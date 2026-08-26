Julia Wieniawa przechodzi do Polsatu. Została jurorką kultowego show

O Julii Wieniawie było głośno niemal 13 lat temu, gdy w "Rodzince.pl" zagrała Paulinę. Ta serialowa kreacja przyniosła jej największą popularność, co z czasem otworzyło jej drzwi do ról w filmach. Mogliśmy ją zobaczyć w "Kobietach mafii", usłyszeć w "Kopciuszku. Historii prawdziwej" gdzie dubbingowała główną bohaterkę, a z biegiem czasu w mroczniejszych filmach - horrorach z serii "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", czy "Small World". Ostatnie wielkoekranowe występy Wieniawy to tegoroczne "Chcę więcej" i "Dalej jazda 2". Aktorka z pewnością nie narzeka na brak zawodowego zainteresowania.

Julia Wieniawa w jury Tańca z Gwiazdami. To była tajemnica poliszynela

Oprócz filmów i seriali, Julia Wieniawa ma też swój dorobek, jeśli chodzi o programy telewizyjne. Dwukrotnie współprowadziła muzyczne festiwale, zajęła drugie miejsce w "Tańcu z Gwiazdami" w 11. edycji programu, a dwa lata temu zadebiutowała w roli jurorki "Mam talent!", gdzie przez trzy odsłony oceniała zdolności uczestników wraz z Agnieszką Chylińską, Marcinem Prokopem i Agustinem Egurrolą. Niedługo po zakończeniu najnowszej edycji tego programu okazało się, że Wieniawa po raz ostatni zasiadła na tamtejszym sędziowskim krześle.

Polsat dziś rano oficjalnie ogłosił to, czego spodziewali się absolutnie wszyscy - Julia Wieniawa została nową jurorką "Tańca z Gwiazdami". Informacja ta powinna być zaskoczeniem, niespodzianką, ale umówmy się - nie było na to szans, bowiem o udziale Wieniawy w programie mówiło się w zasadzie od momentu, w którym zniknęła z "Mam talent!". Obok niej wymieniano również w kontekście jurorowania takie postacie jak Anna Mucha czy Agata Kulesza, jednak Julia Wieniawa przez długi czas była określana jako faworytka i najbardziej prawdopodobny wybór. Słowo stało się ciałem.

Julia Wieniawa zastąpi w roli jurorki "Tańca..." Ewę Kasprzyk. Aktorka będzie oceniać występy uczestników wraz z niezmienioną trójką pozostałych sędziów - Tomaszem Wygodą, Rafałem Maserakiem i Ivoną Pavlović. Gwiazdami, które Wieniawa będzie, wraz z powyżej wymienionymi, oceniać, są: Izabela Kuna, Helena Englert, Marta „Mandaryna” Wiśniewska, Karolina „Kaeyra“ Baran, Monika Borzym, Krzysztof Kwiatkowski, Piotr „Guma“ Gumulec, Matteo Brunetti, Dominik Rupiński, Jasper Sołtysiewicz i Dominik Smaruj.

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" rozpocznie się 6 września o godz. 19:55 w Polsacie.

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