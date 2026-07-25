Serial roku wróci pod nowym tytułem. Duże zmiany

Trwa Comic-Con w San Diego - jednym z gości, jak co roku, jest tam kanał AMC, który zawsze ma dla fanów garść nowinek dotyczących swojego Nieśmiertelnego Uniwersum Anny Rice. Najważniejszym, najlepszym i najbardziej cenionym tytułem rozwijanym w ramach tego uniwersum jest, rzecz jasna, „Wywiad z wampirem”. Po zakończeniu fenomenalnej 3. odsłony, nazwanej - podobnie jak oryginalna powieść - „Wampir Lestat” - dostaliśmy nieoczekiwanie bardzo konkretne i budzące entuzjazm wieści. Stacja potwierdziła bowiem zamówienie 4. sezonu... a nawet pokazała teaser.

Wywiad z wampirem i Wampir Lestat już za nami. Nadchodzi Królowa Potępionych

Co więcej - czekają nas kolejne zmiany na poziomie tych, które wprowadził „Wampir Lestat”. Otóż 4. sezon serialu będzie się nazywać „Królowa Potępionych” - podobnie zresztą jak trzeci tom wampirzego cyklu Anne Rice. Produkcja skupi się na królowej Akashy (Sheila Atim), która zbudzi się z trwającego sześć tysięcy lat snu, uwalniając potęgi nocy z pokrytych lodem szczytów Nepalu. Wampirzyca miała sporo czasu, by opracować przebiegły plan, którego celem jest „ocalenie” ludzkości... i zniszczenie Lestata. Wszystko zacznie się na Florydzie.



Możemy zatem znów spodziewać się zmian w narracji, klimacie i rozłożeniu akcentów. A nawet za kulisami - 4. sezon dostał bowiem nową showrunnerkę. Jest nią Hannah Moscovitch, wcześniej związana z tytułem jako scenarzystka i producentka.



A tu możecie zobaczyć pierwszy oficjalny teaser nadchodzącej odsłony.

W wywiadzie udzielonym po finale, twórcy zasugerowali wprowadzenie nowych perspektyw wykraczających poza wątki o wampirzych towarzyszach i znacznie szerszy kontekst - począwszy od finałowego koncertu i jego następstw, a kończąc na powrocie Akashy. A zatem: więcej punktów widzenia i zmiany w świecie przedstawionym.



Dan McDermott, prezes AMC Studios, oświadczył:

W „Wampirze Lestacie” Mark, Rolin, Hannah i ta niezwykła obsada wykreowali coś niezwykłego - to niezapomniany sezon i porywająca fabuła, która urzekła oddanych i zaangażowanych fanów serii. Nie możemy się doczekać kontynuacji tej podróży z „Królową Potępionych”, jedną z najbardziej kultowych historii w mitologii Anne Rice, i obserwowania, jak nasi znani i ukochani bohaterowie konfrontują się z Akashą - a ich świat, nasz świat, wisi na włosku.

Data premiery „Królowej Potępionych” nie została jeszcze ustalona.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...