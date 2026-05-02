Netflix podjął decyzję w sprawie Opowieści z Narnii. Odważnie

Produkcja zaliczy oficjalne opóźnienie. Pierwotnie planowano, że film trafi do nielicznych kin oraz do serwisu streamingowego pod koniec 2026 roku. Ten harmonogram jest już jednak nieaktualny, ponieważ czerwona platforma postanowiła całkowicie zmienić swoją strategię dystrybucyjną.

Opowieści z Narnii w kinach

O co dokładnie chodzi? Od momentu ogłoszenia, że Netflix realizuje nową adaptację cyklu C.S. Lewisa, spekulowano, czy film trafi na wielkie ekrany. Gigant początkowo zwlekał z decyzją, preferując dystrybucję ograniczoną, ale ostatecznie ugiął się pod oczekiwaniami. Teraz ogłoszono, że wizja Grety Gerwig trafi do szerokiej, globalnej dystrybucji. Co więcej, film otrzyma 45-dniowe „okienko kinowe”. Oznacza to, że produkcja najpierw zadebiutuje wyłącznie w kinach, a dopiero po półtora miesiąca zasili bibliotekę serwisu dla wszystkich abonentów.



Jak podaje serwis Deadline, jeden z członków obsady odniósł kontuzję na planie, co opóźniło prace o sześć tygodni. To m.in. z tego powodu premierę przesunięto na kolejny rok.



Film trafi do kin 12 lutego 2027 roku.



Choć Netflix długo trzymał szczegóły w tajemnicy, wiemy już, że na ekranie zobaczymy prawdziwą śmietankę Hollywood. Na ekranie pojawią się m. in. Meryl Streep, Daniel Craig, Carey Mulligan, Emma Mackey i Denise Gough.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Konrad Chwast 02.05.2026 16:08

