Co dalej z Latarniami? Niepozorny opis trailera zdradza ukryty trop

„Latarnie” zrobiły nam niezły numer, a 5. odcinek mógł być nawet solidnym zakończeniem sezonu! Twórcy epizodu, w którym Hal Jordan utracił Pierścień Mocy, a John Stewart odrzucił angaż do Korpusu Zielonych Latarni, uśmiercili masę postaci, czym… zgrabnie domknęli niemal wszystkie rozgrzebane dotychczas wątki. Zostały nam jednak jeszcze trzy odcinki, a fani zastanawiają się, czego oczekiwać.

Co prawda szeryf Kane nadal jest enigmą, ale nie musimy czekać aż do premiery 6. odcinka ciepło przyjętego „Lanterns”, aby sobie wykoncypować, co teraz. Do sieci trafił nowy zwiastun, a jego opis od razu zwrócił uwagę fanów. Pojawiła się w nim fraza „Blackest Night”, co można tłumaczyć jako „Najczarniejsza Noc”, a ta jest silnie związana z komiksami, szczególnie z tymi o członkach Green Lantern Corps.

REKLAMA

Czym była „Najczarniejsza Noc”? Crossover, który wstrząsnął uniwersum DC

DC w latach 2009-2010 przygotowało dla fanów crossover opowiadający jedną długą historię łączącą fabularnie wiele różnych wydawanych w tamtym czasie serii komiksowych. Autorem tej historii jest Geoff Johns, a w centrum fabuły „Blackest Night” znalazł się sam Nekron: personifikacja śmierci. Złoczyńca postanowił przywrócić do życia zmarłych bohaterów, by niszczyć życie i… emocje.

REKLAMA

Wedle autora inspiracją było „Tygers” autorstwa Alana Moore’a, ale za faktyczny początek jego historii można uznać koniec cyklu „Sinestro Corps War” i ostatnią stronę zeszytu „Green Lantern” vol. 4 #25. Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart i Kyle Rayner dowiadują się bowiem wtedy od Strażników o przepowiedni zwiastującej nadejście Najczarniejszej Nocy, która doprowadzi do Wojny Światła.

Nekron, posługując się ziemskim awatarem Black Handem, zaczął wykorzystywać swe Czarne Pierścienie, by przywracać do życia poległych bohaterów i złoczyńców. Stawali się oni jego nowymi Czarnymi Latarniami, a chociaż zachowywali swoje zdolności i wspomnienia, to i tak obracali się przeciwko pozostałym przy życiu ludziom oraz innym istotom w całym wszechświecie.

REKLAMA

Do walki z Nekronem, którego szeregi zasilili nieumarli tacy jak Aquaman, Martian Manhunter i Hawkman, stanęły Latarnie i to nie tylko Zielone. Hal Jordan, aby pokonać zagrożenie, współpracował z Sinestro (Żółty Korpus) i Atrocitusem (Czerwony Korpus). Aby pokonać śmierć konieczne było połączenie woli, strachu, miłości, nadziei, chciwości, gniewu i współczucia.

Ostateczna bitwa z Nekronem rozegrała się na Ziemi, w mieście, z którego pochodzi Hal Jordan, czyli Coast City. To tutaj stworzył Korpus Białych Latarni, którego światło unicestwiło Czarne Pierścienie, przywracając do życia zmarłych bohaterów. Było to jednocześnie wprowadzeniem do kolejnego cyklu komiksów DC, czyli „Brightest Day” (co tłumaczyć można jako „Najjaśniejszy dzień”).

REKLAMA

„Blackest Night” od kulis, czyli jak Geoff Johns stworzył mroczny klasyk DC

Cykl jest zwieńczeniem trylogii, na którą poza wspomnianym „Sinestro Corps War” składają się też starsze komiksy spod bandery „Rebirth”. Pierwszym zeszytem, w którym zawiązała się główna akcja, był „Blackest Night” #0 wydany 2 maja 2009 r. z okazji Free Comic Book Day. Potem nadeszło 8 kolejnych wraz z licznymi tie-inami, w tym w ramach „Green Lantern” #43 i „Green Lantern Corps” #38.

REKLAMA

Oprócz tego DC wydało limitowane serie składające się z trzech zeszytów każda, w tym „Blackest Night: Tales of the Corps” oraz kilka kolejnych z „Blackest Night” w tytule poświęconych Supermanowi, Batmanowi, Wonder Woman, Flashowi, Tytanom oraz grupie JSA. Z nowym zagrożeniem w postaci Nekrona musieli zmierzyć się niemal wszyscy ziemscy superbohaterowie, a nie tylko Latarnie.

REKLAMA

A my czekamy na potwierdzenie, czy Nekron będzie takim Thanosem od DC

James Gunn wspominał, że z serialu „Lanterns” powinniśmy się dowiedzieć, kto będzie głównym antagonistą w DC Universe. Możliwe, iż okaże się, że będzie nim właśnie Nekron. Otwartym pozostaje jednak pytanie, kto stanie mu naprzeciw, skoro Hal Jordan został w 2026 r. zamordowany (swoją drogą mój redakcyjny kolega Adam Kudyba jest przekonany, że już wie, przez kogo!).

W tym przypadku może się okazać, iż na czele bohaterów stanie John Stewart, a Hal Jordan zostanie wskrzeszony przez Nekrona. I kto wie, może uczyni z niego swojego awatara? W innych komiksach DC pierwszy ziemski członek Green Lantern Corps obracał się w przeszłości przeciwko swoim towarzyszom jako Parallax, więc nie brzmi to wcale tak nieprawdopodobnie, jak mogłoby się wydawać na starcie…

Czytaj inne nasze teksty poświęcone „Latarniom”:

REKLAMA

Na koniec dodajmy do tego, że w dotychczasowych odcinkach „Latarni” bohaterowie w linii czasowej datowanej na 2016 r. natrafili na tajemniczy ciemny gaz dezaktywujący Pierścienie Mocy, który może jakoś się łączyć z czarną mocą śmierci. A to może oznaczać, że na nadejście Nekrona nie czekamy, tylko on tu już jest i w ukryciu snuje swoje plany zniszczenia wszechświata…

REKLAMA

Ładowanie...

Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.