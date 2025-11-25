REKLAMA
Scarlett Johansson gwiazdą nowej odsłony legendarnego horroru. Tym razem musi się udać

Wielu znanych, hollywoodzkich aktorów próbowało już swoich sił w kinie grozy z różnymi efektami. Jak się okazuje, teraz do tego grona dołączy Scarlett Johansson. Aktorka wystąpi w najnowszym filmie Mike'a Flanagana, który odnawia jedną z najsłynniejszych horrorowych serii w historii.

Adam Kudyba
scarlett johansson film egzorcysta
Russell Crowe, Dan Stevens, Jenna Ortega, Al Pacino - to zaledwie ułamek nazwisk znanych w wielkim świecie branży filmowej, które w ostatnich latach zdecydowały się na firmowanie projektów spod znaku kina grozy. Jednym to się udawało lepiej, innym gorzej. Nie ulega jednak wątpliwości, że znane nazwisko jest magnesem dla widowni. Choć na poziomie czysto teoretycznym "system gwiazd" już dawno za nami, wciąż zdarza się, że na popularności gwiazdy budowana jest otoczka wokół całego filmu. Nie wiadomo, czy tak będzie w najnowszym przypadku, ale jedno jest pewne: będzie o czym, a raczej o kim, mówić.

Nowe twarze w Egzorcyście. Wśród nich Scarlett Johansson

W 2023 roku miało miejsce wyjątkowe filmowe wydarzenie - oto na duży ekran po niemal 20 latach powróciła marka kultowego, wybitnego horroru. Mowa o filmie "Egzorcysta: Wyznawca" - produkcji w reżyserii Davida Gordona Greena z Lesliem Odomem Jr. w roli głównej. Na papierze było to sensowne - doświadczony w kinie grozy twórca za kamerą, przed nią zdolny aktor (pamiętany jednak przede wszystkim z musicalu "Hamilton"). Praktyka okazała się wyjątkowo brutalna - "Wyznawca" był filmem bardzo słabym jakościowo. Choć szybko ogłoszono, że to nie koniec serii, David Gordon Green wycofał się z projektu.

Puste krzesło zajął słynny scenarzysta i reżyser, który kino grozy zna jak własną kieszeń - Mike Flanagan ("Zagłada domu Usherów", "Nawiedzony dom na wzgórzu", "Oculus"). Twórca podjął się zadania trudnego, ale nie niemożliwego, biorąc pod uwagę jego warsztat. Jak dowiedziało się Deadline, współpracujące ze sobą Blumhouse i Atomic Monster podjęły decyzję, by główną rolę w kolejnym filmie z serii "Egzorcysta" przyznać Scarlett Johansson - słynnej amerykańskiej aktorce, znanej m.in. z kreacji Czarnej Wdowy w wielu produkcjach Marvela, ale również w takich filmach jak "Historia małżeńska", "Między słowami" czy "Jojo Rabbit". Oto, jak na jej temat wypowiedział się sam Flanagan:

Scarlett [Johansson] jest genialną aktorką, której porywające występy zawsze wydają się trafne i prawdziwe, zarówno w filmach gatunkowych, jak i letnich hitach. Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy, że dołączyła do tego filmu.

Obsadzenie w głównej roli Scarlett Johansson nie powinno dziwić. Rzeczywiście jest znana jako aktorka, która potrafi unieść zarówno blockbusterowy ciężar (lata praktyki w Marvelu czy ostatnio w "Jurassic World: Odrodzenie", ale ma też skłonności do poruszania swoim emocjonalnym aktorstwem (dwie nominacje do Oscara za "Historię małżeńską" i "Jojo Rabbit" zasłużone).

Choć nie ma konkretnych informacji co do daty premiery czy startu zdjęć, portal informuje, że Flanagan opowie zupełnie nową historię, która nie będzie kontynuacją "Wyznawcy" z 2023 roku. Póki co polska widownia czeka na Scarlett Johansson w innym wydaniu - już wkrótce na ekrany kin wejdzie "Eleanor Wspaniała", jej reżyserski debiut. Okaże się więc, czy aktorka ma tak wiele talentu również za kamerą.

Adam Kudyba
25.11.2025 09:10
Tagi: EgzorcystaHorroryMike FlanaganScarlett Johansson
