REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Najdziwniejsze sci-fi 2025 roku oszołomiło nawet gwiazdy. Oto co nam powiedziały

Nowe science fiction od twórcy "Breaking Bad" na długo przed swoją premierą wyrosło do rangi najbardziej zagadkowego, tajemniczego i dziwnego serialu (co najmniej) 2025 roku. Apple TV+ wykonało kawał świetnej roboty, skrzętnie ukrywając przed nami szalony koncept "Jedynej" (tyt. oryg. "Pluribus"). Gwarantujemy, że gdy już odkryjecie, o co w produkcji chodzi, zareagujecie tak jak jej gwiazdy, z którymi udało mi się porozmawiać.

Rafał Christ
jedyna apple tv science fiction wywiady
REKLAMA

"Najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem" - ktokolwiek wymyślił oficjalny opis fabuły "Jedynej" zasłużył na podwyżkę. To prawdziwa sztuka w jednym zdaniu oddać sens serialu Vince'a Gilligana, jednocześnie nie zdradzając jego konceptu. Ba! Nawet Apple TV+ stanęło na wysokości zadania, udostępniając jakieś dwa tygodnie temu zwiastun produkcji, który rozbudza ciekawość, ale nie uchyla ani rąbka tajemnicy. Twórca "Breaking Bad" wpadł bowiem na pomysł tak szalony, że zbyt wczesne zdradzenie go, popsułoby widzom całą frajdę z jego stopniowego odkrywania.

Pierwsze dwa odcinki "Jedynej" zadebiutowały na platformie w piątek, 7 listopada. Użytkownicy Apple TV+ mogą się już przekonać, o co chodzi. Tak mniej więcej, bo jeszcze parę tajemnic do odkrycia zostało, ale na ten moment widzowie serialu science fiction poznali już jego główny zamysł. Po seansie wciąż mogą być w szoku. Dokładnie tak jak gwiazdy produkcji po przeczytaniu scenariusza.

"JEDYNĄ" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
JEDYNA
Apple TV+
REKLAMA

Jedyna - reakcja gwiazd na scenariusz nowego sci-fi Apple TV+

Rhea Seehorn miała już okazją współpracować z Vince'em Gilliganem przy okazji "Better Call Saul", spin-offu "Breaking Bad", gdzie wcielała się w Kim Wexler. W "Jedynej" gra już główną bohaterkę. W misji zniszczenia wszelkiego szczęścia na Ziemi próbuje Carol pomóc lub przeszkodzić (w zależności od punktu widzenia) Zosia, którą na ekranie kreuje Karolina Wydra. Dzięki uprzejmości Apple TV+ udało mi się spytać obie aktorki, jaka była ich pierwsza reakcja na scenariusz produkcji.

Rhea Seehorn: Moją pierwszą myślą było, że jest totalnie odjechany, zupełnie szalony.

Karolina Wydra: Ekscytujący, porywający. Na pewno wyjątkowy, bardzo wyjątkowy.

R.S.: Musimy też wziąć pod uwagę, że sposób, w jaki on [Vince Gilligan] i cały zespół scenarzystów piszą, jest bardzo literacki. Jak w powieści. Nie dostałyśmy suchego scenariusza, tylko materiał, który podczas czytania się naprawdę przeżywa. Jest w nim ton, wizualność, emocje. To wszystko po prostu porywa. Podczas czytania zatrzymywałam się i zastanawiałam: "zaraz, to było śmieszne? Wydawało się śmieszne. Przecież śmieję się na głos". Bo te zmiany nastroju są niesamowite. Jest mnóstwo humoru, a jednocześnie nie brakuje poważnych pytań. Najpierw cieszyłam się, że mogę zagrać w science fiction, a potem byłam podekscytowana ze sposobu, w jaki on je wykorzystuje jako pryzmat do pokazania ludzkiego życia. Rozszczepia je na części, żebyśmy mogli spojrzeć na nie z zupełnie innej strony. Dzięki temu zadajesz sobie bardzo głębokie pytania, które dzień wcześniej nawet nie wpadłyby ci do głowy. Więc tak. Po lekturze zaparło mi dech.

K.W.: Też byłam kompletnie oszołomiona, kiedy to przeczytałam. Pomyślałam: "wow! To jest niesamowite. Nigdy czegoś takiego nie widziałam".

R.S.: A ja właśnie się zastanawiałam, jak ktokolwiek, mógłby odegrać twoją rolę. Przecież to cholernie trudne. O co w tym w ogóle chodzi? A potem ty... ty to zrobiłaś.

K.W.: Tak, to było wyzwanie, bo musiałam mieć cały świat w głowie.

R.S.: Ale to zrobiłaś.

K.W.: Zrobiłam to. Miałam cały świat w głowie.

O co chodzi z tym światem w głowie? To nie do końca jest metafora. Ale o tym przekonać się musicie już sami, oglądając "Jedyną" na Apple TV+.

