"Jak pokochałam gangstera", sequel produkcji "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", to historia inspirowana życiem Nikodema "Nikosia" Skotarczaka. Nikoś specjalizował się w nielegalnym imporcie aut do Polski, a nieposkromiony apetyt na sukces doprowadził go do gigantycznych pieniędzy, budowy samochodowego imperium, ale i spektakularnej ucieczki z więzienia. To opowieść o życiowej jeździe bez trzymanki i walce o samego siebie.