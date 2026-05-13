Film Kolory zła: Czerń ma datę premiery. Netflix przyspieszył

Ładowanie...

"Kolory zła: Czerń" to tytuł nadchodzącej adaptacji powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak o tym samym tytule. Na początku tego roku Netflix opublikował pierwsze zdjęcia filmu, z dopiskiem, że nowy "Kolor zła" wróci na Netfliksa dopiero w drugiej połowie 2026 roku. Spekulowano, że może być to jesień - w końcu nie od dziś wiadomo, że w tym czasie kryminały wchodzą najlepiej. Dziś wiadomo już, że produkcja zadebiutuje na platformie wcześniej. Dużo wcześniej.

REKLAMA

Kolory zła: Czerń - kiedy premiera? Netflix podał konkretną datę

Netflix opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ogłosił, że produkcja "Kolory zła: Czerń" zadebiutuje w serwisie 10 czerwca.

Prokurator Bilski trafił na Kaszuby, a nowa sprawa niepokojąco przypomina tajemnicze zaginięcie sprzed lat. Premiera filmu "Kolory zła: Czerń" na podstawie bestsellerowej powieści 10 czerwca.

W związku z tym, że "Czerń" jest adaptacją powieści, można spodziewać się, na czym będzie koncentrowała się fabuła. Głównymi bohaterami książki są prokurator Leopold Bilski i asesorka prokuratorska Ania Górska, którzy tym razem będą mieli zupełnie inną sprawę kryminalną do rozwiązania. Kiedy Bilski zostaje zesłany z Sopotu do prokuratury w Kartuzach, Górska zajmuje się swoją pierwszą poważną sprawą, jaką jest zaginięcie 13-latki. Trop prowadzi do Kartuz, gdzie znika kolejne dziecko.

Reżyserem i scenarzystą "Czerni" jest ponownie Adrian Panek. W obsadzie znaleźli się: Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Robert Gonera, Beata Ścibakówna, Piotr Żurawski, Julian Świeżewski i Adam Bobik.

Na Netfliksie jest dostępna adaptacja pierwszej części serii - "Kolory zła: Czerwień". Mimo że nie trzeba znać jej fabuły, aby obejrzeć nadchodzącą odsłonę, to warto się z nią zapoznać. Fabuła "Czerwieni" rozgrywa się w Trójmieście, gdzie na jednej z plaż morze wyrzuca na brzeg ciało młodej dziewczyny. Okazuje się, że po śmierci jej usta zostały wycięte, co przypomina zbrodnię sprzed kilkunastu lat. Ofiarą okazuje się być Monika Bogucka (Zofia Jastrzębska), córka sędzi, Heleny Boguckiej (Maja Ostaszewska). Sprawę prowadzi prokurator Leopold Bilski (Jakub Gierszał).

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 13.05.2026 14:13

Ładowanie...