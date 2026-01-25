Co już wiemy o Kolorach zła: Czerń? To będzie mocny film

Ładowanie...

Wśród niedawno ogłoszonych premier Netfliksa na 2026 rok znalazł się polski tytuł "Kolory zła: Czerń". Fani produkcji kryminalnych z pewnością wiedzą już, co się święci - "Czerń" to bowiem kontynuacja hitowej "Czerwieni", która zasiliła bibliotekę streamingowego giganta niecałe 2 lata temu. Obydwa tytuły są adaptacjami powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak, która sukcesywnie rozwija swoją bestsellerową serię "Kolory zła" o kolejne książki.

Kiedy właściwie można spodziewać się "Czerni" w serwisie Netflix? Oto wszystko, co wiemy na temat nadchodzącej adaptacji powieści kryminalnej.

REKLAMA

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

Kolory zła: Czerń - data premiery, fabuła, obsada. Wszystko, co już wiemy

Na temat "Czerni" nie wiadomo na razie zbyt wiele. W sieci co jakiś czas pojawiają się szczątkowe informacje na temat produkcji, dlatego spróbujmy poskładać te fragmenty w jedną całość. Na początek - data premiery. Wiadomo już, że produkcja kryminalna zadebiutuje na Netfliksie jeszcze w tym roku. Kiedy? Na ten moment dokładny termin nie jest znany. Platforma opublikowała jednak pierwsze kadry z filmu z dopiskiem, że nowy "Kolor zła" wróci na Netfliksa dopiero w drugiej połowie 2026 r. Oznacza to, że możemy spodziewać się go albo w okresie wakacyjnym, albo jesienią, gdy aura zdecydowanie sprzyja oglądaniu mrocznych produkcji kryminalnych.

W związku z tym, że "Czerń" jest adaptacją powieści, można spodziewać się, na czym będzie koncentrowała się fabuła. Głównymi bohaterami książki są prokurator Leopold Bilski i asesorka prokuratorska Ania Górska, którzy tym razem będą mieli zupełnie inną sprawę kryminalną do rozwiązania. Kiedy Bilski zostaje zesłany z Sopotu do prokuratury w Kartuzach, Górska zajmuje się swoją pierwszą poważną sprawą, jaką jest zaginięcie 13-latki. Trop prowadzi do Kartuz, gdzie znika kolejne dziecko.

To, o czym dokładnie będzie opowiadał film, warto na ten moment pozostawić jednak w sferze spekulacji. Niech za przykład posłuży "Czerwień" - choć w poprzedniej ekranizacji nie pojawiły się duże odstępstwa od materiału źródłowego, to jednak nastąpiły drobne zmiany w fabule.

Jeśli zaś chodzi o obsadę, to wiadomo już, że pojawią się w niej głośne nazwiska. Informację przekazała między innymi sama Sobczak - pisarka opublikowała post, w którym ujawniła, że do roli Bilskiego powróci Jakub Gierszał. Oprócz niego wystąpią również: Andrzej Chyra, Robert Gonera, Marianna Zydek, Beata Ścibakówna, Piotr Żurawski, Julian Świeżewski oraz Adam Bobik. Za kamerą nowego "Koloru zła" ponownie stanie natomiast Adrian Panek.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 25.01.2026 11:02

Ładowanie...