REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Naga broń z Liamem Neesonem już w streamingu. Gdzie obejrzeć oldschoolową komedię?

Powrót „Nagiej broni” - tym razem z Liamem Neesonem w głównej roli - okazał się naprawdę udany, a widzowie przyjęli go z entuzjazmem. Teraz film nareszcie trafił do streamingu w ramach abonamentu, gdzie obejrzycie go bez dodatkowych opłat. 

Michał Jarecki
naga broń 2025 gdzie obejrzeć film online
REKLAMA

Prace nad czwartym filmem z serii „Naga broń” ogłoszono już w 2009 r. - miała to być telewizyjna kontynuacja z udziałem ikony cyklu, Lesliego Nielsena, do której scenariusz miał napisać Alan Spencer. Projekt anulowano po odejściu Spencera, a Nielsen zmarł w listopadzie 2010. Po latach kolejnych prób - w tym koncepcji rebootu z Edem Helmsem w 2013 r. - w styczniu 2021 ogłoszono, że rozwój projektu przejmie Seth MacFarlane, który wyraził zainteresowanie obsadzeniem Liama Neesona. Choć początkowo miał także reżyserować film, po oficjalnym zatwierdzeniu produkcji w październiku 2022 r. przez studio zastąpiono go Schafferem. Neeson, na szczęście, i tak został obsadzony w roli głównej. Na szczęście, bo ten angaż okazał się strzałem w dziesiątkę - kojarzony głównie z poważnymi rolami lub kinem akcji artysta ma niebywały komediowy potencjał.

Irlandczyk wciela się tu w syna Derbina. Frank Derbin Jr próbuje udowodnić, że jest godnym następcą legendarnego ojca i ocalić elitarną jednostkę Police Squad przed likwidacją. Nie jest łatwo, jednak udaje mu się wpaść na trop technologicznego spisku, a rozwój śledztwa prowadzi go do wpływowego magnata branży nowych technologii. Bohater będzie musiał rozwikłać intrygę, zanim pewne niebezpieczne urządzenie trafi w niepowołane ręce. A to wszystko, rzecz jasna, w akompaniamencie absurdu, niedorzecznych, oldschoolowych gagów, pomyłek i humoru bardzo, bardzo wiernego duchowi oryginału. Słowem: jeśli lubiliście tamte „Nagie bronie”, ta również was rozbawi. Jeśli jednak ten typ dowcipu do was nie trafiał... możecie odpuścić.

REKLAMA

Naga broń (2025): gdzie obejrzeć film online i gdzie znaleźć poprzednie filmy z serii?

Nowa „Naga broń” jest już dostępna w ofercie SkyShowtime. To jedyny serwis streamingowy w modelu subskrypcyjnym, który umożliwia ten seans. Poza tym tytuł dostępny jest w serwisach VOD (m.in. Megogo, Rakuten, Chili), gdzie wypożyczycie go na dwie doby za 15-18 zł.

Co więcej, w SkyShowtime są też dostępne poprzednie odsłony: „Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego”, „Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?” oraz „Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga”.

Film obejrzycie tutaj:
SkyShowtime
NAGA BROŃ 2025
SkyShowtime

Naga broń: obsada

W filmie wystąpili:

  • Liam Neeson
  • Pamela Anderson
  • Paul Walter Hauser
  • Danny Huston
  • Kevin Durand
  • CCH Pounder
  • Liza Koshy
  • Eddie Yu
  • Moses Jones
  • Cody Rhodes
  • Busta Rhymes

Cameo zaliczyli:

