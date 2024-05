"Kolory zła: Czerwień": różnice między książką a filmem. Wskazujemy te najważniejsze

Jedną z największych różnic między filmem Netfliksa a powieścią Małgorzaty Oliwii Sobczak jest fakt, że w produkcji tragiczna historia Moniki Boguckiej została wysunięta na pierwszy plan, i to właśnie nad jej sprawą, której akcja rozgrywa się w czasie rzeczywistym, pracują śledczy. W "Czerwieni" to natomiast morderstwo Martyny Kalety (w filmie imię zostało zmieniona na "Żaneta") staje się motorem do tego, by wrócić do 1996 r., kiedy zginęła córka sędzi, Heleny Boguckiej, w którą wcieliła się Maja Ostaszewska.