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Mogliście to przeoczyć w filmie Kolory zła: Czerń. Smaczek dla fanów książki

Widzowie, którzy uważnie śledzili "Kolory zła: Czerń" zauważyli z pewnością wyjątkowe cameo. W produkcji przez chwilę widać Małgorzatę Oliwię Sobczak, autorkę powieści, na podstawie której powstał wspomniany film Netfliksa.

Anna Bortniak
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Pisarze chętnie pojawiają się gościnnie produkcjach, które są adaptacji ich książek. W serialu "Król" można dostrzec Szczepana Twardocha w roli kierownika restauracji, a w "Żmijowisku" Wojciech Chmielarz gra mężczyznę podającego kiełbasę na grilla. Rekordzistą w przypadku występów cameo jest jednak Remigiusz Mróz, który grał zarówno pijanego mężczyznę w "Behawioryście", jak i trupa w "Forście" oraz "Chyłce". Do grona pisarzy, którzy wystąpili w produkcjach na podstawie swoich książek, dołączyła niedawno Małgorzata Oliwia Sobczak.

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Kolory zła: Czerń - w filmie wystąpiła Małgorzata Oliwia Sobczak

W filmie pojawia się scena, kiedy policjanci wpadają do domu Marka Chojnackiego (Cezary Łukaszewicz) i zaczynają go przeszukiwać. Mają nadzieję na znalezienie dowodów, które świadczyłyby o tym, że to właśnie on ma coś wspólnego ze zniknięciem Adasia Poznańskiego i Piotrusia Sarmana. Na miejscu pojawia się Bilski, a także cały zastęp policjantów.

W pewnym momencie podczas przeszukania na oko kamery skupia się na policjantce, która zdejmuje obraz starego Chojnackiego ze ściany i zaczyna go bardzo dokładnie sprawdzać. W końcu po chwili odnajduje to, czego śledczy szukali - kartę pamięci, na której zapisane są zdjęcia dzieci, które przed laty uczęszczały do kościelnego chóru, a teraz są już dorosłe. W policjantkę, która dokonuje tego odkrycia, wciela się nie kto inny, jak właśnie Sobczak. To cameo to mrugnięcie okiem do czytelników, którzy z pewnością zorientowali się, kto właśnie pojawił się na ekranie.

Małgorzata Oliwia Sobczak w filmie "Kolory zła: Czerń"

Fabuła filmu "Kolory zła: Czerń" koncentruje się na Leopoldzie Bilskim (Jakub Gierszał), który tym razem prowadzi śledztwo w Truloczu. Chodzi o zaginięcie małego Adama Poznańskiego, który zniknął 2 lata temu, a w aktach nie było na ten temat żadnej wzmianki. Zbiega się to z przyjazdem Julii Sarman (Marianna Zydek), pisarki kryminałów, która zjawia się w Truloczu wraz z synem Piotrusiem, by zebrać materiał do nowej książki. Tak przynajmniej tłumaczy Bilskiemu podczas dożynek, kiedy przypadkiem spotyka się z prokuratorem. Kiedy podczas festynu niespodziewanie znika jej syn, Bilski otwiera nowe śledztwo. W międzyczasie na jaw wychodzą głęboko skrywane sekrety, które związane są z przeszłością i dziecięcym chórem kościelnym.

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Anna Bortniak
11.06.2026 17:16
Tagi: filmy kryminalneFilmy NetflixKryminałyPolskie filmypolskie kryminały
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