"Kolory zła: Czerwień" - zakończenie. O co chodzi w finale filmu Netfliksa? Wyjaśniamy

Po wszystkim Helena Bogucka udaje się wraz z Tadeuszem Dubielą do jego domu. Na miejscu niespodziewanie zastają Mario, syna Dubieli, który w enigmatyczny sposób zwraca się do ojca, by ten wyznał Boguckiej, co tak naprawdę zrobił. Kiedy wszyscy troje kończą wspólną kolację, między Tadeuszem a Heleną dochodzi do stosunku. Po wszystkim sędzia udaje się do łazienki, by umyć zęby i dostrzega w kubku trzecią szczoteczkę. Wychodząc z pomieszczenia zauważa na biurku pierścionek z rubinem, który należał do babci Moniki - dziewczyna nigdy go nie zdejmowała, a mimo to nie znalazł się w materiałach dowodowych. Nagle w drzwiach pojawia się Dubiela, dopytując się ukochanej, czy wszystko jest w porządku. Helena nie zdradza mu, co odkryła i prosi, by zamówił jej taksówkę. Dubiela przytula kobietę, która wskutek zastrzyku mężczyzny osuwa się na ziemię.