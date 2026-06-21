"Za duży na bajki" jest serią stosunkowo młodą - pierwszy film miał swoją premierę w 2022 roku. Nazwanie go wielkim hitem i objawieniem byłoby sporą przesadą, ale przyznać trzeba, że Kristoffer Rus stworzył produkcję, która ma urok, ujmuje nim, ale oprócz tego co zabawne, porządnie ujmuje dramatyczne aspekty swojej historii. Udowodnił, że do młodego widza da się podchodzić inaczej, niż tylko dydaktycznie. Nie zdziwiło chyba nikogo, że na tym filmie się nie skończyło, a teraz mamy już do czynienia de facto z trylogią.

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Maciej Karaś gra główną rolę w serii Za duży na bajki. To zdolny aktor

W ciągu czterech lat i trzech filmów, lista nazwisk, które pojawiły się w obsadzie, napęczniała i zrobiła się naprawdę imponująca: Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Paweł Domagała, Andrzej Grabowski, Michał Żurawski, Grzegorz Małecki, Rafał Zawierucha, Borys Szyc. Mimo tego gwiazdozbioru, we wszystkich produkcjach kluczową rolę pełni postać Waldka, grana przez Macieja Karasia. Aktor, mimo młodego wieku, nie daje się zepchnąć na dalszy plan i ma wystarczająco dużo charyzmy, by przyćmiewać starszych i popularniejszych kolegów z planu.

Sygnał, że to potrafi, dostaliśmy w pierwszej części, kiedy poznaliśmy jego bohatera. Wówczas Waldek pozował na postać raczej zabawną - oto zwykły chłopak, którego czas spędzony przed komputerem procentuje w postaci rozwijanego talentu gamingowego, musi się zmierzyć z wyzwaniem w postaci ciotki (Kolak), która na czas nieobecności mamy zamieszkuje z nim. Chłopak dotychczas wiódł raczej spokojne życie, pozbawione większej dyscypliny czy obowiązków, co się zmienia wraz z nadejściem "terrorystki", jak ją określa.

Z tego typu historii mogło wyniknąć wiele niedobrego i stereotypowego, ale Karaś, debiutujący wówczas jako aktor, znacząco przyczynił się do wysokiej jakości tego filmu. Mamy tu dużo humoru sytuacyjnego, szczerze zabawnych dialogów, ale również nieraz poruszane tematy, którym do śmiechu daleko. Taki debiut, jak w przypadku Karasia, to prawdziwa perła - Maciej zachwycił swoją wrażliwością i autentycznością, będąc najjaśniejszą gwiazdą "Za dużego na bajki". Trzeba powiedzieć, że chłopak nie tylko poradził sobie w "starciu" ze starszyzną, ale również stworzył fajną chemię z odtwórcami ról członków swojej paczki - Amelią Fijałkowską i Patrykiem Siemkiem.

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Co oczywiste, Maciej Karaś powtórzył swoją rolę jeszcze dwukrotnie - w kontynuacjach z 2024 oraz aktualnego, 2026 roku. Kłóciłbym się z tym, czy jakość tych kreacji jest tak mocna, jak w pierwszej części, ale młody aktor udanie podtrzymuje opinię zdolnego i utalentowanego, który przy dobrym poprowadzeniu swojej kariery ma szansę zajść wysoko. W "dwójce" jego bohater poszukuje ojca, którego praktycznie nie zna, a w najnowszej części mierzy się z odpowiedzialnością za własny błąd w postaci złośliwego komentarza, który uruchamia lawinę hejtu.

Twórcy filmów zdecydowanie nie dają wytchnienia, jeśli chodzi o okoliczności, w których "ląduje" Waldek, ale dzięki temu coraz lepiej poznajemy jego zdolności aktorskie. Obecnie Karaś ma 18 lat, a na koncie już całą trylogię, w której zdążył pokazać swoje zarówno komediowe, jak i dramatyczne oblicze. Szczerze chciałbym, by na tym się nie skończyło, a z miana dziecięcej gwiazdy "awansował" wyżej. Nie uznaję wszystkich trzech filmów, w których zagrał, za wybitne dzieła sztuki filmowej, ale jeśli komuś życzę, by stały się one wstępem do wielkiej kariery, to właśnie jemu.

"Za duży na bajki 3" trafił do polskich kin kilka miesięcy temu, w marcu 2026 roku. Obecnie jednak można go obejrzeć na Netfliksie. Oto oficjalny opis filmu:

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Waldek ma dość – w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego – pisze złośliwy komentarz… i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób – Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki – nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?

ZA DUŻY NA BAJKI 3 Netflix Netflix

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.