowana ze sposobu, w jaki on je wykorzystuje jako pryzmat do pokazania ludzkiego życia. Rozszczepia je na części, żebyśmy mogli spojrzeć na nie z zupełnie innej strony. Dzięki temu zadajesz sobie bardzo głębokie pytania, które dzień wcześniej nawet nie wpadłyby ci do głowy. Więc tak. Po lekturze zaparło mi dech.



K.W.: Też byłam kompletnie oszołomiona, kiedy to przeczytałam. Pomyślałam: "wow! To jest niesamowite. Nigdy czegoś takiego nie widziałam".



R.S.: A ja właśnie się zastanawiałam, jak ktokolwiek, mógłby odegrać twoją rolę. Przecież to cholernie trudne. O co w tym w ogóle chodzi? A potem ty... ty to zrobiłaś.



K.W.: Tak, to było wyzwanie, bo musiałam mieć cały świat w głowie.



R.S.: Ale to zrobiłaś.



K.W.: Zrobiłam to. Miałam cały świat w głowie.

O co chodzi z tym światem w głowie? To nie do końca jest metafora. Ale o tym przekonać się musicie już sami, oglądając "Jedyną" na Apple TV+.



Rafał Christ 08.11.2025 14:00