  • Priscilla Presley
  • Weird Al Yankovic
  • Dave Bautista
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
20.02.2026 16:03
Tagi: Liam Neesonnaga brońSkyShowtime
Najnowsze
15:29
Obejrzyj ten film, przeproś matkę. To prawdziwa bomba emocjonalna
Aktualizacja: 2026-02-20T15:29:00+01:00
14:46
Fani marudzą, że Rycerz Siedmiu Królestw „okradł ich” z ważnej sceny. Bez przesady
Aktualizacja: 2026-02-20T14:46:55+01:00
14:10
Kontrowersyjny dreszczowiec Apple TV jednak się pojawi. Szybciej niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-20T14:10:03+01:00
13:32
Wicked 2 możecie już obejrzeć w domu. Na dobre
Aktualizacja: 2026-02-20T13:32:26+01:00
12:43
Punch i jego maskotka. Co dalej z małpką, która doprowadziła świat do łez?
Aktualizacja: 2026-02-20T12:43:14+01:00
11:38
Gdzie kończy się troska, a zaczyna opresja? Helena Ganjalyan i Bartosz Szpak o filmie Glorious Summer
Aktualizacja: 2026-02-20T11:38:25+01:00
10:58
Fani fantasy pieją z zachwytu. Na tym kanale Władca Pierścieni leci na okrągło
Aktualizacja: 2026-02-20T10:58:02+01:00
9:39
Polak został greckim bogiem. Wystąpi w 3. sezonie Percy'ego Jacksona
Aktualizacja: 2026-02-20T09:39:40+01:00
9:01
Aniołki Charliego wracają. I to wszystkie
Aktualizacja: 2026-02-20T09:01:01+01:00
22:11
28 dni później. Jak oglądać kultową serię horrorów? Kolejność
Aktualizacja: 2026-02-19T22:11:00+01:00
22:11
Kultowy film i uwielbiany thriller. Netflix ma genialne nowości na weekend
Aktualizacja: 2026-02-19T22:11:00+01:00
17:01
Tak dobrze Ród smoka jeszcze nie wyglądał. HBO Max podgrzewa atmosferę przed premierą
Aktualizacja: 2026-02-19T17:01:59+01:00
17:01
Od miesięcy czekam na to genialne fantasy. Cichaczem weszło na VOD
Aktualizacja: 2026-02-19T17:01:00+01:00
16:15
Wednesday wchodzi na plan. Pierwsze wieści o 3. sezonie
Aktualizacja: 2026-02-19T16:15:02+01:00
14:27
Nowy dreszczowiec Netfliksa zapiera dech. Widzowie nie wierzą w ten finał
Aktualizacja: 2026-02-19T14:27:25+01:00
13:43
Krzyk 7– powrót, który staje się osobisty
Aktualizacja: 2026-02-19T13:43:06+01:00
12:41
Czy Ołowiane dzieci obrażają Ślązaków? Rwałem włosy z głowy
Aktualizacja: 2026-02-19T12:41:48+01:00
11:23
Ród Smoka wraca. Kiedy premiera 3. sezonu? Już niedługo
Aktualizacja: 2026-02-19T11:23:07+01:00
11:02
Disney zablokował powrót Kylo Rena. Twórcy filmu się wściekli
Aktualizacja: 2026-02-19T11:02:47+01:00
10:05
Powstaje prequel Gry o Tron. Nawet George R.R. Martin jest zaskoczony
Aktualizacja: 2026-02-19T10:05:13+01:00
8:52
Bad Bunny zagra w filmie. Główna rola i mega mocna ekipa
Aktualizacja: 2026-02-19T08:52:37+01:00
19:01
Dla nowego dreszczowca Prime Video zarwałem nockę. I teraz chodzę niewyspany
Aktualizacja: 2026-02-18T19:01:00+01:00
17:16
Netflix dodał mocarny horror sci-fi. A subskrybenci się na niego rzucili
Aktualizacja: 2026-02-18T17:16:05+01:00
16:12
Użytkownicy Netfliksa z całego świata doceniają polski serial. Wielki hit
Aktualizacja: 2026-02-18T16:12:00+01:00
14:59
Piep*zyć Mickiewicza 3 to wielkie rozczarowanie. Nadzieja we mnie umarła
Aktualizacja: 2026-02-18T14:59:00+01:00
12:28
To fantasy na HBO Max staje się coraz lepsze. Fani zaciskają zęby
Aktualizacja: 2026-02-18T12:28:11+01:00
10:48
Daniel Radcliffe mówi wprost: trzeba chronić aktorów z serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2026-02-18T10:48:02+01:00
10:28
Światłowód do VOD. Jaki wybrać i ile to właściwie kosztuje?
Aktualizacja: 2026-02-18T10:28:14+01:00
10:11
Hail Mary to potwór. Ujawniono czas trwania nowego science fiction
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:12+01:00
8:58
Prequel Stranger Things narobi kłopotów. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-18T08:58:36+01:00
19:40
Kryminał Netfliksa już wcześniej był bardzo brutalny. Teraz jest za ostry
Aktualizacja: 2026-02-17T19:40:00+01:00
18:39
Ten serial wojenny katapultuje widzów w niebo. Ciągle do niego wracają
Aktualizacja: 2026-02-17T18:39:21+01:00
17:33
Rebelia Blackfyre’ów. Dlaczego to tak ważne w Rycerzu Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-02-17T17:33:00+01:00
15:49
Żulczyk broni Taco Hemingwaya: "Czegoś tu nie łapię"
Aktualizacja: 2026-02-17T15:49:17+01:00
14:57
Kiedy Piep*zyć Mickiewicza 3 trafi na Netfliksa? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-17T14:57:38+01:00
14:23
Wnuk bohaterki Ołowianych dzieci krytykuje serial. Staje w obronie babci
Aktualizacja: 2026-02-17T14:23:15+01:00
13:24
Uwielbiana seria w końcu na Netfliksie. To definicja nostalgii
Aktualizacja: 2026-02-17T13:24:21+01:00
12:55
Masz dość grzecznego kina? Te filmy doprowadzą cię do ekstazy w kinie
Aktualizacja: 2026-02-17T12:55:44+01:00
11:49
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-17T11:49:39+01:00
10:28
Zamachowski kradnie drugi plan w Ołowianych dzieciach. Najlepsza rola od dawna
Aktualizacja: 2026-02-17T10:28:39+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA