Kolory zła: Czerwień? Czerń to 2. część filmu

"Kolory zła: Czerwień" to adaptacja powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak, która zadebiutowała w serwisie Netflix. Akcja produkcji rozgrywa się w Trójmieście, gdzie na jednej z plaż morze wyrzuca na brzeg ciało młodej dziewczyny. Okazuje się, że po śmierci jej usta zostały wycięte, co przypomina zbrodnię sprzed kilkunastu lat. Ofiarą okazuje się być Monika Bogucka (Zofia Jastrzębska), córka sędzi, Heleny Boguckiej (Maja Ostaszewska).

Sprawę prowadzi prokurator Leopold Bilski (Jakub Gierszał), który postanawia otworzyć nierozwiązaną wcześniej sprawę, by z pomocą sędzi dowiedzieć się, kto stał za morderstwem dziewczyny. Trop prowadzi ich do jednego z nadmorskich klubów i powiązanego z nim lokalnego półświatka, na czele którego stoi niebezpieczny gangster Kazar (Przemysław Bluszcz).

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Film zostanie pokazany dziś wieczorem w telewizji, co oznacza, że będzie można obejrzeć go za darmo. Gdzie? Odpowiadamy.

Kolory zła: Czerwień - gdzie obejrzeć? Czerń to 2. część filmu

Widzowie, którzy jeszcze nie widzieli "Czerwieni" lub mają ochotę powtórzyć seans, będą mogli zrobić to za darmo. Produkcja "Kolory zła: Czerwień" zostanie pokazana dziś, 18 września, na kanale TVN o godzinie 23:25. Zainteresowani telewidzowie będą mogli właściwie od razu po napisach końcowych zapoznać się z 2. częścią tej produkcji, czyli filmem "Kolory zła: Czerń".

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Nie jest to bezpośrednia kontynuacja - w produkcji poruszona jest zupełnie inna historia, którą łączy przede wszystkim osoba Leopolda Bilskiego, a także innych śledczych. "Czerń" skupia się na nowej sprawie kryminalnej, ale jest częścią większej serii, dlatego warto rzucić na nią okiem po seansie "Czerwieni". Można to zrobić w każdej chwili, ponieważ produkcja jest dostępna w serwisie Netflix.

Fabuła filmu "Kolory zła: Czerń" skupia się na prokuratorze Leopoldzie Bilskim (w tej roli ponownie Jakub Gierszał), który po wydarzeniach z poprzedniej części trafia na Kaszuby. W miasteczku, w którym się znajduje, wcale nie jest tak spokojnie, jak mu się wydaje - Bilski trafia bowiem na nową sprawę, która w niepokojący sposób przypomina tajemnicze zaginięcie sprzed lat.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.