Więcej o Apple TV+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA




REKLAMA
Rafał Christ
08.11.2025 14:00
Tagi: Apple TVBreaking BadScience fiction
Najnowsze
13:02
Jedyna: kiedy kolejne odcinki nowego sci-fi od Apple TV+?
Aktualizacja: 2025-11-08T13:02:00+01:00
12:08
Dlaczego filmowcy uwielbiają Frankensteina? Powód nie jest taki oczywisty
Aktualizacja: 2025-11-08T12:08:00+01:00
10:52
Najlepszy horror 2025 roku ominął kina. Nareszcie trafił do streamingu
Aktualizacja: 2025-11-08T10:52:00+01:00
9:22
Użytkownicy Disney+ nie mają zarzutów do nowego serialu prawniczego
Aktualizacja: 2025-11-08T09:22:00+01:00
8:01
Użytkownicy Prime Video mają słabość do twórcy najgłupszych filmów
Aktualizacja: 2025-11-08T08:01:00+01:00
6:15
Predator: gdzie obejrzeć wszystkie filmy z uniwersum sci-fi?
Aktualizacja: 2025-11-08T06:15:00+01:00
20:06
Jedyna: wyjaśniamy, o co chodzi w najbardziej zagadkowym sci-fi 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-07T20:06:00+01:00
19:02
Nowy miniserial Netfliksa dowozi. Śmierć od pioruna to kawał świetnego kina
Aktualizacja: 2025-11-07T19:02:00+01:00
18:03
Pluribus: co znaczy tytuł nowego serialu twórcy Breaking Bad?
Aktualizacja: 2025-11-07T18:03:00+01:00
17:02
Czy nowy Predator: Strefa zagrożenia i Obcy to to samo uniwersum?
Aktualizacja: 2025-11-07T17:02:00+01:00
16:01
Netflix - co obejrzeć w ten weekend? Serwis w ofensywie, 5 znakomitych nowości
Aktualizacja: 2025-11-07T16:01:00+01:00
15:18
W historii Witolda Skirmuntta z Heweliusza jest ziarno prawdy
Aktualizacja: 2025-11-07T15:18:32+01:00
13:33
The Office PL pokazało intymny fragment z życia Darka. Co tu się dzieje?
Aktualizacja: 2025-11-07T13:33:00+01:00
13:20
Czułem, że Frankenstein od Netfliksa będzie dobry. Myliłem się: jest wybitny
Aktualizacja: 2025-11-07T13:20:30+01:00
11:46
Na CANAL+ telewizję ogląda się jak streaming. Świetna nowa oferta
Aktualizacja: 2025-11-07T11:46:41+01:00
11:04
Polka jest gwiazdą nowego serialu od twórcy Breaking Bad. Świetna rola
Aktualizacja: 2025-11-07T11:04:19+01:00
9:59
Kim były tajemnicze kobiety na pokładzie Heweliusza? Wyjaśniamy ważny wątek
Aktualizacja: 2025-11-07T09:59:39+01:00
8:25
„Jedyna” wykręciła mi mózg. Widziałem nowość od twórcy "Breaking Bad"
Aktualizacja: 2025-11-07T08:25:31+01:00
18:55
Tak wygląda nowy serial Stranger Things. To spin-off hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-06T18:55:47+01:00
18:19
David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany
Aktualizacja: 2025-11-06T18:19:19+01:00
17:31
Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-11-06T17:31:00+01:00
16:01
To: Witajcie w Derry pokaże największego wroga Pennywise'a. King przerażony
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:00+01:00
15:34
Pono nie żyje. Legendarny polski raper miał 49 lat
Aktualizacja: 2025-11-06T15:34:11+01:00
13:21
Serialowy Harry Potter z narratorem czy bez? Możesz odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-11-06T13:21:57+01:00
11:25
Nieznany thriller podbija Prime Video. Wrzyna się w mózg
Aktualizacja: 2025-11-06T11:25:53+01:00
9:55
K-Popowe łowczynie demonów 2 zapowiedziane. Dziwaczna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-06T09:55:37+01:00
9:11
Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać
Aktualizacja: 2025-11-06T09:11:01+01:00
8:48
Netflix usuwa najbardziej wciągający polski dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-06T08:48:34+01:00
21:18
Widzowie przerażeni jakością nowego hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-05T21:18:00+01:00
20:14
Ile to jest 9 mln starych złotych? Liczymy kasę marynarza z Heweliusza
Aktualizacja: 2025-11-05T20:14:00+01:00
19:41
Heweliusz: czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków? Kontrowersje wokół akcji
Aktualizacja: 2025-11-05T19:41:00+01:00
16:46
Katastrofa Heweliusza minuta po minucie. Jak tonął polski prom?
Aktualizacja: 2025-11-05T16:46:00+01:00
15:55
Nowy serial Disney+ oglądają wszyscy, ale nikt nie wystawił mu dobrej oceny
Aktualizacja: 2025-11-05T15:55:00+01:00
15:27
Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
Aktualizacja: 2025-11-05T15:27:52+01:00
13:54
Nowości Canal+ na listopad. Powrót kultowego polskiego serialu
Aktualizacja: 2025-11-05T13:54:11+01:00
12:39
Gwiazda Heweliusza dziękuje bliskim nieżyjącego kapitana. „Ta rola to mój hołd”
Aktualizacja: 2025-11-05T12:39:49+01:00
11:55
Serial o katastrofie Heweliusza oparty jest na faktach. Co zmyślono?
Aktualizacja: 2025-11-05T11:55:40+01:00
10:52
Nowy burmistrz Nowego Jorku to syn słynnej reżyserki z Hollywood
Aktualizacja: 2025-11-05T10:52:05+01:00
10:06
Nadchodzi Mumia 4. Kultowy film, kultowa obsada, nic tylko się jarać
Aktualizacja: 2025-11-05T10:06:44+01:00
9:27
Paramount ma "czarną listę" aktorów. Nie dostaną pracy przez poglądy
Aktualizacja: 2025-11-05T09:27:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA