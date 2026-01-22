REKLAMA
Kolory zła: Czerń leci na Netfliksa. Kiedy wielka premiera?

"Kolory zła: Czerń", najnowsza adaptacja kryminału Małgorzaty Oliwii Sobczak, zmierza na ekrany. Film, który będzie kontynuował historię uwielbianych bohaterów, ale już z inną zagadką kryminalną w tle, zadebiutuje w serwisie Netflix. Kiedy można spodziewać się premiery?

Anna Bortniak
Niedawno Netflix ogłosił listę premier na 2026 rok. Wśród mocnych tytułów znalazły się również polskie filmy i seriale, na które wielu subskrybentów czeka z niemałą ekscytacją. Jedną z produkcji, która zadebiutuje w serwisie, jest "Kolory zła: Czerń". Część widzów może bardzo dobrze kojarzyć ten tytuł, ponieważ niecałe 2 lata temu do oferty streamingowego giganta dołączył film "Kolory zła: Czerwień". Obydwa tytuły są adaptacjami powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak, która sukcesywnie rozwija swoją bestsellerową serię o kolejne książki.

Podczas weekendu premiery "Czerwień" była wyświetlana 19,9 mln razy, a w ciągu 10 dni wynik ten podskoczył do 34,5 mln wyświetleń na całym świecie. Według raportów w pierwszym tygodniu od debiutu film oglądano przez 32 mln godzin, co czyni go jedną z najpopularniejszych produkcji nieanglojęzycznych. Dodatkowo "Czerwień" przez 4 tygodnie utrzymywała się w zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa. Sukces gonił sukces. Czy będzie tak również w przypadku "Czerni"?

Kolory zła: Czerń - kiedy premiera na Netflix?

"Kolory zła: Czerń" to tytuł nadchodzącej adaptacji powieści Sobczak o tym samym tytule. Wiadomo już, że produkcja kryminalna zadebiutuje na Netfliksie jeszcze w tym roku. Kiedy? Na ten moment dokładna data nie jest znana. Platforma opublikowała jednak pierwsze zdjęcia filmu, z dopiskiem, że nowy "Kolor zła" wróci na Netfliksa dopiero w drugiej połowie 2026 r. Oznacza to, że możemy spodziewać się go albo w okresie wakacyjnym, albo jesienią, gdy aura zdecydowanie sprzyja oglądaniu mrocznych produkcji kryminalnych.

W związku z tym, że "Czerń" jest adaptacją powieści, można spodziewać się, na czym będzie koncentrowała się fabuła. Do produkcji wrócą główni bohaterowie, czyli prokurator Leopold Bilski i asesorka prokuratorska Ania Górska, jednak tym razem będą mieli zupełnie inną sprawę kryminalną do rozwiązania. Kiedy Bilski zostaje zesłany z Sopotu do prokuratury w Kartuzach, Górska zajmuje się swoją pierwszą poważną sprawą, jaką jest zaginięcie 13-latki. Trop prowadzi do Kartuz, gdzie znika kolejne dziecko.

Reżyserem i scenarzystą "Czerni" jest ponownie Adrian Panek. W obsadzie znaleźli się: Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Robert Gonera, Beata Ścibakówna, Piotr Żurawski, Julian Świeżewski i Adam Bobik.    

Fabuła poprzedniego filmu "Kolory zła: Czerwień", rozgrywa się w Trójmieście, gdzie na jednej z plaż morze wyrzuca na brzeg ciało młodej dziewczyny. Okazuje się, że po śmierci jej usta zostały wycięte, co przypomina zbrodnię sprzed kilkunastu lat. Ofiarą okazuje się być Monika Bogucka (Zofia Jastrzębska), córka sędzi, Heleny Boguckiej (Maja Ostaszewska). Sprawę prowadzi prokurator Leopold Bilski (Jakub Gierszał), który postanawia otworzyć nierozwiązaną wcześniej sprawę, by z pomocą sędzi dowiedzieć się, kto stał za morderstwem młodej Boguckiej. Trop prowadzi ich do jednego z nadmorskich klubów i powiązanego z nim lokalnego półświatka, na czele którego stoi niebezpieczny gangster, Kazar (Przemysław Bluszcz).

