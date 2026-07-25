Serial roku wróci pod nowym tytułem. Duże zmiany
Serial „Wywiad z wampirem” przeszedł fascynującą drogę. Krytykowany przed premierą, później doceniony - po dwóch zaskakująco udanych sezonach przeszedł rebranding i masę zmian (od nastroju po narrację), by wrócić jako „Wampir Lestat”. 3. sezon, który mógłby być równie dobrze autonomicznym serialem, najmocniej zachwycił widownię. Teraz dostaliśmy pierwszą zapowiedź „czwórki”, która przyniesie... kolejne zmiany.
Trwa Comic-Con w San Diego - jednym z gości, jak co roku, jest tam kanał AMC, który zawsze ma dla fanów garść nowinek dotyczących swojego Nieśmiertelnego Uniwersum Anny Rice. Najważniejszym, najlepszym i najbardziej cenionym tytułem rozwijanym w ramach tego uniwersum jest, rzecz jasna, „Wywiad z wampirem”. Po zakończeniu fenomenalnej 3. odsłony, nazwanej - podobnie jak oryginalna powieść - „Wampir Lestat” - dostaliśmy nieoczekiwanie bardzo konkretne i budzące entuzjazm wieści. Stacja potwierdziła bowiem zamówienie 4. sezonu... a nawet pokazała teaser.
Wywiad z wampirem i Wampir Lestat już za nami. Nadchodzi Królowa Potępionych
Co więcej - czekają nas kolejne zmiany na poziomie tych, które wprowadził „Wampir Lestat”. Otóż 4. sezon serialu będzie się nazywać „Królowa Potępionych” - podobnie zresztą jak trzeci tom wampirzego cyklu Anne Rice. Produkcja skupi się na królowej Akashy (Sheila Atim), która zbudzi się z trwającego sześć tysięcy lat snu, uwalniając potęgi nocy z pokrytych lodem szczytów Nepalu. Wampirzyca miała sporo czasu, by opracować przebiegły plan, którego celem jest „ocalenie” ludzkości... i zniszczenie Lestata. Wszystko zacznie się na Florydzie.
Możemy zatem znów spodziewać się zmian w narracji, klimacie i rozłożeniu akcentów. A nawet za kulisami - 4. sezon dostał bowiem nową showrunnerkę. Jest nią Hannah Moscovitch, wcześniej związana z tytułem jako scenarzystka i producentka.
A tu możecie zobaczyć pierwszy oficjalny teaser nadchodzącej odsłony.
W wywiadzie udzielonym po finale, twórcy zasugerowali wprowadzenie nowych perspektyw wykraczających poza wątki o wampirzych towarzyszach i znacznie szerszy kontekst - począwszy od finałowego koncertu i jego następstw, a kończąc na powrocie Akashy. A zatem: więcej punktów widzenia i zmiany w świecie przedstawionym.
Dan McDermott, prezes AMC Studios, oświadczył:
W „Wampirze Lestacie” Mark, Rolin, Hannah i ta niezwykła obsada wykreowali coś niezwykłego - to niezapomniany sezon i porywająca fabuła, która urzekła oddanych i zaangażowanych fanów serii. Nie możemy się doczekać kontynuacji tej podróży z „Królową Potępionych”, jedną z najbardziej kultowych historii w mitologii Anne Rice, i obserwowania, jak nasi znani i ukochani bohaterowie konfrontują się z Akashą - a ich świat, nasz świat, wisi na włosku.
Data premiery „Królowej Potępionych” nie została jeszcze ustalona.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).