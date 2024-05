Film "Kolory zła: Czerwień" z pewnością będzie hitem. Ale fani książki wkurzą się na Netfliksa - recenzja

Jego bohater, czyli prokurator Bilski, był w zasadzie bezbarwny i nie wyróżniał się na tle innych postaci w tym filmie. I niestety nic o nim nie wiemy, prócz tego, że ma dziecko, co zdradzają jego rozmowy telefoniczne. A szkoda, bo to właśnie on powinien nadawać rytm całej produkcji. Maja Ostaszewska w roli Heleny Boguckiej wypadła świetnie, podobnie jak mroczny Kazar grany przez Przemysława Bluszcza. Nie przekonała mnie natomiast Zofia Jastrzębska jako Monika Bogucka (i wcale nie chodzi o to, że znacznie różniła się od jej książkowego pierwowzoru) - brakowało mi w niej szczerości i odzwierciedlenia tego, z jakiego domu pochodzi, co ostatecznie nie uchroniło jej przed wpadnięciem w najgorsze towarzystwo. Poza tym postaci były jednowymiarowe - nie zobrazowano pogłębionych relacji między nimi, które były w książce tak istotne, a jednocześnie tłumaczyły i motywowały każdą podjętą przez bohaterów decyzję.