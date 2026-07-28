To nie koniec Kevina? Macaulay Culkin rozmawiał z Disneyem

"Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku" to produkcje, które towarzyszą widzom w każde święta. W oryginalnych filmach z 1990 i 1992 roku w Kevina McCallistera wcielał się Macaulay Culkin. W późniejszych produkcjach z tej serii już się nie pojawił. Teraz, po wielu latach, pojawiła się iskierka nadziei, że być może doczekamy się kontynuacji z Culkinem w roli Kevina. Aktor miał już rozmawiać z Disneyem na ten temat.

Kevin sam w domu - czy będzie kontynuacja? Macaulay Culkin rozmawiał z Disneyem

Macaulay Culkin spotkał się z Disneyem w sprawie kontynuacji "Kevina samego w domu". Informację tę przekazał Matt Belloni z podcastu "The Town". Podcaster stwierdził, że studio jest podekscytowane możliwością wznowienia kultowej serii, szczególnie że Culkin odrzucał tę propozycję przez 34 lata. Dodał, że Disney przez ten cały czas zabiegał o aktora i pragnął, by pojawił się on w potencjalnej kontynuacji.

Pomysł na nowy film w każdym razie jest. Culkin opowiadał już o tym w listopadzie ubiegłego roku. Opowiadał o nim tak:

Wpadłem na taki pomysł: jestem albo wdowcem, albo rozwodnikiem. Wychowuję dziecko i tak dalej. Bardzo ciężko pracuję, nie poświęcam mu wystarczająco dużo uwagi a dzieciak się na mnie wścieka i zostaję zamknięty na zewnątrz. Syn nie wpuszcza mnie i to on zastawia na mnie pułapki.

Na ten moment na temat projektu nie wiadomo nic więcej. Pytań jest natomiast sporo: kto stanie za kamerą, kto napisze scenariusz, no i przede wszystkim, czy Mokrzy Bandyci, czyli Joe Pesci i Daniel Stern, wrócą do gry.

Głównym bohaterem filmu "Kevin sam w domu" jest 8-letni Kevin McCallister, który wraz z rodziną zamierza spędzić Boże Narodzenie we Francji. Kiedy w dniu wyjazdu w wyniku awarii elektrycznej omal nie spóźniają się na samolot, w pośpiechu opuszczają dom, zapominając zabrać ze sobą Kevina. W oczekiwaniu na przyjazd najbliższych, którzy skutecznie zostają zatrzymani w Europie w związku ze świątecznym zamieszaniem, chłopiec musi radzić sobie sam. Jednak do codziennych czynności, takich jak zakupy, ugotowanie obiadu czy zrobienie prania dochodzi także obrona domu przed złodziejaszkami, którzy tylko czyhają, by okraść dom McCallisterów.

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