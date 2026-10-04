Gdzie kręcono filmową Lalkę? To jest własnie magia kina

Jak żyję, nie pamiętam, by kiedykolwiek było tak głośno w przestrzeni publicznej na temat nowych wersji jakiegoś polskiego dzieła literackiego. Fakt faktem, że ostatnimi laty przedsięwzięcia takie jak "Lalka" są rzadkością, natomiast wokół obu mających premierę we wrześniu 2026 projektów, narósł ogromny szum. Niekiedy przesłaniał on pracę, jaką wykonali twórcy, by "dowieźć" widzom coś wyjątkowego. Od środy na ekranach kin można już oglądać film, którego rozmach w przenoszeniu do świata "Lalki" budzi ekscytację.

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Lalka - gdzie kręcono film? Polska najlepszym planem zdjęciowym

Akcja "Lalki" Macieja Kawalskiego rozgrywa się w Warszawie końca XIX wieku. Stanisław Wokulski (Marcin Dorociński), dzięki zdobytym i pomnożonym pieniądzom wraca do Polski z zamiarem społecznego awansu i podbicia serca Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska), w której jest obsesyjnie zakochany. Ona zaś staje się coraz bardziej bezradna w obliczu coraz większego uszczuplania się majątku, spowodowanego działaniami jej ojca, Tomasza (Andrzej Seweryn). Wokulski wkracza w nowy, zepsuty świat, trafia do labiryntu arystokratycznych salonów, na których czeka go przede wszystkim intryga i zdrada.

Gdy już ukończono proces powstawania filmowej "Lalki" na papierze, należało rozpocząć zdjęcia. Ich start miał miejsce pod koniec lipca 2025 roku, Zakończono je dopiero w grudniu, co nie powinno być żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę rozmach twórców. Pieczołowicie odtworzone scenografie, kostiumy, wszystko co związane z realiami czasów i tamtejszej Warszawy; nad tą produkcją pracował ogrom ludzi - nie tylko aktorów (których było na liście obsady wyjątkowo dużo), ale przede wszystkim zespołów od spraw technicznych, tych, których nie widać przed kamerą. Według najbardziej aktualnych informacji, budżet "Lalki" wyniósł ok. 63 mln złotych, co czyni z filmu jeden z najdroższych projektów w historii polskiego kina.

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Trzeba było jednak mieć gdzie wydawać te pieniądze. Zdjęcia do "Lalki", co oczywiste, powstawały przede wszystkim w stolicy Polski - w miejscach takich jak Łazienki Królewskie (w tym należące do nich obiekty, takie jak m.in. Ogród Królewski, Pałac na Wyspie), Krakowskie Przedmieście (gdzie znajdował się filmowy sklep Wokulskiego), czy Aleje Ujazdowskie (tam, w Pałacyku Sobańskich, było mieszkanie Łęckich). Według dostępnych informacji, spośród miejsc w Warszawie, które zostały pokazane w "Lalce", możemy wyróżnić również m.in. Starówkę, Powiśle.

Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński - kadr z filmu "Lalka"

Warszawa w "Lalce" (i w rzeczywistości) - okolice Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

Nie zapomniano też o innych rejonach Polski - w Łodzi wykorzystano m.in. Pałac Izraela Poznańskiego, a pałac w Nieborowie (znajdującym się w tym samym województwie) został również użyty do zdjęć. Piękne, pełne rozmachu widoki służące w filmie za okolice Zasławka to nic innego, jak zamek w Olsztynie, leżący na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Twórcy udali się także na Dolny Śląsk - stacja w Węglińcu posłużyła do kręcenia scen rozgrywających się właśnie na dworcu.

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Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska - kadr z filmu "Lalka"

Skoro już wspomniałem o Dolnym Śląsku, jako mieszkaniec Wrocławia nie mogę również pominąć ojczystego miasta, które miało swój ważny udział w filmie - twórcy "Lalki" uczynili z niego bowiem...Paryż. W momencie, gdy dostajemy sekwencję ze Stanisławem Wokulskim przebywającym w "stolicy Francji", tak naprawdę znajdujemy się we Wrocławiu, a konkretniej tuż przy gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, na Placu Uniwersyteckim. Wykorzystano również wrocławski tor wyścigów konnych na Partynicach, by tam odtworzyć konne wyścigi. Co ciekawe, miasto to zdążyło również zagrać w serialu Netfliksa - tam jednak było Warszawą.

Kamila Urzędowska, Maja Komorowska, Krystyna Janda i Andrzej Seweryn - kadr z filmu "Lalka"

"Lalka" już w kinach.

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