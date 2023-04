Kiedy pojawi się 3. część "Lupina"? Widzowie rozgryźli zagadkę Netfliksa

Wybierając serial Lupin w serwisie Netflix, pojawia się pytanie: Jak znaleźć Assane’a? Może trzeba go sprofilować? Nasuwa to podpowiedź, że należy wrócić się do sekcji Kto ogląda? i wybrać przycisk Zarządzaj profilami. Szukając nowych profilowych ikonek, okazuje się, że pod serialem "Lupin" pojawiły się nowe obrazki z cyframi 310250!, co oznacza, że trzeba rozszyfrować kod.