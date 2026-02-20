Naga broń z Liamem Neesonem już w streamingu. Gdzie obejrzeć oldschoolową komedię?

Ładowanie...

Prace nad czwartym filmem z serii „Naga broń” ogłoszono już w 2009 r. - miała to być telewizyjna kontynuacja z udziałem ikony cyklu, Lesliego Nielsena, do której scenariusz miał napisać Alan Spencer. Projekt anulowano po odejściu Spencera, a Nielsen zmarł w listopadzie 2010. Po latach kolejnych prób - w tym koncepcji rebootu z Edem Helmsem w 2013 r. - w styczniu 2021 ogłoszono, że rozwój projektu przejmie Seth MacFarlane, który wyraził zainteresowanie obsadzeniem Liama Neesona. Choć początkowo miał także reżyserować film, po oficjalnym zatwierdzeniu produkcji w październiku 2022 r. przez studio zastąpiono go Schafferem. Neeson, na szczęście, i tak został obsadzony w roli głównej. Na szczęście, bo ten angaż okazał się strzałem w dziesiątkę - kojarzony głównie z poważnymi rolami lub kinem akcji artysta ma niebywały komediowy potencjał.



Irlandczyk wciela się tu w syna Derbina. Frank Derbin Jr próbuje udowodnić, że jest godnym następcą legendarnego ojca i ocalić elitarną jednostkę Police Squad przed likwidacją. Nie jest łatwo, jednak udaje mu się wpaść na trop technologicznego spisku, a rozwój śledztwa prowadzi go do wpływowego magnata branży nowych technologii. Bohater będzie musiał rozwikłać intrygę, zanim pewne niebezpieczne urządzenie trafi w niepowołane ręce. A to wszystko, rzecz jasna, w akompaniamencie absurdu, niedorzecznych, oldschoolowych gagów, pomyłek i humoru bardzo, bardzo wiernego duchowi oryginału. Słowem: jeśli lubiliście tamte „Nagie bronie”, ta również was rozbawi. Jeśli jednak ten typ dowcipu do was nie trafiał... możecie odpuścić.

Naga broń (2025): gdzie obejrzeć film online i gdzie znaleźć poprzednie filmy z serii?

Nowa „Naga broń” jest już dostępna w ofercie SkyShowtime. To jedyny serwis streamingowy w modelu subskrypcyjnym, który umożliwia ten seans. Poza tym tytuł dostępny jest w serwisach VOD (m.in. Megogo, Rakuten, Chili), gdzie wypożyczycie go na dwie doby za 15-18 zł.



Co więcej, w SkyShowtime są też dostępne poprzednie odsłony: „Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego”, „Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?” oraz „Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga”.

Film obejrzycie tutaj: NAGA BROŃ 2025 SkyShowtime

Naga broń: obsada

W filmie wystąpili:

Liam Neeson

Pamela Anderson

Paul Walter Hauser

Danny Huston

Kevin Durand

CCH Pounder

Liza Koshy

Eddie Yu

Moses Jones

Cody Rhodes

Busta Rhymes

Cameo zaliczyli:

Priscilla Presley

Weird Al Yankovic

Dave Bautista

Michał Jarecki 20.02.2026 16:03

