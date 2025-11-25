REKLAMA
Założę się, że przegapiliście ten thriller na Prime Video. To duży błąd

Dziwię się, że o tej perełce Prime Video jeszcze nie zrobiło się głośno, a platforma wcale aż tak nie promuje swojego najnowszego thrillera. To błąd, bo produkcja z Davidem Duchovnym jest po prostu doskonała. Nie mogłam się od niej oderwać.

Anna Bortniak
zly zamiar opinia prime video serial thriller
W Prime Video raz na jakiś czas pojawiają się godne uwagi produkcje, i wcale nie mówię tu o tytułach prosto z kin. Mam na myśli oryginalne tytuły serwisu, które ostatnimi czasy zostały zdominowane przez gatunek young adult i święcą triumfy wśród widzów. W związku z tym, że to właśnie one cieszą się największym zainteresowaniem ("Tego lata stałam się piękna", "Maxton Hall - Dwa światy" czy "Nasza wina" to jedne z największych hitów, które osiągnęły globalny sukces) inne produkcje giną w gąszczu tych najgłośniejszych, a niekoniecznie najlepszych.

Niedawno uważniej przyjrzałam się, czym Prime Video postanowił zaskoczyć swoich widzów, no i okazało się, że zostawił w swojej bibliotece prezent, który odpakowałam z zaciekawieniem. Thriller "Zły zamiar" stworzony przez Jamesa Wooda okazał się być zaskakująco trafnym podarunkiem. I właściwie to nie wiem, dlaczego jestem tym faktem zdziwiona - z obsadą z Davidem Duchovnym na czele to się nie mogło nie udać.

Zły zamiar - opinia o serialu w Prime Video

Uczciwie muszę przyznać, że pierwsze pół godziny trochę mi się dłużyło, ale jak już się przebrnie przez pierwszą połowę odcinka, to gwarantuję - trudno jest przestać oglądać. No właśnie, bo 1. odcinek zaczyna się sielankowo na pięknej greckiej wyspie, gdzie zamożna rodzina Tannerów, czyli Jamie (David Duchovny), Nat (Carice van Houten) oraz trójka dzieci (Harry Gilby, Teddie Allen i Phoenix Laroche) przyjeżdża na wakacje wraz z przyjaciółmi, Jules (Christine Adams) i Damienem (Raza Jaffrey).

Para zabiera ze sobą również korepetytora, Adama (Jack Whitehall), który wydaje się być miłym i poukładanym mężczyzną. Dlatego gdy niania Tannerów, która również wyjechała z nimi na wakacje, wskutek zatrucia pokarmowego trafia do szpitala, Nat proponuje Adamowi, by zatrudnił się u nich. Mężczyzna postanawia skorzystać z tej okazji, ale nie chodzi mu tylko o lepsze zarobki - stopniowo zaczyna wychodzić na jaw, że nowy opiekun skrywa również mroczną stronę. Prędko okazuje się, że Adam krok po kroku planuje zniszczyć Tannerów. Pytanie tylko, dlaczego?

Whitehall wciela się w bohatera, którego naprawdę można znienawidzić. Kiedy Adam pojawia się na ekranie, dosłownie ma się ochotę rzucić w niego kapciem. Aktor sportretował go doskonale - tę bezczelną pewność siebie, jego opanowanie w stykowych sytuacjach, a jednocześnie łagodny charakter, który wykazywał wobec najmłodszego członka rodziny Tannerów. Jest zły do szpiku kości i po trupach dąży do celu, który długo nie zostaje ujawniony. Z czasem można się domyślić, o co mniej więcej chodzi, ale nie w tym celu wlepia się oczy w ekran - bardziej interesujące jest to, w jaki sposób Adam wkręcił się w towarzystwo Tannerów i jak daleko posunie się, by dopiąć swego (uwierzcie, że daleko).

"Zły zamiar" zawiera proste zabiegi, by utrzymać widza w napięciu, ale to w gruncie rzeczy wcale nie jest zarzut, bo to wszystko na ekranie po prostu dobrze wygląda i trzyma się kupy. Dzięki temu po każdym odcinku po prostu chce się więcej i więcej, choć trzeba podkreślić, że podczas seansu siedzi się jak na szpilkach. Wood świetnie wykreował nerwową atmosferę, dzięki czemu nie można przejść przez wszystkie epizody bez emocji. Dowodem na to jest nie tylko postać Adama, ale również Jamie'ego, który w produkcji gra bogatego i pewnego siebie cwaniaka.

Po cichu trzymam kciuki, że o "Złym zamiarze" zrobi się głośniej i ta perełka od Prime Video nie przejdzie bez echa. Po cichu liczę, że serwis przedłuży tę produkcję na 2. sezon - w dobie miniseriali już dawno nie byłam tak spragniona tego, by jakaś historia dalej była kontynuowana. A ten thriller zdecydowanie ma potencjał.

  • Tytuł serialu: Zły zamiar (Malice)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: James Wood
  • Obsada: David Duchovny, Jack Whitehall, Carice van Houten, Christine Adams
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena IMDb: 5.7/10
25.11.2025 18:42
